Jennifer Lawrence desvela en ‘El Hormiguero’ uno de los momentos más duros de su vida: “Creía que íbamos a morir”

La actriz Jennifer Lawrence durante su visita a 'El Hormiguero' (Flickr)

Tras una temporada en un segundo plano, Jennifer Lawrence regresa al foco público con un proyecto muy especial en el que además de ser la protagonista es también la productora. Se trata de Sin malos rollos, una comedia en la que comparte escenario con Andrew Barth Feldman y que le ha llevado este miércoles 15 de junio al plató de El Hormiguero, donde ha contado algunas de las anécdotas del rodaje además de cómo se ha preparado para este papel tan diferente.

En este nuevo proyecto, la ganadora del Oscar se mete en el papel de una mujer que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo que complica su vida: salir con un chico de 19 años que apenas sale de casa al que interpreta Andrew. Y aunque parece algo fácil, lo cierto es que la situación se complica hasta el punto de que su futuro se pone en serio riesgo.

Tras charlar sobre la película, Pablo Motos quiso saber si es cierto que hace un tiempo Lawrence sufrió un incidente en un avión privado por el que ahora tiene miedo a volar. Según ha contado Jennifer fue algo “aterrador y terrible” que pasó cuando se paró un motor del aparato en el que viajaba y, como consecuencia, se vieron obligados a hacer un aterrizaje de emergencia.

La historia no terminó ahí, pues cuando estaban haciendo el aterrizaje de emergencia siguió la tragedia: “Se paró el otro motor”, ha desvelado la actriz, que ha asegurado que en esos momentos de estrés el único solo en lo que podía pensar era en que “creía que íbamos a morir”. Por suerte, todo salió bien, pero a día de hoy le “cuesta volar”.

Y aunque Pablo Motos ha intentado animar a la actriz asegurando que “lo que no te mata te hace más fuerte”, Jennifer Lawrence lo ha negado completamente: “Para nada, no me mató y soy mucho más débil porque tengo mucho miedo”.

Pablo Motos, Andrew Barth Feldman y Jennifer Lawrence en l presentación de 'Sin malos rollos'. (Atresmedia)

Terminada la entrevista El Hormigueo invitó a los actores a una gran sala de cine que había preparado para la ocasión en sus platós y donde se pudo disfrutar en primicia de la première de Sin malos rollos. Gracias a la magia de la tele Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman se cambiaron en segundos de ropa y presentaron su trabajo en común.

Además, la actriz sorprendió a todo el mundo con la elección de su vestuario, pues quiso hacerle un guiño a la moda española con un vestido de Loewe. Se trata de una pieza muy original, de largo midi, color nude y un original escote con forma de corazón despegado del cuerpo.

