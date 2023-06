Maluma, en ‘El Hormiguero’: de la peor cara de Madonna a su amistad con Sergio Ramos

Maluma durante su paso por 'El Hormiguero'. (Flickr)

La llegada del calor ha traído consigo no solo días de playa y piscina, también el regreso de la época más provechosa para ir de concierto, pues son muchos los artistas que tienen previsto llegar a España para disfrute de sus fans. Uno de ellos es Maluma, que este lunes 26 de mayo ha acudido a El Hormiguero para promocionar su nueva canción, Coco loco, y hablar con Pablo Motos de sus shows españoles, enmarcados dentro de su tour europeo. Pero también de la parte más desconocida e íntima de su vida, la que sin duda despierta más curiosidad a sus fans.

Así es como ha recordado con él el mejor concierto de su vida, el que ofreció el año pasado en su ciudad natal, Medellín, donde reunió en el estadio a más de 54.000 personas a las que sumaron miles más gracias a su retransmisión en vivo. Una cita en la que estuvo acompañado por artistas de renombre como Madonna, quien se lo hizo pasar un poco más.

Según Maluma llevarla a ese concierto “no fue nada fácil” y es que la reina del pop le dio un gran disgusto. “Ocho días antes del concierto, me canceló. Me dijo que no podía ir porque tenía compromisos personales, que tenía que ir a hacer cosas con su familia. Yo casi me muero, casi me desmayo. Somos muy amigos, así que me tocó llamarle y decirle: ‘Lo siento, reina, tú eres la más, pero no me puedes quedar mal”.

Si bien la artista finalmente accedió, los problemas siguieron pues el colombiano, que le ofreció su casa para que se alojara, también tuvo que hacerle hueco también a su equipo, de 27 personas. “No fue nada fácil porque no era ella sola”, explicó.

El latino no solo habló de la famosa cantante, también de Sergio Ramos, a quien quiso dedicarle unas palabras y su más sincero agradecimiento. Según contó, ambos son amigos desde hace tiempo por tener una pasión en común, los caballos. Todo comenzó cuando Maluma visitó la yeguada del marido de Pilar Rubio, que le regaló un equino muy especial, el hijo de Yucatán, su campeón. A este animal le llamó Horizonte y, según reveló, es su “favorito”.

“Me gusta la vida del rancho. Es mi lugar favorito del mundo, allí soy muy feliz con mis animalitos. Me baño con las mangueras de los caballos, les lavo, me gusta llenarme de mierda...”, añadió, contando que tiene más de 40 de estos animales.

‘Don Juan’

Por supuesto también hubo tiempo para hablar de trabajo y Maluma explicó que su nuevo trabajo, Don Juan, aún no tiene fecha de estreno. “Sentía que muchos de mis discos los había hecho con prisa. La industria funciona ahora así: mucho producto, lanzar constantemente... Pero me estoy tomando el tiempo para hacerlo con conciencia. El álbum tenía que haber salido para antes de julio, pero no está listo. No me quiero apresurar. Quiero entregar el mejor disco de mi carrera”, aseguró.

Muy emocionado por este lanzamiento, el colombiano también quiso mostrar su agradecimiento al programa por poder decir palabrotas en directo. “Qué hijueputa alegría poder decir hijueputa”, dijo entre risas, mostrando su lado más natural.

