Este es el gazpacho más barato y de mejor calidad según la OCU: con buen sabor, fresco y de marca blanca

La estación estival viene con sus recetas clásicas y el gazpacho es la reina de todas ellas. Con ingredientes sencillos, una elaboración muy fácil y un sabor fresco y delicioso, es todo un clásico de los meses de verano, una cena ligera y un primer plato perfecto para cuando no queremos complicarnos la vida. Si eres de los que prefiere escapar de la cocina y tener a mano un envase listo para consumir, la Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado los gazpachos envasados para encontrar el mejor de todos.

De su análisis, la OCU ha concluido que, aunque muchos de los productos analizados contienen aceite de oliva, su cantidad vez supera el 5%. Además, las hortalizas suelen triturarse ya peladas y no es habitual que incorporen pan, por lo que tienen menos fibra, menos sabor y también menos calorías que un gazpacho casero. En cualquier caso, la Organización de Consumidores y Usuarios asegura que el aporte nutricional de los gazpachos seleccionados es bueno. Las principales diferencias tienen que ver con la degustación, realizada por un panel de expertos (y que no siempre ha obtenido buenos resultados); y el precio, que, advierten desde la Organización, no ha dejado de subir desde 2021, en concreto un 25%.

El mejor gazpacho de marca blanca

De entre todas las opciones disponibles en los supermercados españoles, existen claras diferencias entre aquellos gazpachos de primeras marcas y los que proceden de marcas de distribuidor, conocidas como marcas blancas. Los ingredientes y la calidad son distintos, pero también lo es el precio: mientras que los gazpachos de primeras marcas, tienen un coste medio de 3,73 euros el litro, los de marca de distribuidor tienen un precio medio inferior a los 2 euros el litro.

La OCU ha analizado, en total, 58 marcas, y, entre ellas, hay un gazpacho en concreto que destaca por su buen resultado. Se trata del gazpacho tradicional de Chef Select, del supermercado de origen alemán Lidl. Su precio es de 1,55 euros por litro y, tras la evaluación de la OCU, ha conseguido una valoración de 83 puntos sobre 100. Este gazpacho está elaborado con un 2,6% de aceite de oliva virgen extra y, además, se compone en un 95% de hortalizas frescas (tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo), vinagre de Jerez, sal y zumo de limón.

De este gazpacho, la Organización ha querido destacar su degustación y su color “típico a tomate y olor que recuerda al gazpacho casero”. Destaca, además, por tener una textura ligeramente densa y un “buen sabor, fresco, donde se perciben las verduras”.

Además del gazpacho de Lidl, la OCU ha querido destacar otro producto: el Gazpacho tradicional Eliges del Grupo IFA, una constelación de 34 cadenas regionales agrupadas en torno a una central de compras. El precio de este gazpacho es de 1,99 euros por cada litro de producto. En cuanto a la puntuación, la OCU le ha concedido un 80 sobre 100, gracias a su “color rojo intenso con pintas verdes; olor a verdura fresca; textura cremosa; buen gusto, equilibrado que recuerda al gazpacho, aunque al final deja un ligero regusto a zumo de tomate”.

