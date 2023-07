“¿Qué es una mujer?”: la Federación Estatal LGTBI+ desmiente “los bulos” arrojados por Abascal sobre la Ley Trans en el debate de RTVE

El candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, antes del inicio del debate electoral. EFE/ Juanjo Martín

Uno de los momentos más tensos del debate a tres en Radio Televisión Española lo han protagonizado el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante el bloque sobre sanidad e igualdad. En concreto, ambos candidatos se enroscaron al momento de hablar sobre la violencia de género, cuando el representante de la ultraderecha acusó al gobierno de coalición de haber “traicionado, borrado y desprotegido” a las mujeres con las leyes del ‘sólo sí es sí' y Trans.

Abascal ha asegurado que estas normas están basadas “en una ideología perniciosa” como lo es, según él, la género y ha insistido que de ninguna manera han mejorado la situación de las mujeres en España. El jefe de Vox ha hecho especial énfasis en la ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero. “Si un hombre se autopercibe de género femenino y pega a su mujer, esa mujer no está protegida por su ley. Si un hombre se autopercibe de género femenino, gracias a sus leyes puede entrar en un vestuario de mujeres; si un hombre se autopercibe de género femenino puede robar el esfuerzo de una deportista que desde niña se ha esforzado y subir él en su lugar al podio; y si un hombre se percibe de género femenino puede quitar a una mujer la plaza reservada en la función pública”, ha enumerado Abascal.

“Señor le pido que deje de reírse de nosotras”, le ha respondido Díaz, mientras exhibía una fotografía en la que explicó se observaba a dos diputados de Vox en Valencia riéndose durante un minuto de silencio por el asesinato de una mujer. “¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señor Abascal? Porque somos mujeres”, ha asegurado la vicepresidenta, quien también detalló que desde 2003 han sido asesinadas 1212 mujeres en España. “No contestan una cosa -insistió el líder de Vox- porque un hombre que pueda autopercibirse de género femenino... ¿es mujer? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es ser una mujer para ustedes?”. Díaz entonces le ha devuelto la pregunta. “He preguntado yo. Pues aquí quedamos en tablas”, ha respondido Abascal. Nadie ha dado una respuesta.

El candidato de la ultraderecha, quien no habló de sanidad durante este bloque, persistió en sus críticas a la ley Trans que “lo que hace es corromper a los niños en los colegios”. “Es una ley que confunde a los adolescentes en el momento más complicado de su vida. Además, condena a la mutilación irreversible a muchas personas y las condena también al tratamiento farmacológico y médico irreversible. Hay muchas personas que han hecho esto impulsadas por la presión de las políticas públicas y que después se han arrepentido”, sostuvo el político.

Respuesta de la Federación LGTBI+

Tras esta intervención del líder de Vox, y sin que hubiese terminado siquiera el debate, la Federación Estatal LGTBI+ difundió a través de sus redes sociales información para desmentir “los bulos” de Abascal sobre la Ley Trans. Así, desde la organización afirmaron que la normativa no promueve las operaciones de cambio de sexo en menores sino que posibilita “que la infancia trans pueda cambiar su nombre en el Registro Civil”. Asimismo, detallaron que no se insta a la hormonación de menores debido a que, realmente, la norma elimina este requisito para poder cambiar de género.

Tampoco, aseguraron desde la entidad, habilita a cambiar de sexo en cualquier momento, ya que “establece un procedimiento de cambio registral con unos plazos administrativos de, al menos, tres meses”. De igual manera, impide evadir una condena por violencia de género porque las persona serán juzgadas en función del sexo registral que tuviesen al momento de cometer el delito.

Desde la Federación también quisieron aclarar que la ley no posibilita a que los hombres en prisión, solo con declararlo, puedan ser trasladados a módulos de mujeres dado que la norma no modifica el funcionamiento actual de los centros penitenciarios. Finalmente, la organización que lucha por los derechos del colectivo LGTBI+ aseguró que la ley no perjudicará a las mujeres en el deporte femenino cada vez que es potestad de las federaciones internacionales establecer los requisitos hormonales o de sexo para competir.

