Mirotic anuncia que no jugará en Serbia por “amenazas e insultos” y el Partizan carga contra él: “Dio su palabra”

Nikola Mirotic en un partido con el Barça de la pasada temporada (acb Photo / S. Gordon)

Nikola Mirotic continúa siendo uno de los principales protagonistas del mercado de fichajes veraniego en el baloncesto europeo. El ala-pívot montenegrino nacionalizado español, recién rescindido de forma unilateral por un FC Barcelona en el que militaba desde 2019, tampoco jugará en Serbia, como se había rumoreado. Esta decisión también trae una polémica a la que el jugador parece estar abonado últimamente, y que se ha desencadenado este sábado. Por su anuncio y por la posterior reacción encendida del Partizan de Belgrado, al que no le ha sentado nada bien la marcha atrás del ya exazulgrana: prácticamente estaba comprometido con el equipo balcánico.

“He dedicado toda mi vida a la búsqueda de la verdad y a relacionarme de forma justa con todos y todo. Es un camino espinoso que requiere dedicación y compromiso, al igual que pasé la mayor parte de mi vida jugando al baloncesto tratando de ser buen jugador y siempre jugando como parte del equipo. De hecho, el baloncesto se ha convertido en parte de mi vida, pero como un juego, como un deseo de mejorar constantemente. Una cosa afecta a otra, el desarrollo del baloncesto como juego y el desarrollo y crecimiento de mi personalidad. Quiero continuar ese viaje. Quiero jugar al baloncesto y lo espero con ansias. También quiero que mi familia comparta esa alegría”, introduce Mirotic en su comunicado, antes de entrar en el meollo de la cuestión.

“Sin embargo, durante semanas, se ha publicado información sobre mí y dónde continuaré mi carrera. A pesar de mi voluntad y deseos, sin mi conocimiento y ciertamente lejos de la verdad, se publican textos escritos al azar. Algunas de ellas fueron imaginaciones y conclusiones arbitrarias de gente y medios de comunicación. Todos llamaron mucho la atención, cosa que mi familia y yo no queríamos. Cuando llegó a los aficionados cierta información sobre que continuaré mi carrera en el KK Partizan, me llegaron amenazas e insultos que me sorprendieron mucho y me hicieron daño”, desvela a continuación.

Nikola Mirotic en uno de sus últimos partidos con el Barça (acb Photo / S. Gordon)

Como asegura que no quiere “ser una persona que divida a la gente y mucho menos los colores del club”, Mirotic ha decidido “no formar parte de esa atmósfera”, porque no quiere ponerse a sí mismo o a su familia “en más problemas”. “Por el bien de la verdad, tengo que mencionar que ninguna amenaza ha venido por parte del Estrella Roja y que siempre he tenido buena comunicación con ellos, llena de respeto. Además, quiero señalar que mi deseo de jugar en un equipo en Serbia no estaba condicionado ni por ofertas económicas ni por los colores de ningún club. Quería jugar en el país que amo, pero las cosas simplemente no fueron en esa dirección”, se resigna.

“Me gustaría dar las gracias al Partizan por su confianza y su deseo de que formara parte del equipo, pero aun así decidí que lo mejor para mi familia y para mí es continuar mi carrera en un equipo europeo fuera de Serbia”, sentencia el campeón de Europa con España y también bronce olímpico. Sus palabras no han tardado en ser rebatidas, por alusiones, por el Partizan.

El Partizan responde a Mirotic

Una vez que la postura de Mirotic ha adquirido notoriedad, el equipo en el que todo parecía indicar que iba a terminar próximamente ha lanzado su propio comunicado. Sin escatimar dureza contra la estrella mejor pagada de la canasta continental hasta ahora y desvelando los entresijos de la negociación frustrada con él.

“El KK Partizan Mozzart Bet, a pesar de todos los esfuerzos y negociaciones que duraron varias semanas, no contratará a uno de los mejores jugadores europeos del momento, Nikola Mirotic. El interés del club por el jugador se remonta a junio, cuando se informó que Mirotic rescindiría su contrato con el Barcelona. Sin poner en peligro la seguridad económica de los jugadores durante la rescisión del contrato actual en ese momento, el presidente del KK Partizan Mozzart Bet, director deportivo y entrenador del equipo blanquinegro, Ostoja Mijailović, Zoran Savić y Željko Obradović mantuvieron conversaciones con Nikola Mirotic, quien los recibió en su casa de Tivat”, arranca la exposición del conjunto serbio.

Se habla incluso de “negociaciones oficiales”, que se iniciaron “cuando el Barcelona y Nikola Mirotic completaron todas las tareas administrativas”. Durante las mismas, “el club aceptó los términos del jugador”, señalando además “que las condiciones han cambiado varias veces, pero que el club siempre encontró la manera de cumplirlas y envió el contrato de tres años a Nikola Mirotic para su firma hace unos días”. También se admite que “al mismo tiempo, aparecieron numerosas informaciones sobre el hecho de que ciertas personas están amenazando a Nikola Mirotic y que se teme por su seguridad si se convierte en un jugador del Partizan Mozzart Bet”.

Debido a esta problemática, “el presidente Mijailović, el director deportivo Savić y el entrenador Obradović le aseguraron varias veces al jugador que no había motivo de preocupación y que era más que bienvenido en Serbia”. El Partizan todavía fue más lejos en pos de arropar a Mirotic: “Asimismo, el Club se comunicó de inmediato con las máximas autoridades estatales para que se despejara hasta la más mínima duda. En esta ocasión, el KK Partizan Mozzart Bet quisiera agradecer al presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, quien invitó personalmente al jugador y confirmó que su seguridad y la de su familia están garantizadas en Serbia y que son bienvenidos. De todo lo anterior, existe constancia escrita en forma de correos electrónicos o mensajes”.

Todo fue en vano: “Sin embargo, por un motivo desconocido para el Club, Nikola Mirotic no decidió firmar las condiciones ya pactadas y el KK Partizan Mozzart Bet se vio obligado tras un cierto periodo de espera a desistir del compromiso del reciente baloncestista barcelonista”. Es a partir de este punto cuando la posición del Partizan adquiere mayor contundencia.

“En esta ocasión, el KK Partizan Mozzart Bet quisiera mencionar que hace unos quince días, Nikola Mirotić dio su palabra al entrenador Obradović y luego al presidente Mijailović, al director Savić y al capitán Punter de que se convertiría en jugador del Partizan. Asimismo, el club quiere mencionar que, después de eso, preguntó en varias ocasiones qué otros jugadores ficharíamos. El club pide públicamente a Nikola Mirotić, por su compromiso con la verdad, ya que es un hombre que lucha por la verdad, que diga quiénes son las personas que lo amenazaron”, se afirma desde Belgrado.

El comunicado de Mirotic sobre su renuncia a jugar en Serbia (Instagram Nikola Mirotic)

También se expone a las claras que “el deseo y el plan del club era construir el equipo alrededor de los jugadores que actualmente están bajo contrato y el propio Mirotic, pero ahora ese plan tendrá que ser corregido”. Para concluir, en el que sin duda es el extracto más directo: “El KK Partizan Mozzart Bet cree firmemente que las razones de Nikola Mirotic para no firmar el contrato no tienen nada que ver con amenazas, sino con algunas otras cosas que el público podrá ver por sí mismo en los próximos días”.

La opción de futuro que más fuerza adquiere para Mirotic tras este nuevo conflicto es la del Panathinaikos, pero tampoco se descarta que recale en Olympiacos, Mónaco o Milán. Sea cual sea el próximo paso que dé en su carrera, lo cierto es que, ahora mismo, el ambiente en torno a él está muy enrarecido: nada está claro y ni siquiera ha resuelto, en lo económico, su desvinculación del Barça.

