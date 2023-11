El sueño americano de Borja Voces, de olvidado concursante de ‘Operación Triunfo’ a estrella de la televisión

Borja Voces en 'Operación Triunfo' y en un posado actual.

Operación Triunfo es un auténtico fenómeno televisivo que ha ofrecido a muchos artistas españoles una importante plataforma para darse a conocer e iniciar una carrera musical de éxito. Sin embargo, muchos concursantes se han quedado por el camino y han visto cómo las puertas de la industria musical se les cerraban tras pasar por el programa. Es el caso de Borja Voces, participante de la olvidada tercera edición del formato que este jueves ha presentado la alfombra roja de los Latin Grammy 2023. El joven se vio obligado a cruzar el charco y a cambiar los escenarios por los platós de televisión, una valiente decisión que le ha convertido en toda una estrella de la televisión americana.

Con apenas 19 años, este madrileño se embarcó en la aventura de OT, donde en la gala 0 fue apodado como “el pequeño latin lover” por parte de Carlos Lozano. Borja logró una de las disputadas plazas en la Academia y se convirtió en concursante de pleno derecho del talent, donde permaneció durante nueve semanas hasta que fue expulsado tras su tercera nominación.

Te puede interesar: Qué fue de Patricia Gaztañaga, la presentadora de ‘El diario de Patricia’ que lleva 7 años alejada de los medios de comunicación

Pese a que el programa musical había catapultado al éxito a figuras como Rosa López, David Bisbal, Manuel Carrasco o Mai Meneses en sus dos anteriores ediciones, la tercera temporada perdió fuelle televisivo con casi dos millones de espectadores menos de media. Esto, unido a la saturación en la industria que había provocado el auge de los ‘triunfitos’, complicó las cosas para los concursantes de la tercera edición, muchos de los cuales apenas son recordados por el gran público en la actualidad.

Borja Voces, en 'Operación Triunfo 3'. (RTVE)

Sin embargo, Borja Voces decidió convertir cada obstáculo en una oportunidad y, tras no conseguir desarrollar una carrera musical en España, consciente de que además el programa le había cerrado puertas en su otro ámbito profesional, la interpretación, decidió hacerse las Américas y probar suerte en la televisión. La arriesgada apuesta fue un éxito rotundo y actualmente el joven es una de las estrellas del canal estadounidense Univisión.

Quién es Borja Voces

Nacido en Madrid, tras su paso por OT Borja se licenció en Marketing y Gestión Comercial en la ESIC Business & Marketing School, aunque pronto iniciaría su andadura en el mundo del espectáculo y la televisión. En 2011 decidió trasladarse a Miami y trabajó durante un año como reportero para distintos espacios de Univisión, lo cual le abriría las puertas de la televisión española, donde ha formado parte de varios formatos del late night. Sin embargo, su gran oportunidad en España seguía sin llegar y en 2014 pasaría a formar parte de un nuevo proyecto en Univisión que le catapultaría al éxito: el programa Primer Impacto.

Borja Voces, en Univisión. (Instagram)

En el popular programa informativo, Borja se encarga de conducir la sección de investigación Secreto a voces, donde ha sido el encargado de sacar a la luz importantes exclusivas internacionales como la de los hijos secretos de Juan Gabriel. Actualmente, Borja compagina su faceta como presentador y reportero de dicho espacio con otros proyectos como el informativo digital de la cadena o el papel de reportero en grandes eventos de la talla de los Latin Grammy.

Tal y como se puede leer en la biografía de su página web, Voces mostró desde muy niño su interés por la música, la televisión y la interpretación. De hecho, formó un grupo infantil llamado Tic Tac y participó en programas de Disney Channel y Discovery Kids.

Ahora que ha encontrado en Miami la estabilidad profesional que necesitaba, Borja echa la vista atrás y llega a la conclusión de que su paso por Operación Triunfo le obstaculizó muchas salidas laborales. “Me perjudicó más que me benefició, porque la etiqueta fue complicada”, llegó a confesar a Fórmula TV. “Tenía una carrera como actor antes de ‘OT’ y eso me destruyó”, reconoció en esta entrevista. No obstante, el joven no guarda mal recuerdo de su paso por el concurso y hasta sueña con presentarlo algún día para poder cerrar el círculo.

Seguir leyendo: