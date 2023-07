La carrera del nieto de Robert de Niro en el cine: participó en varias películas y compartió producción con su madre

Robert De Niro junto a su hija Drena y su nieto Leandro (Instagram)

La familia de Robert De Niro está viviendo un estado de consternación tras la repentina muerte de uno de sus miembros, Leandro De Niro. El joven ha fallecido este pasado lunes por causas que aún se desconocen pero que se han llevado la vida de este actor de 19 años que ya había aparecido en varias producciones a pesar de su temprana edad.

Leandro De Niro era el hijo de Drena De Niro, hija adoptiva del legendario actor Robert De Niro y la también actriz Diahnne Abbott, quien tuvo a Drena con una relación anterior al actor de Toro salvaje, quien la adoptó y puso su apellido. Leandro era por tanto nieto del actor, y de hecho en su breve vida se había dedicado a dar los pasos adecuados para seguir el camino de su abuelo en el cine.

A sus 19 años, el joven intérprete ya había participado en tres películas, en una de ellas con apenas dos años, The Collection. Las otras dos habían tenido lugar en el mismo año, 2018. En ese año estrenó Cabaret Maxime y Ha nacido una estrella, en la que aparecía junto a Lady Gaga, Bradley Cooper y su propia madre, Drena, con la quien compartía pantalla dando vida al hijo de su personaje, Leo Stone. Ambos dan vida en el filme a la familia de George “Noodles” Stone (Dave Chapelle), el amigo de la infancia de Jack (Bradley Cooper) y en cuya casa este le propone matrimonio a Ally (Lady Gaga), ante la antenta mirada de los personajes de Drena y Leo De Niro.

Robert De Niro está “profundamente consternado”

La pérdida del joven Leandro ha causado una gran conmoción en la familia De Niro. Fue primero Drena, su madre, quien anunció a través de su Instagram el fallecimiento de su hijo. “Mi hermoso y dulce ángel. Te he querido más allá de las palabras desde el momento en que te sentí en mi tripa. Has sido mi felicidad, mi corazón y todo lo que ha sido puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti pero intentaré seguir adelante y repartir el amor y la luz que me hiciste sentir siendo tu madre. Eras profundamente amado y apreciado y desearía que el amor pudiese haberte salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare. Descansa en paz y en el paraíso eterno mi querido niño”, publicaba Drena De Niro, con mención a Carlos Rodríguez, artista y padre de Leandro.

Por su parte, el propio Robert De Niro también se ha pronunciado ante la tragedia, con un comunicado que ha difundido la revista People en su nombre: “Estoy profundamente consternado por el fallecimiento de mi querido nieto Leo. Estamos enormemente agradecidos por las condolencias de todo el mundo. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo”, expresaba el intérprete de Taxi Driver.

