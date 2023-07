España sub-19 vuelve a ganar el Mundial de baloncesto después de 24 años

Izan Almansa se cuelga del aro contra Líbano (FIBA)

Hacía mucho tiempo que España no levantaba el oro en un Mundial Sub 19 de baloncesto. Se trata de la segunda vez que la selección conquista este título. La primera fue hace 24 años, en 1999, que no ocurría y fue con la selección de Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o Raúl López la última vez que España consiguió hacerse con el campeonato. Esta vez ha sido contra Francia, cuando la selección se ha impuesto en el marcador con un 73 a 69, en una emocionante final con prórroga incluida.

La selección ha estado dirigida por Dani Miret desde el banquillo, mientras que en la cancha han sido Jordi Rodríguez, Rafa Villar, Izan Almansa o Nogués quienes han dirigido el juego en Hungría, territorio en el que ha tenido lugar el encuentro. Son los grandes talentos de la cantera, los que ha conseguido repetir la hazaña ante la selección francesa y tras vencer a Turquía en semifinales.

Te puede interesar: La Euroliga vuelve a fijarse en la NBA: el nuevo cambio para reforzar el espectáculo en el baloncesto europeo

España puso todo de su parte para volver a levantar el oro y así ha sido. Fue el 23 de julio de 1999 la última vez que se consiguió. En aquel momento, las jóvenes promesas comenzaban a destacar en sus respectivos equipos. Los jugadores nacidos en 1980 hacían historia, un hito que no volvería a repetirse hasta 24 años después con los jóvenes nacidos en 2004 y 2005.

Te puede interesar: Paliza de récord de España a Líbano en el Mundial sub-19 de baloncesto: la victoria por mayor diferencia de siempre

El torneo ha sido impecable, la selección ha ido superando a todos los adversarios por un holgada ventaja, Argentina por 38; Turquía por 32, e incluso en las primeras fases a el Líbano por una aplastante victoria de 102 a 20. Sin embargo, la final no iba a ser tan sencilla, los franceses pelearon hasta el final en un encuentro donde ha hecho falta ir a la prórroga para conocer al ganador. Pero, a pesar del cansancio en el tiempo extra, España se creció, dio la mejor versión de sí, más sólida y con una defensa férrea.

Rafa Villar estrenó el tiempo extra con cinco puntos que fueron respondidos de inmediato por un acertado Ajinca que estaba haciendo mucho daño desde todas las posiciones pero España supo mantener su buen tono defensivo y logró rematar el segundo título mundial de su historia, 24 años después del éxito de unos juniors de oro que marcaron entonces a toda una generación y hoy encontraron unos dignos sucesores. España lo volvía a conseguir, se volvía a hacer con el oro 24 años después.

Seguir leyendo: