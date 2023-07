La FIA admite el recurso de Aston Martin: Sainz cae dos puestos y Fernando Alonso gana una posición en el GP de Austria

Fernando Alonso durante el GP de Austria (REUTERS).

“Esta es la clasificación provisional del GP de Austria”. De esta forma, sin confirmar si el orden en el que cruzaron los monoplazas la línea de meta era válida, la FIA dio a conocer los resultados cosechados en el Red Bull Ring. El órgano rector de la Fórmula 1 no se mojó a la hora de anunciar la clasificación final y Aston Martin, creedores de que algunos monoplazas no fueron sancionados por exceder lo límites de pista, presentaron una queja a la FIA amparándose en el artículo 33.3 del reglamento. “Los pilotos deben hacer todos los esfuerzos razonables para usar la pista en todo momento y no salirse de ella sin una razón justificada”, reza dicha norma.

Tras la investigación pedida por Aston Martin, la FIA eliminó 83 tiempos de vuelta y dio a conocer los resultados finales del GP de Austria en los que Alonso sube una posición y es quinto en detrimento de Carlos Sainz que fue sancionado con 10 segundos de penalización y cae hasta el sexto puesto. Hamilton, amonestado también con 10 segundos, baja hasta la octava posición. La mayor sanción la recibió Estebean ocon con 30 segundos de penalización.

Los límites de pista ya fueron un dolor de cabeza durante la clasificación del viernes. Hasta 47 vueltas fueron anuladas.”La FIA debería plantearse poner grava el año que viene. Creo que los límites de pista deben ser modificados porque ahora nos dejan como si fuéramos amaterus”, afirmó Christian Horner, director de Red Bull.

Andy Stevenson, director deportivo de Aston Martin, fue el encargado de llevar a cabo la queja formal que provocó la rearbitración por parte de la FIA de las vueltas en las que los monoplazas excedieron los límites de la pista sin ser sancionados. “Aston Martin ha presentado una protesta contra la clasificación provisional. La protesta afirma que varios coches no fueron sancionados por infringir el Artículo 33.3 del reglamento deportivo. Los comisarios, al enterarse de la existencia de una serie de vueltas eliminadas (por exceder los límites de la pista) han solicitado a dirección de carrera que revisen todas las vueltas eliminadas con penalizaciones aplicadas. Cabe destacar que dirección de carrera ha lidiado con más de 100 vueltas eliminadas durante la carrera. Algunas infracciones merecían una sanción que no se aplicó cuando se publicó la clasificación provisional. Estas penalizaciones se verán reflejadas en la clasificación final”, finalizó la FIA antes de dar a conocer los resultados definitivos.

Stevenson ya ha recuperado posiciones para Fernando Alonso esta temporada

Aston Martin se ha convertido en un hueso duro de roer para la FIA. No es la primera vez que logran que la justicia esté de su lado. En Arabia Saudí, la segunda prueba del campeonato, Alonso fue sancionado durante la carrera con cinco segundos de penalización por incumplir los límites del cajón de salida. A su paso por boxes para realizar el cambio de neumáticos, cumplió la sanción, pero uno de los mecánicos tocó el coche cuando está prohibido.

Una vez acabada la carrera, la FIA notificó de una nueva sanción para Alonso, pero Aston Martin, con Stevenson a la cabeza y un informe con hasta siete precedentes idénticos que acabaron sin la segunda sanción, tumbaron la decisión y devolvieron el podio a Fernando.

Algo similar ocurrió en Australia, tercer circuito del calendario. La escudería británica, de nuevo con Stevenson como abanderado, consiguieron que Alonso no perdiese el podio en un final caótico. A falta de una vuelta para la conclusión, el accidente de Magnussen propició una bandera roja y una resalida en la que Fernando fue tocado por Sainz perdiendo así su tercer puesto. Sin embargo, el posterior choque entre Gasly y Ocon, desembocó en otra bandera roja mostrada antes de acabar la vuelta que, reclamación mediante de Aston Martin, obligó a restablecer la carrera con las posiciones anteriores.

