Tenso encontronazo entre Sainz y Gasly tras el GP de Silverstone: “No me empujes así”

Sainz durante el GP de Silverston (REUTERS).

Lo que pasa en la pista, no siempre se queda en la pista. En ocasiones la frustración por una mala carrera traspasa el asfalto y puede deparar tensas situaciones. Es el caso de Pierre Gasly, que sufrió un fin de semana para olvidar después de tener que retirarse del GP de Silverstone antes de tiempo, pagó sus frustraciones con Carlos Sainz. El español no tuvo que abandonar, pero vivió una carrera complicada.

Te puede interesar: Sainz vuelve a sufrir en Silverstone las órdenes del equipo Ferrari: “Es injusto lo que me estáis pidiendo”

Comenzó desde el quinto puesto y con intenciones de pelear por el podio, pero no tuvo ni ritmo ni suerte con la estrategia y salida del coche de seguridad y acabó en décima posición. El Ferrari, que voló en los entrenamientos libres, volvió a degradar en exceso los neumáticos y privó al español de poder exprimir al máximo su monoplaza. Gasly y Sainz, ambos descontentos con su rendimiento, trasladaron su lucha sobre el asfalto a la zona de entrevistas.

Te puede interesar: Los errores de Ferrari que impidieron el podio de Carlos Sainz: “Me ha penalizado trabajar en equipo”

Sainz pasa de Gasly: “Pobrecito...”

Mientras Carlos Sainz atendía a los periodistas, Pierre Gasly pasó por la espalda del piloto y, con actitud provocativa, le recriminó su comportamiento en pista. “No me empujes así, Carlos”, le espetó al mismo tiempo que le tocó la espalda con el dedo índice. Una frase y gesto que Sainz, en plena entrevista, ni dio importancia. “Pobrecito...”, respondió antes de continuar su declaración a los medios de comunicación sin perder la compostura. La recriminación del piloto francés de Alpine estuvo motivada por la lucha que mantuvieron ambos pilotos en la recta final del gran premio. Gasly se acercó a Sainz y la defensa del español fue lo que no le gustó al piloto galo. Además, en ese momento sufrió el problema mecánico que le obligó a reducir la intensidad y seguidamente abandonar.

⚡ ¡UN MOMENTO DE MUCHA TENSIÓN! ⚡



El toque de Gasly a Sainz en plena entrevista con DAZN recriminándole una acción de carrera 😱



Carlos alucina y le suelta: "Pobrecito"#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/Q8SUmlcFRB — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2023

Sainz no perdió la compuesta y siguió con su respuesta. “Ha pasado un poco de todo, al principio no ha ido mal... Mercedes y McLaren han ido más rápido que nosotros, aunque iba bien con el medio. El duro y el safety car me han afectado, no he podido defenderme detrás del resto”, dijo Sainz tras la carrera para explicar el resultado de la misma. Si hubiera entrado a cambiar y poner el blando, sería 10º y habría sido muy difícil adelantar con el ritmo que teníamos todos. Podría haber adelantado a Leclerc, iba más rápido creo. Con el viento es difícil manejar el coche, en la siguiente carrera tendremos que mejorar”, explicó.

Aston Martin sigue anclado

Mientras la mayoría de escuderías están mejorando sus monoplazas, Aston Martin no da con la tecla para mantenerse en la parte alta de la parrilla en circuitos con curvas rápidas. Ni Stroll ni Alonso tuvieron ritmo en ningún momento del fin de semana y vieron como Mercedes, Ferrari e incluso los sorprendentes Mclaren, les superan. Fernando salvó los muebles con el séptimo puesto que, teniendo en cuenta el poco ritmo mostrado por el AMR 23 a lo largo de todo el fin de semana, sabe a dulce para el asturiano. “Nuestro resultado ha sido mejor que nuestro ritmo”, afirmó el asturiano que repitió su peor puesto de la temporada en el circuito de ‘casa’ pues la fábrica del equipo está a 50 metros del trazado inglés.

La escudería británica debe aprovechar el fin de semana sin carrera para tratar de solucionar los problemas de ritmo del AMR 23 y afrontar así las dos carreras restantes antes del parón veraniego, Hungaroring y Spa, en las mejores condiciones posibles. Hungría, debido a las características del trazado, debe ser un circuito favorable para Aston Martin.

Seguir leyendo: