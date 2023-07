Las elecciones se juegan en TikTok: Yolanda Díaz, los gatitos y el poder del voto joven

La semana que arrancaba con Pedro Sánchez hablando sobre música y memes en La Pija y la Quinqui culmina con una calurosa y decisiva jornada de reflexión. Los indecisos todavía tienen unas horas para perfilar su voto. Si por algún casual, entre dimes y diretes, buscan información en TikTok, es posible que la consigan. La plataforma de vídeos cortos musicales ha irrumpido de lleno en la campaña electoral: giras comarcales, una retahíla de versiones del “que te vote Txapote” y procesiones de gatitos que bailan al son de Yolanda Díaz. Sin duda, la batalla electoral está servida, también entre la generación Z.

La televisión fue, durante años, el escaparate estrella de los dirigentes y candidatos para conectar con el público. Los platós asumieron roles que, anteriormente, parecían propiedad exclusiva de las cámaras parlamentarias. Primero fue el turno de los debates electorales. Más tarde, los líderes dieron el salto a los programas de entretenimiento. La proyección que ofrecía la pequeña pantalla resultaba inigualable, al menos hasta que alguien tuvo la ocurrencia de inventar las redes sociales.

El antes y el después lo marcan las elecciones a la presidencia estadounidense de 2008. Barack Obama, por aquel entonces candidato del Partido Demócrata, utilizó las redes sociales para movilizar, con éxito, a los votantes más jóvenes. El resto del mundo tomó nota de los resultados y la estrategia. Los líderes españoles no tardaron en desfilar por Twitter, Facebook e Instagram. La política tenía altavoz en casi todas las plataformas, aunque hubo una que se hizo de rogar: TikTok.

Santiago Abascal, candidato de Vox, saluda ante varias cámaras durante un mitin. (Rafael Martín / EUROPA PRESS)

“En estos momentos es la red social con mayor proyección, no sólo entre la gente joven. TikTok es fundamental para llegar a los votantes”, asegura Iago Moreno, sociólogo y especialista en estrategia digital. Los primeros pasos de las formaciones políticas en la aplicación fueron más bien experimentales, de hecho, algunos partidos todavía no han conseguido exprimir al máximo sus virtudes. “En España, el planteamiento sigue siendo bastante pobre. Los líderes intentan adaptarse a los códigos de la plataforma de manera perezosa. En América Latina, por ejemplo, van muchos años por delante”, explica el también consultor.

“TikTok tiene una particularidad y es que los candidatos han tardado mucho en posicionarse. Al final, no han tenido más opción que aceptar la narrativa, aunque no les resulta cómoda”, comenta Sebastián Sánchez Castillo, doctor e investigador de comunicación en la Universidad de Valencia. El profesor, que ha firmado varias investigaciones en el terreno político, cree que los partidos todavía tienen mucho trabajo por delante. “No entienden que cada red social tiene su propio discurso interno, su propio público. Tienen que adaptar las necesidades a los códigos de cada plataforma, si no da la sensación de que repiten lo mismo en todas partes”, advierte.

El éxito está en “salirse del tono”

La aplicación no tiene en cuenta el número de seguidores de los usuarios, sino el tipo de contenido que publican. Esto quiere decir que, cuanto más impactante sea el mensaje, más visualizaciones conseguirá y, en consecuencia, más recorrido tendrá en la plataforma. “Esta dinámica cambia por completo la forma en la que se piensan las campañas. Tiktok es un medio muy viral”, señala Iago Moreno. “Para ganar la agenda, los partidos tienen que salirse del tono”, reconoce Sánchez Castillo. En este sentido, Vox se corona como el perfil político con más impacto en la red social.

Los vídeos de Sumar también han sido objeto de debate, no por sus propuestas, sino por la forma de presentarlas. El partido ha basado parte de su campaña en un challenge de gatitos. “El objetivo es que la gente joven, a menudo distanciada de la política, se informe. Las preocupaciones de la gente son las mismas que las de los gatitos. Yolanda Díaz siempre aparece para darles una solución”, explican fuentes de la coalición. “No es más que una anécdota. Sumar ha apostado por una tendencia viral, que consiste en contar historias a través de muñecos. La propuesta ha llamado la atención de muchos usuarios que de otra manera no hubieran interactuado”, sostiene Moreno.

Yolanda Díaz se saca un selfie con el cómico Héctor de Miguel tras su visita al programa 'Hora Veintipico'. (Twitter)

Un trampolín para los discursos de odio

TikTok, lejos de frenar los discursos de odio, acepta su proliferación. La extrema derecha ha encontrado en esta plataforma un aliado perfecto para sortear el filtro -cada vez más fino- de algunos medios y posicionar sus credos. “Las redes sociales son empresas privadas, los resultados económicos dependen del impacto. Los discursos de odio son una herramienta para ganar rentabilidad”, explica el profesor Sánchez Castillo.

“La extrema derecha nunca ha gobernado, es decir, carece de responsabilidad institucional para emitir todo tipo de juicios”, continúa. El sociólogo Iago Moreno cree que no es tanto una cuestión de “sesgo ideológico” y pone el foco en las “formas tan provocadoras” de partidos como Vox, que encajan a la perfección en el puzle digital. El consultor traslada el problema a otras plataformas como YouTube, donde “hay perfiles mucho más ultras”. En España, 33 creadores de contenido con más de 100.000 seguidores simpatizan con la extrema derecha. Santiago Abascal ha concedido tantas entrevistas en estos canales como en la televisión convencional.

¿Por qué están los partidos en TikTok?

Infobae España se ha puesto en contacto con los gabinetes de las principales formaciones políticas para entender qué las había llevado a aterrizar en TikTok. “Hay toda una generación que no consume ni prensa ni televisión, teníamos que llegar a sus canales”, explican desde el PSOE. Los socialistas destacan, además, que las redes son “una forma de optimizar los presupuestos al máximo”. El PP suscribe esta tesis y defiende su presencia en la plataforma: “No estar sería desperdiciar oportunidades”. Los populares utilizan la aplicación para “documentar todo lo que ocurre fuera del foco”.

“TikTok es clave para llegar al público joven y movilizar el voto progresista”, señalan fuentes de Sumar. La coalición reconoce que usa un tono “menos serio” para adaptarse a los códigos de lenguaje y abordar “las preocupaciones de la juventud”. ERC considera que “TikTok es la aplicación del momento”, una afirmación que gana protagonismo en tiempos de campaña. El 40% de los usuarios tiene entre 13 y 24 años, un dato que hace saltar las alarmas. ¿Puede influir TikTok en el voto joven? Los expertos coinciden en su respuesta: “Es la pregunta del millón, pero todavía es pronto para trazar una correlación directa”.

