La Fórmula 1 acelera en Madrid de la mano de Checo Pérez: “Ojalá podamos correr aquí”

Checo Pérez durante el Showrun en Madrid (EUROPA PRESS).

Madrid sigue acercándose al mundo de la Fórmula 1. Este sábado ha vuelto a dejar muestra de ello con la celebración del Red Bull Showrun que se ha llevado a cabo en la capital española. Checo Pérez, actual piloto de Red Bull, se subió a bordo del RB7 de 2011, monoplaza con el que Sebastian Vettel consiguió su segundo Mundial de F1, y dejó su huella sobre el asfalto de la Cibeles. Arkano y Errecé fuero los encargados de abrir el telón de un evento que congregó a 50.000 personas en las calles de madrileñas.

Arkano pedía rudio a los presentes y quien se lo dio fue Checo Pérez con el RB7. Su motor V8, anterior a la era híbrida que manda en la actualidad, subió hasta las 18.000 revoluciones por minuto e hizo las delicias de los aficionados. Cibeles, Recoletos y Colón fueron el escenario de un recorrido de un kilómetro y medio de distancia que supuso un baño de masas para el mexicano cuyo rendimiento en la F1 no está dando los resultados deseados.

“Las cosas se han complicado por diferentes factores, es duro lo que ha pasado en las últimas calificaciones”, admite el piloto, que se ha quedado fuera de la Q3 en seis de las diez carreras que lleva el Mundial. “Al final, en la Fórmula 1 solo importa como terminas la temporada. No estoy segundo del Mundial por milagro, es porque he ganado carreras”, se reivindica con la mente puesta en el GP de Hungría del próximo fin de semana”, afirma el mexicano.

(Twitter/@SChecoPerez)

“Me encantaría un GP en Madrid”

El showrun de Red Bull en Madrid es el último paso de la capital española en su plan de albergar un gran premio de Fórmula 1. “No es como estar en México, pero me siento como en casa. Me encantaría una carrera en Madrid. Las carreras urbanas son especiales. Creo que sería bueno agregar más porque él ambiente es muy diferente. Se me dan bien la verdad, pero lo más importante es llegar con confianza al fin de semana”, explica Checo Pérez.

Las negociaciones para que el gran circo traiga el sonido de sus motores hasta la capital española están muy avanzadas. Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid lo avisó. “Estoy convencida, soy tremendamente positiva en las negociaciones. Sería un circuito urbano que se monta y se desmonta. No sería en Jarama, sino en el entorno de Valdebebas e IFEMA. Utilizaríamos las mejores infraestructuras que ya tiene IFEMA y lo juntaríamos con la milla de los musicales, con restaurantes, tiendas... No hay un circuito de Fórmula 1 en el mundo como ese, ahora mismo”, apuntó.

Madrid disfrutó de un show asombroso, con piruetas aéreas, batallas de gallos y la adrenalina de escuchar el rugido de un monoplaza de Fórmula 1. La misma podrían vivir a partir de 2027 si las negociaciones llegan a buen puerto. Madrid así lo desea, más aún después de vivir este sábado la emoción en primera persona. La capital española vibra por la F1. Checo Pérez, ya lo sabe. “Madrid vibra diferente, ojalá podamos correr aquí pronto”, sentenció.

