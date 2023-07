PP y Vox se evitan en el debate a siete frente al tándem PSOE-Sumar

Los representantes parlamentarios en el debate a siete. EFE/ Kiko Huesca

El debate a siete de RTVE, el primero y último en el que todos los grupos del actual arco parlamentario compartieron el mismo plató, dejó varias fotos. Por un lado, un tándem claro, el formado por PSOE y Sumar, encantados de reeditar el Gobierno de coalición. Por otro, una suerte de pacto de no agresión entre PP y Vox, que evitaron dirigirse entre sí pese a que están condenados a entenderse en caso de sumar el próximo 23 de julio, pues ninguna encuesta da a los populares una mayoría clara para gobernar por sí solo.

En cualquier caso, esta escenificación coincidió con los debates de investidura de los candidatos populares de PP en Extremadura y la Comunidad Valenciana. María Guardiola y Carlos Mazón, respectivamente, serán presidentes gracias a los pactos con Vox a cambio de que la ultraderecha tenga sillones en sendos gobiernos. Si bien, en el estudio 6 de Prado del Rey, actuaron diferente en medio de la ofensiva del PP para captar a los votantes de Vox.

Te puede interesar: Extremadura y Canarias, símbolos de que la propuesta de Feijóo a Sánchez sobre la lista más votada no va a ninguna parte

La entrada al debate fue el claro reflejo. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, y su homólogo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, llegaron en cabeza, pero manteniendo las distancias de seguridad propias de la pandemia. Durante el debate, no se cruzaron ningún reproche ni ningún comentario frente a las críticas del resto de portavoces a este ticket de PP y Vox.

No fue hasta la parte del bloque de los pactos electorales, casi al final, cuando ambos tuvieron que pronunciarse sobre ese elefante en la habitación. “Lo que España no puede es depender de los extremos”, pronunció Gamarra. Por su parte, el portavoz de la extrema derecha tendió la mano: “La mejor forma de derogar el sanchismo no es nunca pactar con Pedro Sánchez. Si el PP y Vox suman mayoría, no se les puede dejar gobernar ni locos. No es tiempo de alternancia, sino de la alternativa”.

Por otro lado, los grupos nacionalistas e independentistas, ERC, PNV y EH Bildu, dedicaron la mayor parte de sus intervenciones a recordar al Gobierno de coalición lo que se podía haber hecho y no se hizo durante los tres años y medio de legislatura. Estuvo presente, por su puesto, el elefante de la habitación del problema político catalán, pero también los reproches al Gobierno por las medidas que no se han llevado a cabo.

Te puede interesar: Las polémicas declaraciones del director de la DGT desatan un cruce de reproches entre PP y PSOE por los peajes en las autovías

(Noticia en ampliación)