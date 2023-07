Yolanda Díaz defiende su renta universal: “¿Por qué rescatamos a la banca y no a nuestros jóvenes?”

Yolanda Díaz, este jueves en 'El programa de Ana Rosa'.

La vicepresidenta del Gobierno y candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves la renta universal de 20.000 euros para todos los jóvenes españoles que cumplan 18 años, hasta la fecha la medida estrella de su plataforma política. Díaz acudió al programa de Ana Rosa Quintana y apostó por esta iniciativa que beneficiará a 1.900.000 jóvenes la próxima legislatura.

“¿Por qué hemos rescatado a la banca y no a nuestros jóvenes?”, se preguntó Díaz, que recalcó que la renta de 20.000 euros es una “cantidad modesta” teniendo en cuenta que el “salario medio en España es de 1.542 euros”. La vicepresidenta argumentó que sea una medida universal, como la sanidad pública, “a la que puede ir la hija de Amancio Ortega y una peluquera”.

“De eso va esto, la política, de dar futuro a nuestro jóvenes”. Pero, ¿cómo se va a financiar?, le preguntó la presentadora. Porque los números no salen. 20.000 euros por 1,9 millones de beneficiarios suponen 38.000 millones de euros. “La redistribiución se hace con los impuestos. Se financiará con los impuestos que más tienen. Hay injusticia fiscal en España. No puede ser que una libería, por ejemplo, tribute al 17% y una gran empresa al 3,8%”. No convenció a Quintana. ”Bueno, es una medida polémica”, concluyó Ana Rosa.

La entrevista giró, como era de esperar, sobre temas económicos. La presentadora tuvo otro tono, totalmente distinto al que se encontró Pedro Sánchez hace unos días en el mismo escenario. Yolanda Díaz también defendió los buenos datos de empleo. “Desde 1985 los fijos discontinuos [trabajadores con periodos de inactividad] se computan de la misma manera. No se ha cambiado nada. No se puede jugar con los datos creando confusión. Son datos que contabilizan las Comunidades Autónomas. Los empresarios están satisfechos con estos contratos”, sentenció Díaz.

Preguntada sobre las voces discrepantes en Sumar sobre un posible referéndum en Cataluña, Díaz señaló que “la única receta es el diálogo, algunos han querido convertir la política en una caja de ruidos. ¿Ustedes cree que si gobierna PP y Vox va a mejorar la relación entre España y Cataluña?, se preguntó la líder de Sumar, que aclaró que “ni la consulta ni el referéndum en Cataluña están encima de la mesa. Queremos que Cataluña esté dentro de España. Necesitamos paz y serenidad, la gente tiene un montón de problemas”.

Díaz tampoco eludió las relaciones con Marruecos y fue sincera: “No compartimos el cambio del Gobierno con el tema del Sáhara, defendemos la libre determinación del pueblo saharaui. Cuando se cambia de posición hay que explicarlo”, señaló.

Magnífica relación con Sánchez

Díaz sabe que estas elecciones van de bloques: PP y Vox por un lado y los partidos progresistas por otro. Por eso defendió “su magnífica relación personal e institucional con el presidente Sánchez. He conocido a una perrsona que no pensaba que era así. Hemos vivido momentos complicados. Nuestra relación es buena”. Eso sí, no se mojó sobre que cargos ocuparía en un futuro Gobierno de coalición si los números suman. “Yo no funciono así, yo ya tengo en la cabeza lo que quiero. Nos jugamos la próxima década en estas elecciones”. Lo que sí aventuró es que quiere un Ejecutivo “ligero, más corto y con los mejores de mi país”. No dio nombres, “pero los tengo en la cabeza.”

Tampoco eludió el espionoso tema de Irene Montero. “Hemos concitado un acuerdo muy grande y difícil, solo tengo agradecimiento por las decisiones y la generosidad de los partidos que forman Sumar. Hay gente que no está y otros que están. ¿Pero hubo veto a la ministra de Igualdad?, preguntó Ana Rosa. “Hay satisfacción en todas las formaciones, los partidos tiene encaje pero no son el ser del movimiento ciudadano que es Sumar. Ese es el espíritu de Sumar”. Díaz también reconoció que en solo 48 horas su plataforma ha recibido un millón de euros en microcréditos de ciudadanos para financiar su campaña “que devolveremos con intereses”.

Sobre la ley del ‘solo sí es sí', Ana Rosa le preguntó que cómo “pudo salir adelante ese bodrio”. “Mi idea es que se pudieron hacer mejor las cosas. Yo he corregido una norma en pandemia. No pasa nada, somos humanos y hacemos las cosas con la mejor de las intenciones”. También defendió, en cierta medida, los acuerdos parlamentarios alcanzados con Bildu. “Yo nunca he gobernado con Bildu. No es lo mismo recibir los votos de una formación que gobernar, no, no lo es, gobernando se condiciona”, señaló. Esta noche empieza la campaña electoral. Díaz señaló que lo hará en Galicia acompañada de Ada Colau.

