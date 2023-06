Los cinco momentos de Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’: sus respuestas a Pablo Motos y la inesperada reacción de Jordi Évole

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Carlos López Álvarez/Europa Press)

La estrategia de Pedro Sánchez estas elecciones es clara: “Pinchar la burbuja del sanchismo”. Tras su paso por Más de Uno, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, lo hizo también por El Intermedio (laSexta), Hora 25 (Cadena SER), Lo de Évole (laSexta) y, contra todo pronóstico, aceptó la invitación de uno de los programas más críticos de la televisión con su gobierno: El Hormiguero (Antena 3).

Sánchez respondió en tono distendido a distintas preguntas sobre los últimos cuatro años: pactos, Ministerio de Igualdad, independentismo y Vox fueron algunos de los asuntos por los que Pablo Motos preguntó al líder del ejecutivo. Con un público en ocasiones entregado, el presidente dejó importantes mensajes, que no pasaron inadvertidos ni en el plató ni en las redes sociales.

Elecciones en verano

Motos no esperó para lanzar la pregunta sobre la fecha electoral. En las últimas semanas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (que este miércoles acude precisamente a El Hormiguero) ha criticado duramente a Sánchez por convocar las elecciones en pleno verano; fecha además que le obligaba a activar de nuevo la maquinaria electoral para pelear por La Moncloa sin tiempo para rentabilizar la victoria de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo.

¿Por qué @sanchezcastejon convocó elecciones el 23J siendo la semana de vacaciones de muchos españoles? #PedroSánchezEH pic.twitter.com/eptF7fHCKi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2023

Sánchez y sus “cambios de opinión”

Durante esta legislatura se ha acusado al presidente del Gobierno de mentir. Pedro Sánchez explicó y puso varios ejemplos de manipulación por parte de la oposición, como sus declaraciones sobre que no podría dormir por las noches con ministros de Podemos en el Gobierno o sus cambios de opinión sobre los indultos a los presos del procés. Para Sánchez, mentir “es decir algo a sabiendas de que no es verdad”, como “lo que hizo el PP en el 11-M”, ejemplificó, con el beneplácito de Motos, que terminó dándole la razón.

Ley del ‘solo sí es sí'

Motos no quiso perder la oportunidad de preguntar al presidente del Gobierno por los efectos no deseados sobre algunos condenados tras la aprobación de la ley de libertad sexual. Sánchez asumió toda la responsabilidad y reconoció el error, aunque también defendió los avances feministas de su ejecutivo y aprovechó para comparar la labor del Gobierno de coalición con los pactos que está firmando Núñez Feijóo con Santisgo Abascal en ayuntamientos y comunidades autónomas.

La responsabilidad de @sanchezcastejon con la Ley del 'solo sí es sí' y la violencia de género #PedroSánchezEH pic.twitter.com/GPTN95vXYY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2023

Pactos

Tras las elecciones del próximo 23 de julio, el escenario parlamentario puede ser muy diferente al actual y, según algunas encuestas, existe la posibilidad de que los escaños del PP y de Vox sumen los 176 diputados, los necesarios para superar una investidura. Ante este escenario, Pablo Motos quiso saber si el PSOE y Pedro Sánchez estarían dispuestos a permitir un gobierno en solitario del PP para evitar que la ultraderecha entre en el gobierno central.

Yolanda Díaz o Santiago Abascal

Uno de los momentos más comentados de la entrevista al presidente del Gobierno en El Hormiguero se produjo tras un comentario de Pablo Motos en el que ponía al mismo nivel a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al líder de la ultraderecha, Abascal. Sánchez no pudo quedarse callado: “Con todos mis respetos Pablo, no me compare a Yolanda Díaz con Santiago Abascal”. El público arrancó a aplaudir.

al fin del mundo con este Pedro, joder #PedroSanchezEH pic.twitter.com/N4u99tO0VE — Mr. Handsome (@pdrsnche) June 27, 2023

Évole reacciona

Jordi Évole vio el programa y debió quedar entusiasmado con Sánchez. En el mensaje compartido por Évole a través de Twitter, el comunicador habla de un presidente “desatado” y le compara con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que en las últimas semanas ha dado algunas entrevistas en medios de comunicación, mostrándose tajante y convincente.

Este tío nos ha utilizado a Alsina, a Wyoming y SandraSabatés, a Aimar, a Pepa Bueno y a Cue, y a mi… solo para calentar y llegar así a @El_Hormiguero

No hay entrevistador/a que pueda hoy con un Sánchez desatado.

Ya ha enganchado a la liebre Zapatero… ¿cómo acabará la carrera? — Jordi Évole (@jordievole) June 27, 2023

