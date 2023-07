Todo lo que se sabe sobre el asesinato de una mujer en una tienda de ropa en Madrid

Agentes de la Policía Nacional investigan el homicidio en una tienda de ropa este lunes en Madrid. (EFE/Daniel González)

Este lunes, la plaza de Tirso de Molina se teñía de negro después de que una mujer de 61 años fuera asesinada en el interior de una tienda de uniformes de trabajo, Viste Bien. Se trataba, según han informado a la agencia EFE agentes de la Policía Nacional, de un atraco que salió mal y que concluyó de la peor forma posible. El asaltante agredió mortalmente a la víctima, asestándole varias puñaladas. Los servicios sanitarios trataron de salvar su vida al practicarle una reanimación cardiopulmonar, pero finalmente tuvieron que certificar su fallecimiento.

Los hechos ocurrieron a las 13:25 horas, justo antes de que la mujer cerrara el local situado en el número 4 de la plaza Tirso de Molina al mediodía. En ese momento, un varón que portaba un arma blanca entró en la tienda. El atracador, que iba vestido con una camisa de cuadros, le asestó varias puñaladas, al menos una en el abdomen, y huyó del lugar ante la mirada de algunos de los numerosos viandantes y vecinos que pasaban por la plaza de Tirso de Molina. “Cuando he mirado hacia dentro de la tienda y he vuelto a girarme ya no estaba, había desaparecido”, ha relatado un testigo a EFE.

Pocos instantes después, la Policía Nacional se personó en el lugar los hechos, unos agentes que suelen controlar la plaza, ya que es habitual que se produzcan incidentes en ella. Los policías encontraron a la mujer en el suelo del local, quien entró al poco en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a realizarle las maniobras de reanimación. A la llegada de los sanitarios de Samur-Protección Civil, fueron ellos quienes continuaron estas prácticas durante media hora, pero sin éxito, por lo que finalmente tuvieron que confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional está siguiendo la pista al autor de los hechos, a quien le vieron salir de la tienda con la camisa ensangrentada y dirigirse hacia el barrio de Lavapiés donde se cruzó con un comerciante, según ha relatado un testigo a la agencia de noticias. El Grupo VI de Homicidios es la unidad que se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes de este equipo, junto con los de la Policía Científica, se desplazaron a la escena del crimen, donde recabaron pruebas que podrían conducirles al esclarecimiento de lo ocurrido y al autor de los hechos.

Entre ellas recuperaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con las que contaba el negocio de uniformes, que presumiblemente habrían recogido la sucesión de los hechos. Además, tomaron las huellas, realizaron un reportaje fotográfico y buscaron el arma del crimen en las papeleras y jardineras cercanas a la plaza. A pocos metros de los agentes aguardaban tras el levantamiento del cadáver varios de los familiares de la víctima.

Según explicaron fuentes cercanas a la familia a El País, la víctima era madre de dos hijos y estaba a punto de ser abuela por primera vez. Además, tenía intención de jubilarse dentro de poco, según había comentado con su entorno cercano. “Estamos todavía en shock, preferimos no decir nada porque aún no nos lo creemos”, comentó escuetamente un familiar al citado medio. Maite, otra comerciante de la zona, ha descrito a la víctima ante los periodistas, según recoge Telemadrid, como una mujer “muy dulce y agradable” que “no se merecía lo que le han hecho”.

