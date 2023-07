¿A qué partidos votarían los personajes de ‘Aquí no hay quien viva’ este 23-J?

El reparto de Aquí no hay quien viva (Archivo)

Tras dos intensas semanas de campaña electoral, ha llegado la jornada de reflexión, momento en el que los políticos aprovechan para descansar y relajarse después de haberse cruzado toda España de mitin en mitin. Pero también es un tiempo pensado para que los ciudadanos, tal como indica su nombre, reflexionen sobre qué papeleta introducir en la urna este domingo.

Si aún o has decidido el sentido de tu voto, podrías recurrir a una de las grandes series cómicas de la historia televisiva española: Aquí no hay quien viva. Javi el politólogo, javi_vr99 en Tik Tok, ha meditado sobre a qué partido podrían apoyar en estas elecciones los personajes del mítico programa. El sentirte identificado con alguno de ellos quizá pueda ayudarte a definir tu voto.

Fernando y Mauri

Esta pareja de jóvenes treintañeros, ambos profesionales -Fernado, abogado y Mauri, periodista- y con un pasar económico acorde a la clase media-alta tienen, de acuerdo al tiktoker, un claro perfil de votantes progresistas. Según la encuestadora 40dB el 56,5% de las personas LGTBI van a votar a un partido de izquierda este domingo. Mauri es un perfil identitario, es decir, toda su vida ha vota al PSOE y lo seguirá haciendo es una persona uqe ha votado al PSOE toda su vida y lo seguirá haciendo. Fernando, en cambio, es posible que en las pasadas elecciones haya sido de los pocos que confió en Ciudadanos, pero está vez elegirá, tras informarse concienzudamente, entre PSOE y Sumar.

Familia Cuesta

Los Cuesta son una típica familia típica de clase media española. La cultura política de Juan Cuesta, hombre de entre 40 y 50 años con estudios superiores, viene de la transición democrática, por lo que su perfil entra tanto en el electorado del Partido Popular como del PSOE. Pero si nos cernimos a lo visto en la ficción, el presidente de la comunidad es el típico perfil que en su juventud votaba al Partido Comunista y que, poco a poco, se fue acercando al PSOE. En cambio, Paloma Cuesta es una clara votante del Partido Popular y, con el objetivo de hacer realidad su marca PUF, el domingo introduciría la papeleta con el nombre de Feijóo en la urna. Su perfil, ama de casa de entre 40 y 49 años, se adapta al votanto del PP, formación que -siempre según 40dB- escoge el 40% de las personas que se dedican a cuidar del hogar.

Mariano y Emilio

Mariano, simplemente, no vota. A lo largo de las distintas temporadas de la serie ha demostrado ser un auténtico anarquista. “Tiene pinta de que todo esto de la democracia y de la política se la suda”, asegura Javi el politólogo. Emilio ya es algo más complejo; pero al ser un joven, de entre 30 y 35 años, de clase baja y sin estudios, su perfil se asimila al votante socialista, dado que el PSOE es el partido más votado entre los grupos que solo completaron la ESO o cuentan con estudios menores (33%) o que cuentan con el bachillerato o algún grado medio (295). De todas formas, estas elecciones Emilio no irá a votar, siendo fiel a la estadística que dice que a menor renta, mayor abstención. ya que

Lucía, Roberto y Carlos

Los tres son personas jóvenes de unos 30 años con estudios universitarios. Roberto proviene de una familia de clase trabajadora y, de hech0o su padre era sindicalista. Así, es posible que su posición política esté muy marcada por ese ambiente de izquierdas de su casa. Lucía, feminista y con conciencia socia, es un claro perfil progresista de clase alta y encaja más en Sumar que en el PSOE, ya que la formación de Yolanda Díaz tiene buen tirón entre la gente con estudios universitarios (grado 13% y máster y doctorado 15%). De esta manera, para Javi el politólogo, Roberto y Lucía votan a Sumar. En cambio, Carlos, joven y con mucho dinero, es claramente de derechas. Las últimas generales su voto fue de color naranja, pero en esta oportunidad se inclinará por el PP “porque tampoco tiene valores tan conservadores como para votar a Vox”, asegura Javi.

Familia Guerra

La Hierbas y Andrés Guerra también conforman una típica familia española de clase media. Ella, no hay dudas, es progre chachi y aunque no sería raro que votase a menudo a Pacma, este domingo lo hará por Yolanda Díaz, por eso de no desperdiciar el voto. Él, de valores tradicionales y conservadores, sin estudios conocidos, pero dueño de una empresa es votante de Vox. De hecho, el partido de Santiago Abascal tiene bastante éxito entre los hombre y un buen rendimiento electoral (19%) en la clase media.

Concha, Marisa y Vicenta

Las tres son mujeres de más de 70 años y, según 40dB, el 40% de las personas mayores de 70 al PP, el 23% al PSOE, el 16% optan por Vox y el 8% eligen a Sumar. Las tres son pensionistas y de rentas media/media-alta. De esta manera, Concha es un perfil identitario del Partido Popular y su matra de cada junta, “váyase, señor Cuesta, váyase”, es un claro homenaje a José María Aznar. Por su parte, Vicenta ha votado tanto al PP como al PSOE, pero ahora se inclina por apoyar a los socialistas, pero por una única razón: hace cinco años que vive enamorada de Pedro Sánchez, e incluso está tentada de rebautizar con su nombre a Valentín. Finalmente, Marisa no va a votar, la política le interesa poco y prefiere pasar el domingo fumando y acompañada de una botella de Chinchón.

Belén

Mujer de más de 30 años, sin estudios y que a lo largo de su vida ha tenido innumerables trabajos; Belén es muy progresista, sin embargo, su situación económica no es para nada buena. De acuerdo a Javi el politólogo, es una votante racional, es decir, vota según la gestión del gobierno de turno. Aún no lo tiene claro y será parte de ese 4% que define su voto una vez en el centro electoral.

