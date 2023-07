Ni pijo ni quinqui, Pedro Sánchez es indie: confiesa a qué festival iría, qué piensa de contar infidelidades y del meme del perro

Pedro Sánchez en el pódcast de 'La Pija y la Quinqui'. (TWITTER)

Spoiler: Pedro Sánchez no es ni pijo ni quinqui. Es presidente del Gobierno y no se desprende de esa faceta de su vida ni por un momento. O al menos le costó mucho en el pódcast de La Pija y la Quinqui, dirigido a la Generación Z, en el que acabó por casualidad. Tras su paso por El Hormiguero, El programa de Ana Rosa y un puñado de platós, uno de sus colaboradores le recomendó una charla con Carlos Peguer y Mariag, guionistas y conductores de este proyecto a sus 25 años. Y la idea es acertada para conocer la parte más humana de un presidente que tras cinco años en Moncloa queda lejos ya de aquella persona que tuiteaba “con mis colegas en el restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda”. Sánchez ha contado qué hace en su tiempo libre, qué series ve, qué música escucha, qué quería ser de mayor cuando era adolescente e incluso a qué festival iría, qué piensa de que la gente cuente que le han sido infiel o qué opina de todos los memes que hacen sobre él.

Al inicio del programa Peguer ha contado una anécdota en la que uno de sus amigos dijo que “menudo friki era Pedro Sánchez” porque nada más llegar a Moncloa lo primero que hizo fue cambiar el colchón. “Pero ¿dijo Pedro Sánchez o Perro Sánchez?, ha bromeado el presidente, que en ese momento ha empezado a sentirse cómodo. Carlos le ha preguntado si es consciente de todos los memes que existen en torno a su persona y la broma de Perro Sánchez, algo que comenzó como un ataque de la derecha, y el socialista ha confesado que, aunque no tiene mucho tiempo para estas cosas, sabe que ahora este calificativo despectivo “ha dado la vuelta”. “De hecho, hay un meme que me encanta”, ha dicho en referencia al que circula por las redes de “Más sabe el perro por Sánchez que por perro”.

Consciente de la cercanía de Peguer y Mariag con el mundo de la cultura, Sánchez ha contado que ha visto algunos capítulos de Paquita Salas, que le gusta mucho Rosalía, sobre todo la canción de Candy, su preferida, y teniendo muy presente con quién estaba hablando, ha salido en defensa de Taylor swift, quien le parece “un ejemplo de superación”. “Si dices ‘amo a Taylor Swift’ ganas las elecciones”, ha afirmado Carlos, a lo que el Sánchez ha respondido que ya ha leído “que es muy swifty”. “Y como presidente, ¿qué vas a hacer para que haya una segunda fecha de su concierto en Madrid?”, ha bromeado el guionista. El candidato a revalidar la presidencia del Gobierno también se ha declarado fan de Rigoberta Bandini, especialmente por su canción Perra, y ha aprovechado para contar que tiene dos perras de agua y que siempre ha habido mascotas en su hogar. “La condición de Begoña fue que no soltaran pelo”, ha apuntado entre risas.

Ni reggeton ni Rauw Alejandro

La charla ha estado centrada en los gustos musicales del presidente, que ha mencionado su gusto por la música española y especiamente por Bronquio, el alias bajo el que se esconde el jerezano Santiago Gonzalo, joven músico de tradición punk. Pero, si Sánchez pudiera elegir a un festival, eligiría el FIB, uno de los preferidos de los indies. Lo que está claro es que a Sánchez no le gusta el reggeton. De hecho, no conocía a Rauw Alejandro. El jefe del Ejecutivo ha contado que su mujer, Begoña, fue a ver a Rosalía cuando tocó en el Primavera Sound de Madrid y que incluso estuvo hablando con ella. “Dijo que era majísima. Por cierto, ¿se va a casar, no?”, ha comentado Sánchez. “Sí, con Rauw Alejandro”, le han respondido, a lo que el presidente ha confesado que nunca ha oído hablar de él.

La diferencia generacional se ha hecho más notable cuando Sánchez ha preguntado a los veinteañeros que de qué forma conocen música nueva, ya que él lo hace a través de Radio 3 y pódcast americanos, ha contado. Cuando los jóvenes han explicado que toda la cultura y la actualidad la descubren a través de las redes sociales, Sánchez ha descubierto la Generación Z y se ha escandalizado. “Pero en las redes sociales hay muchos bulos”, ha espetado. Y en ese momento no ha perdido ocasión de contar que durante el confinamiento se habló de que él y su familia se habían ido de Madrid y no era cierto. “Mi hija me decía: “¡Papá, por qué dicen esto si estamos en Madrid!”, ha relatado.

Sánchez, sobre si te ponen los cuernos: “Esas cosas no se cuentan”

Y otra de las cosas que ha aprendido Pedro Sánchez junto a Mariang y Carlos Peguer es que las nuevas generaciones no tienen pudor alguno en confesar algunas de sus intimidades, incluidas las que pueden resultar más humillantes, como que te hayan puesto los cuernos. “Esas cosas no se cuentan”, ha dicho entre risas el presidente, aunque a la vez sorprendido de que Peguer hable de sus desamores y fracasos sentimentales en su pódcast, algo que los seguidores del programa saben que es bastante frecuente. Finalmente, el guionista ha contado que tuvo una relación con un militante del PSOE, pero que después descubrió que tenía novio. “¿Puedo decirte quién es y le echas del partido?”, ha ironizado Peguer.

