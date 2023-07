Willy Hernangómez ficha por el Barça: el Madrid renuncia a igualar la oferta azulgrana

Willy Hernangómez antes de un partido con los Pelicans (Andrew Wevers-USA TODAY Sports)

No hubo sorpresa de última hora: Willy Hernangómez se convierte en nuevo jugador del FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2026. Llegaron las 23:59 horas de este miércoles 12 de julio y el Real Madrid, que tenía los derechos del interior madrileño en Europa hasta ahora, no igualó la oferta que el conjunto azulgrana presentó el pasado viernes a la ACB. Las cuentas para fichar al mayor de la saga (29 años) no les salían a los blancos, pero sí a su eterno rival, que se hace finalmente con los servicios del que fuera designado mejor jugador del Eurobasket de 2022.

[𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀]



Willy Hernangómez, culer fins al 2026! 💙❤ — Barça Basket (@FCBbasket) July 12, 2023

Como todo parecía indicar, la etapa de Willy en la NBA ha llegado a su fin siete años después. Ha preferido intentar ser cabeza de león en el Viejo Continente, aunque no sea de la mano del Madrid en el que se formó. El protagonismo no le acompañó ni en el curso 2012-2013, tras el que salió de la disciplina blanca rumbo a Sevilla, ni en la 2015-2016, ya con sitio de pleno derecho en el primer equipo. De ahí que decidiese hacer las Américas, con sensaciones más bien agridulces tras pasar por los New York Knicks, los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans.

Durante la tarde de este miércoles, el pívot intentó tomarse con humor la resolución de su futuro, con varias publicaciones jocosas en Twitter: el emoticono de las gafas de sol junto a un reloj de arena en un tuit, el de la cámara cinematográfica junto al de las palomitas en otro, una mención a su pareja (la jugadora profesional de pádel Nicole Traviesa, natural de Barcelona)... Finalmente, el suspense con respecto a su nuevo destino brilló por su ausencia, puesto que no se abrió ninguno de los escenarios alternativos que podría haber motivado el derecho de tanteo en el caso de que el Madrid hubiese entrado en escena.

𝑫𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒖. 𝑫𝒆 𝑴𝒂𝒅𝒓𝒊𝒅 𝒂 𝑩𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒐𝒏𝒂



El futuro de Willy se torna azulgrana. #DeportePlus pic.twitter.com/i47C1mm86x — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) July 7, 2023

Como no lo hizo para equiparar la proposición del Barça (pesó mucho más renovar a Walter Tavares), no hará falta llegar a un acuerdo por los derechos de Hernangómez. Tampoco se dará la circunstancia de que Willy opte por volver al Madrid. Además, no decidirá regresar a la NBA o proseguir con su trayectoria en otro país, manteniendo el club madridista sus derechos. No: ya es uno de los nuevos referentes de la sección de baloncesto culé a todos los efectos.

Willy Hernangómez lanza en un partido con los Pelicans (Andrew Wevers-USA TODAY Sports)

“Soy del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, pero, al final, yo quiero jugar. Yo quiero sentirme importante y luchar por títulos. Veremos dónde es, pero no le cierro puertas a nada”, llegó a declarar el interior en una entrevista a finales de mayo. Sobre todo, quería intentar hacerse con la Euroliga. Y todo apunta a que el Barça estará en la pelea por conseguirla, a tenor de las próximas incorporaciones que se barruntan.

¿Llegarán también Juancho y Brizuela?

Lo que parecía un verano sin grandes alharacas en cuanto a fichajes culés va camino de convertirse en todo lo contrario. Tras el ‘palo’ de las salidas de Nikola Mirotic y del entrenador Sarunas Jasikevicius, la llegada de varios cupos nacionales de una calidad incuestionable ha levantado el optimismo entre la hinchada culé. Abrió la veda Joel Parra, otro internacional vigente campeón de Europa con la selección: dejó el Joventut de Badalona para ser azulgrana hasta 2027. Le ha seguido Willy y también podrían hacerlo, próximamente, otros dos componentes de La Familia: Juancho Hernangómez y Darío Brizuela.

Willy y Juancho Hernangómez, campeones del Eurobasket (REUTERS/Annegret Hilse)

La posibilidad de que los hermanos Hernangómez jueguen juntos también a nivel de clubes es muy real. El mediano del clan tampoco gozó de demasiada fortuna en una NBA en la que los Toronto Raptors le cortaron allá por febrero. Libre desde entonces, un gran club europeo como el Barça sería un destino muy apetecible tras pasar los mismos siete años que su hermano Willy en tierras estadounidenses.

En cuanto a Brizuela, su traspaso está a punto de caramelo: el Barça va a abonar su cláusula de rescisión, superior al millón de euros, al Unicaja, según han informado fuentes de la negociación a EFE. Lo cual supondrá un refuerzo de lujo para la línea exterior azulgrana, ya que hablamos de uno de los anotadores españoles más interesantes de la ACB. A la par que de otro triunfador con una selección española que va a pasar a tener una representación muy destacable en el Palau Blaugrana desde este verano.

