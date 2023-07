Comienza la preselección para el ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift: estos son los pasos a seguir

(Twitter/@geraldinetru_/Ocesa)

El regreso de Taylor Swift ha Madrid ha echado a andar, y este miércoles acaba de entrar en una de sus fases más importantes con la preselección de los espectadores que podrán acudir al nuevo Santiago Bernabéu a verla. Si formas parte del millón de personas que se ha registrado en Ticketmaster para recibir este acceso anticipado a sus entradas y no sabes qué hacer, has venido al lugar adecuado. Aquñi te explicamos qué es lo siguiente que debes hacer, tanto si has recibido el correo de confirmación y ya eres un Verified de la cantante como si no.

Tal y como muchos sabrán, Taylor Swift anunció hace unos días su paso por Europa dentro de la ya famosa gira que está realizando, The Eras Tour. Dentro de ella estaban grandes países de Europa como Londres, París, Lisboa, Ámsterdam... o Madrid. Así es, más de once años después de su última visitia a España, y después de que se cancelase su participación en aquel Madcool que era cabeza de cartel, la cantante estadounidense volverá a nuestro país para dar un gran concierto, pues será nada menos que en el nuevo y reformado estadio Santiago Bernabéu, el cual se espera esté ya del todo preparado para vivir esa gran cita el próximo 30 de mayo de 2024.

Con todo esto en mente solo cabía preguntarse una cosa, ¿cómo conseguir las entradas para semejante evento? Pues bien, Ticketmaster, que es la plataforma encargada de gestionar su venta, abrió el acceso anticipado a cualquier persona, dentro de lo que se conoce como Verified fan. Una forma de registrarse en la lista de espera y saber con antelación si uno tendría acceso preferente para estas entradas que estarán tan solicitadas. Las inscripciones para esta opción terminaron el 23 de junio, por lo que si no la hiciste ni recibiste el correo de registro por parte de Ticketmaster, es mejor que no sigas leyendo. Si por el contrario te registraste, estos son los pasos a seguir.

Lo primero de todo, a lo largo de este miércoles 5 de julio saldrás de dudas de una vez por todas. Solo hay dos opciones: entrar en la preselección como Verified fan, o quedarte en la lista de espera. Vamos con el primer escenario pero, no te apures si entras en la lista de espera, pues aún tienes posibilidades de conseguir entrada, más adelante te explicamos cómo.

Si te ha llegado el email de confirmación de que has sido seleccionado para la preselección del The Eras Tour, enhorabuena, aunque aun no cantes del todo victoria. Se trata tan solo de un correo informativo y aun queda un largo (y probablemente tortuoso) camino para hacerte con tu hueco para ver a Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. Ten en cuenta que más de un millón de personas se han registrado, por lo que el mero hecho de haber sido elegido como Verified Fan ya tiene un mérito enorme. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir entonces?

Pues tal y como se informará en ese correo de confirmación, a lo largo del día 12 de julio te llegará no uno, sino dos SMS a tu teléfono móvil personal, al número que facilitaste a Ticketmaster cuando realizaste el registro. En el primer SMS tendrás toda la información para esta preventa de las entradas, los horarios (presumiblemente el 13 de julio a partir de las 14:00 horas) y el link al que tendrás que acceder para entrar a comprar tus entradas. El día 13 de julio y a la hora que confirmen en el primer SMS, deberás entrar en Ticketmaster con el código facilitado en el otro SMS, y entonces tendrás acceso a las entradas y podrás ver los precios de cada una de ellas.

Hay que recordar que este código es totalmente personal y nominal por lo que no podrá ser compartido ya que solo podrá acceder a él la persona que dio esos mismos datos a Ticketmaster. Eso sí, con cada uno de ellos tendrás acceso para comprar hasta 4 entradas, por lo que no te preocupes si tú o tu amiga/o os no sois elegidos para la preventa y conocéis otra persona que sí y puede sacarla. Si no es el caso, y no has recibido el correo como Verified Fan, esto es lo que debes hacer.

¿Qué pasa si entro en lista de espera?

Si has llegado hasta aquí, es porque no has recibido el correo de confirmación para la preventa. No desesperes, porque aun no está todo perdido, ni mucho menos. De hecho, acabas de entrar a formar parte de la lista de espera automáticamente, y aún te quedan opciones para lograr ir al Santiago Bernabéu a ver a Taylor Swift. Y lo mejor de todo es que el proceso es idéntico al de los que sí han recibido el correo de confirmación.

Básicamente, la lista de espera garantiza que si quedan entradas libres, te tienen que avisar para que puedas acceder a ellas. Eso significa dos cosas: que puede que se agoten en la primera tirada, y que cuando se pongan a la venta tendrás que estar igual de pendiente aunque no tengas la confirmación, pues podría llegarte en cualquier momento.

Según asegura Ticketmaster, aquellas personas que estén en lista de espera serán susceptibles de recibir SMS si no se completa la venta por acceso anticipado. De la misma manera que a los otros, te llegarían dos SMS, uno con el link de acceso y otro con el código para acceder. Pero claro, habrá que estar pendiente del móvil -y del correo, ojo- por si este escenario pudiera suceder. En ese caso, tendrías que darte toda la prisa del mundo, porque si quedan entradas otras tantas personas que estaban en lista de espera comenzarán a acceder para conseguirlas, y eso complicará mucho más el asunto. Ya saben lo que toca, el que espera desespera, pero en este caso bien merecerá la pena para todos aquellos swifties que ansían ver a la cantante en el Santiago Bernabéu.

