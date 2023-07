Sánchez desvela curiosidades de Moncloa y la caricatura que más gracia le hace en su entrevista más atípica en ‘Hora Veintipico’

Pedro Sánchez se quitó el traje de presidente del Gobierno en Hora Veintipico, un informativo satírico presentado por Héctor de Miguel. El conductor se ha trasladado al cuartel general del PSOE para preguntar a su secretario general por cuestiones que escapan a los ciudadanos, como la experiencia de vivir en el Palacio de la Moncloa, la casa del líder del Ejecutivo, sus deportes preferidos, su vida personal, gustos musicales y otras curiosidades.

“Me gusta la bici y el baloncesto (...) Salgo fuera de Moncloa, me oxigena la montaña de Madrid. Con el equipo de policías nacionales que nos acompaña preparamos rutas”, matizando además que tratan de ser “lo más discretos posibles; vamos solo unos pocos”. “Y luego pues con unas gafas y un casco no te reconocen mucho aunque te cruces con muchos ciclistas”, añade para confesar que es un deporte que practica junto a su mujer, Begoña Gómez: “Lo hacemos juntos siempre que podemos”.

También, cuenta que “no tiene espacio” para guardar todas las camisetas de baloncesto que le han regalado al recorrerse la geografía española. “Lo agradezco mucho”, ha reconocido, además de declararse fan de Radio 3 y seguidor del cantande conocido como Bronquio.

Curiosidades de la vivienda del presidente

¿Cómo es vivir en Moncloa? “No es fácil para los adolescentes porque tienes medidas de seguridad. Si los amigos de tus hijas tienen que visitarte pues tienen que pasar distintos y lógicos controles de seguridad. Tratamos que la planta en la que vivimos sea coyunturalmente nuestro hogar. Tratamos de ser como cuando vivíamos en nuestro piso. Y luego pues tenemos a trabajadores y profesionales que hacen la vida mucho más sencilla”. En este punto, el presidente aclara que tiene que hacer pedagogía: “A tus hijos le tienes que decir que esto no es normal, que no se acostumbren”.

“Es la primera vez en mi vida que voy andando a mi trabajo”, apostilla. Eso sí, al ser preguntado sobre si este lugar necesita ser acondicionado, ha señalado que “es un palacio antiguo”. “Tiene sus funcionalidades y disfuncionalidades. Cuando llegamos, las ventanas se abrían cada vez que había un golpe de viento”. “¿Necesita una rehabilitación? Evidentemente, sí. ¿La voy a hacer yo? Evidentemente, no. Imagínate los del sanchismo cómo se pondrían”, ironiza.

También, cuenta que cuando llegó a la Moncloa, su mujer y él reacondicionaron la bodeguilla, el espacio que usaba el expredidente socialista Felipe González para jugar al billar. “Pusimos dos o tres sillones que había perdidos por el almacén y es un sitio donde se está a gusto en verano porque hace más fresco que en otras instancias de la Moncloa”.

Asimismo, destapa otras cosas interesantes: el búnker. “Son como siete plantas bajo tierra, donde puedes tener, ante una emergencia nuclear, autonomía para sobrevivir poco más de dos meses. Hay una cafetería, habitaciones para las autoridades, etc. Cuando lo visité por primera vez, lo hice como quien va a un museo. Pero llegó la pandemia. No había un reglamento que especificara cómo celebrar los Consejos de Ministros telemáticos y extender las fibras seguras desde todos los ministerios hasta el Palacio de la Moncloa, que es donde se celebran los consejos. Efectivamente, yo celebré muchos de ellos desde el búnker”.

Sobre las reuniones con sus familiares y amigos: “Todo el mundo quiere visitar la Moncloa. Y llega un momento en el que tú también quieres salir de ahí. Entonces, con la gente más cercana y más allegada, trato de salir a cenar a otras casas y otros restaurantes, aunque de forma discreta”.

“Sobre ti han corrido muchísimos bulos. Se te ha caricaturizado mucho”, reconoce el presentador. “¿Hay alguno que te haya hecho gracia?”, ha preguntado, a lo que el presidente ha sorprendido con su respuesta: “Lo de Perro Sanxe porque al final se ha dado la vuelta y hay algunos memes que son graciosos”. Si bien, ha criticado que “los códigos de periodismo han saltado por los aires” cuando se ha tratado de deshumanizarle, al llamarle “filoetarra” o “felón”.

La alerta de Rajoy

También ha habido preguntas políticas, pero Sánchez las ha respondido con un tono distinto, aportando datos que hasta ahora se desconocían. Por ejemplo, que fue Mariano Rajoy el primero en alertarle sobre Vox. “Cuando yo era líder de la oposición y Mariano Rajoy era presidente, hablando un poco de la política general y demás, él fue el primero que me habló de Vox, que me alertó de Vox. Me trasladó su preocupación. Yo me quedé muy sorprendido. Lo comenté con mis colaboradores después, porque me parecía raro que Rajoy hable de Vox cuando en ninguna encuesta salía. No tenía representación institucional, ya no digo parlamentaria. No había concejales de Vox y, en cambio, él ya tenía claro que era un riesgo”.

Preguntado por la promesa incumplida de derogar la ley mordaza, que no fue posible al decaer su tramitación en el Congreso por el rechazo de ERC y EH Bildu a la reforma planteada por el Gobierno (basándose en una proposición de ley del PNV), Sánchez ha explicado: “Yo reconozco que ese ha sido de los pocos compromisos que no hemos cumplido. Llegamos a un acuerdo en derogar todos aquellos aspectos vinculados con la ley Mordaza, con aquellas cosas que hizo la derecha cuando aprobó la ley Mordaza. Pero Esquerra Republicana y Bildu lo que hicieron fue incorporar nuevos elementos en lo que ellos han llamado la derogación de la ley mordaza, que es mucho más que lo que nosotros asumimos y nos comprometimos de derogar la ley mordaza”. En todo caso, retoma este compromiso si el PSOE y Sumar consiguen tener mayor representación en el Congreso tras el 23-J que en la última legislatura.

En cuanto a sus polémicas palabras en una entrevista sobre el feminismo de Irene Montero, cuando dijo que algunos discursos feministas resultaban “incómodos” para hombre entre 40 y 50 años, el secretario general del PSOE ha expresado: “Cuando tú te preguntas qué dice el machismo sobre el feminismo, ves que creen que el feminismo va contra los hombres. Lo que tenemos que decir es que el feminismo es una cuestión que supera hasta incluso el propio debate ideológico, que también lo tiene. Y sobre todo, se centra en una cuestión de derechos humanos porque la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es una lucha que nos interpela a todos. A las mujeres, que son las que lo lideran, lógicamente, faltaría más. Y a los hombres que nos acompañamos. Y eso es lo que quise decir”.

