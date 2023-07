Los mejores momentos del debate a tres entre Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez

Los candidatos a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, antes del inicio del debate electoral (EFE/ Juanjo Martín)

Este miércoles 19 de julio se ha celebrado el último debate electoral antes de que se lleven a cabo las elecciones del próximo 23-J entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno, o casi todos. Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, rechazó acudir al debate. Eso sí, su nombre ha salido a relucir en más de una ocasión, así como una foto que tiene en un yate en una compañía cuestionable. El debate ha sido sosegado, respetando los turnos de palabra y siguiendo los bloques marcados por el mediador.

De los “te voy a dar un dato” de Yolanda Díaz, a los tuteos entre la líder de Sumar y Pedro Sánchez o el “hay que avanzar con los pies en el suelo”. Unos momentos ha dejado el debate a tres, aunque el momento más tenso de toda la noche ha sido cuando han hablado de la ley trans, que ha enfrentado a Abascal contra Díaz.

“Te voy a dar un dato”

Si hay una frase que típica de la líder de Sumar es esta: “Te voy a dar un dato”. La ha repetido en multitud de ocasiones y ahora, tras el comienzo de la campaña electoral, todavía más. Y estas han sido las palabras que ha utilizado en una de sus primeras intervenciones tras preguntarle a Abascal cuántos agricultores hay en España y después de que este le contestara: “No he venido a contestar un examen”. La ministra Trabajo ha dicho: “Usted acaba de afirmar que estamos destruyendo la economía y que no hacemos políticas para los agricultores. Le voy a dar el dato, tenemos más trabajadores que nunca, 750.000″.

La foto de Marcial Dorado y Feijóo

En un punto del debate, Yolanda Díaz le ha preguntado a Santiago Abacal qué opina sobre la fotografía de Alberto Núñez Feijóo en un yate con un narco. Sin embargo, el líder de Vox se ha negado a contestar y ha afirmado que no va a hablar de Feijóo porque no está en el debate y se ha negado a comentar la foto del líder del PP con el narco Marcial Dorado. Eso sí, le ha lanzado un mensaje: “Al señor Feijóo le digo que le ha ofrecido un pacto a ustedes. Y dice que quiere gobernar con ustedes...”

Los tuteos entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez

Si alguien tenía alguna duda de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tienen mucha complicidad, el debate las ha despejado. Y es que, durante todo el encuentro, ambos políticos se han estado tuteando, tanto es así que el moderador del encuentro incluso lo ha puesto en evidencia. Sin embargo, que destacara esta cuestión parece que cohibió a la de Sumar y al socialista, ya que a partir de ese momento, ambos volvieron a los formalismos y a referirse al otro con nombre y apellidos.

Además, durante todo el encuentro, el presidente del Gobierno no ha dejado de repetir que, tras el 23-J, liderarán junto a la formación de Yolanda Díaz, Sumar. O como él ha afirmado la formación de “Yolanda”.

“Hay que avanzar, pero con los pies en el suelo”

Aunque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han ejemplificado la buena sintonía que existe entre ambos. También ha habido punto de distanciamiento. En concreto, la ministra ha agradecido las palabras del presidente sobre el Ministerio de Trabajo, aunque ha destacado que es necesario avanzar más para reducir la jornada laboral, llevamos 40 años con la misma. Además, ha incidido en que hay que salir una hora antes del trabajo y mejorar los salarios.

“No basta con decir que ya tenemos el 60% del salario medio en España”. Ante estas afirmaciones, Pedro Sánchez ha contestado: “Tenemos que avanzar, pero siempre con los pies en el suelo” y antes de que pudiera continuar, la vicepresidenta ha espetado: “Los tengo eh. Tengo los pies en el suelo”.

“¿Qué es una mujer?”

Uno de los momentos más tensos del debate ha llegado con el bloque de políticas de igualdad, en especial, cuando Díaz y Abascal comenzaron a debatir sobre violencia machista. En ese momento, el político de Vox acusó al gobierno de coalición de haber “traicionado, borrado y desprotegido” a las mujeres con las leyes del ‘sólo sí es sí’ y Trans.

Abascal ha hecho especial énfasis en la ley Trans y cuando ha comenzado a subir la tensión hablando de las víctimas de violencia machista, el político de Vox ha cuestionado: “Ustedes no me contestan una cosa, porque yo les he dicho que sus leyes de género permitan que un hombre pueda autopercibirse de género femenino. ¿Qué es para ustedes una mujer?”. En ese momento, la vicepresidenta le ha preguntado a él que es una mujer, ante lo que Abascal ha preferido dejar en “tablas” la pregunta.

