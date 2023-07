Primeros roces en Sumar tras la publicación del programa: Podemos y Yolanda Díaz chocan por Cataluña

Yolanda Díaz, durante un acto de Sumar en Valladolid. (Claudia Alba / EUROPA PRESS)

Sumar ha presentado este jueves el programa electoral con el que concurrirá a los comicios del próximo 23J. Yolanda Díaz ha recogido las propuestas de las 15 formaciones que integran la coalición en un documento de 185 páginas. La vicepresidenta segunda y líder de la plataforma ha optado por vertebrar el discurso en torno a cinco grandes ejes: política económica, educación, bienestar, democracia y relaciones internacionales.

El texto se hizo público antes del mediodía, aunque no todos los integrantes parecen estar de acuerdo con el resultado final. Mientras que la mayoría de los partidos de izquierda trata de movilizar a sus votantes, Podemos utiliza los medios y las redes para hacer campaña contra la coalición que ellos mismos integran.

Te puede interesar: Una Vicepresidencia de Feminismos, dos millones de viviendas sociales y un teléfono para “hombres en crisis”: Sumar ya tiene programa

La causa de la discordia ha sido esta vez el referéndum en Cataluña. No habían pasado ni dos horas desde la publicación del programa cuando una dirigente de la formación morada criticó la propuesta de preguntar únicamente por los acuerdos alcanzados entre el Gobierno central y la Generalitat. María Teresa Pérez, secretaria de acción institucional de Podemos y número dos de Sumar por Córdoba, no comparte la postura de la coalición y tampoco entiende que Yolanda Díaz haya echado “balones fuera” en este asunto.

La líder de Sumar ha intentado zanjar la polémica durante su entrevista en El Programa de Ana Rosa: “El referéndum no está encima de la mesa”. El partido sólo contempla una consulta dirigida a ratificar los pactos entre las instituciones autonómicas y estatales. Pérez, en cambio, ha reconocido que “todos los demócratas deberían apostar por el derecho a decidir”. La representante de la formación morada también ha criticado que “Yolanda Díaz no haya cuidado el bloque plurinacional que heredó”. La portavoz de Podemos ha lanzado esta y otras acusaciones durante una intervención en Canal Red, la televisión que dirige Pablo Iglesias.

Te puede interesar: Yolanda Díaz defiende su renta universal: “¿Por qué rescatamos a la banca y no a nuestros jóvenes?”

Canal Red vs. Yolanda Díaz

María Teresa Pérez no ha sido ni la primera ni la única representante de Podemos que ha utilizado Canal Red para cargar contra la líder de Sumar. Hace dos días, una colaboradora del programa El Tablero rechazaba desde plató la herencia universal que propone Yolanda Díaz. Laura Arroyo, secretaria de análisis político y discurso en la formación morada, tiró de humor para reprobar la medida: “El cheque de 20.000 euros me suena a algo que hubiera propuesto Albert Rivera”.

"Me parece terrible que se ufanen de proponer una medida como el cheque de 20.000 euros porque me suena a algo que hubiera propuesto Albert Rivera". @menoscanas pic.twitter.com/hT65Sypgfo — El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) July 3, 2023

Pablo Iglesias, ex secretario general del partido, ha utilizado los micrófonos de la Cadena Ser para desmarcarse de la medida. “Sumar no nos había avisado de que iban a lanzar esta propuesta. Hay gente que no la entiende, gente que se pregunta si los 20.000 euros se le darán al hijo de Amancio Ortega y al hijo de un peluquero de Fuenlabrada. Estoy convencido de que tiene buena intención, vamos a darle un poco de tiempo”, ha explicado el director de Canal Red. Lo cierto es que la iniciativa no es nueva, puesto que aparece en el programa España 2050, elaborado por el Gobierno de coalición en la primavera de 2021. Entre los ministerios que firmaron este acuerdo, figura la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida primero por el propio Iglesias y luego por su sucesora, Ione Belarra.

Te puede interesar: Os Peares, Castelldefels o Sevilla: el mensaje que lanza Feijóo con su recorrido de campaña

Podemos, de perfil bajo durante la precampaña

La militancia de Sumar ha utilizado las redes sociales para criticar que los representantes de Podemos “no están haciendo nada” cuando faltan poco más de dos semanas para la cita con las urnas. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, tiene previsto participar en dos de los actos de campaña junto a Yolanda Díaz: los mítines de Pamplona y Madrid. Sin embargo, en los últimos días, la todavía ministra ha mantenido un perfil bajo tanto en Twitter como en los principales medios de comunicación. Esta es la actitud que han tomado la mayoría de sus compañeros de partido, que se resisten, de momento, a compartir fotografía con el resto de la coalición.

Seguir leyendo: