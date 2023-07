Vanesa Martín critica a los gays que votan a la derecha: “Es un atentado contra el sentido común”

Vanesa Martín, en una fotografía de archivo. (Getty Images)

Vanesa Martín se ha pronunciado de forma contundente sobre el auge de la derecha y el recorte de los derechos LGTBI. Tras generar un gran revuelo en el pregón del Orgullo de Sevilla por desvelar que tiene novia, la artista ha concedido ahora una entrevista en la que se muestra sorprendida por la victoria del Partido Popular en zonas como el madrileño ‘barrio gay’ de Chueca.

“No puedo entender que haya gente gay que vote a los partidos que van contra el colectivo”, asevera la compositora en la entrevista publicada por ABC. En esa conversación, la malagueña se refiere a los resultados de Chueca en las últimas elecciones autonómicas del 28-M y califica como “incomprensible” que haya personas del colectivo que voten a esas formaciones. “Es un atentado contra el sentido común, a nivel humano es incomprensible”, sentencia.

Estas palabras de la artista han generado un enorme revuelo en redes sociales, donde ha recibido halagos y críticas por posicionarse políticamente de forma tan explícita. Además, la cantante no ha dudado en responder a los seguidores que se han mostrado molestos con sus declaraciones.

“Soy hetero, soy mujer y madre, te he comprado todos tus discos y he llevado a mi hija a todos tus conciertos por España en los últimos años. Te agradecería que me confirmaras si, por votar a Vox, no te sirvo”, le ha escrito una de sus fans en Twitter. “Hago música, no política. Puedo no entender alguna cosa. Puedo, me imagino que en democracia se permite ¿no? Hay que leer bien, sin tono inquisitivo. Gracias por venir a los conciertos y acercarte a mi música. Lenguaje apolítico y libre”, ha espetado Vanesa.

Otra usuaria le ha reprochado sus palabras y la ha acusado de mezclar “ideología con sexo y gusto musical”, retándola a cenar con ella para cambiar su “titular”. Tajante, la artista ha respondido: “Interesante. Yo no soy de nada ni de nadie. Me gusta el sentido común y que cada uno haga lo que quiera. No me meto en política. Hay titulares jugosos que salen de una charla larga. Todo se puede y la mezcla es maravillosa. Cenar, ceno con mis amigos. Pero gracias”.

Finalmente, Vanesa Martín ha acabado publicando un tuit en el que responde de forma generalizada a todas las críticas recibidas con un mensaje a sus seguidores: “No me desdigo de nada. Ni acepto invitaciones a cenas con desconocidos. Tengo mis ideales y los defiendo. Mi carrera va muy bien, por suerte, agradecida al público que me acompaña. No entiendo ni un paso atrás en derechos, ni los insultos, tampoco el veneno de los que no entiendo”, ha zanjado.

