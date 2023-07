Talento precoz, hermano de un conocido cantante y mucha influencia internacional: el lado más desconocido de Abraham Mateo

El cantante Abraham Mateo puede presumir, a sus 24 años, de ser uno de los artistas españoles cuya trayectoria va en alza y es que ha encontrado un hueco en el complicado mundo de la música gracias a sus últimos temas. Natural de Cádiz, descubrió su pasión por la música a muy temprana edad y, con el apoyo incondicional de su familia, comenzó a cultivar su talento en distintos concursos y eventos locales.

La fama le llegó con tan solo siete años, cuando actuó en el programa de Canal Sur Menuda Noche, donde interpretó la canción Rosas, de La Oreja de Van Gogh, y dejó al público con la boca abierta gracias a su voz. Este fue solo el comienzo de su éxito y es que tan solo un año después publicaba su primer álbum. Fue una época muy dulce para el gaditano, que no solo comenzó a ser considerado como el ‘Justin Bieber español’, también empezó a recorrer diferentes programas de televisión y a aumentar así su fama.

Desde aquellas primeras veces han pasado más de 15 años que Mateo ha sabido exprimir muy bien, pues aunque ha tenido épocas más bajas, en estos momentos está en las listas de lo más escuchados. Además, este sábado 1 de julio va a protagonizar un esperadísimo momento y es que es uno de los famosos que van a participar en La Velada del Año 3, en la que se enfrentará con el youtuber Ampeter en un combate de boxeo.

Su nombre no fue el primero en ser elegido por Ibai Llanos, pero cuando hubo que buscar un sustituto para Papi Gavi la propuesta fue él. “Tengo muchas ganas. He tenido solo 20 días para prepararme. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que más buenas que malas porque se ha centrado todo en disfrutar, en hacer las cosas bien y he podido tener la oportunidad de hacer sparring y de compartir experiencias con los mejores boxeadores del mundo”, ha dicho en una entrevista para los 40 Principales.

Abraham Mateo en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Pase lo que pase en el ring, lo que está claro es que para Abraham Mateo es una gran oportunidad y es que La Velada del Año sorprende cada año con sus audiencias, por lo que su nombre se hará aún más conocido. El andaluz mostrará una faceta totalmente desconocida que le acercará al público, pues hay detalles sobre su vida que son un misterio para la gran mayoría.

Su música no es lo único que ha conquistado a sus seguidores, también su afán de superación pues pese a ser víctima de un fuerte acoso en el año 2013, logró sobreponerse. “No soy una persona rencorosa, todo lo contrario. Creo que todo pasa por algo y eso formó parte de mi crecimiento”, dijo al respecto en una entrevista para El País. Siempre ha tenido muy claras las ideas y el dónde quería llegar, lo que le permitió comprarse con tan solo 16 años la casa en la que reside en Madrid.

Aunque es muy discreto en lo que se refiere a su vida privada, se sabe que en esta vivienda Abraham tiene un estudio en el que compone sus temas. Canciones que le han hecho triunfar en América, donde ha colaborado con artistas de la talla de Jennifer Lopez, 50 Cent o Belinda.

Abraham Mateo en una imagen de archivo.

Por si fuera poco, puede compartir su gran pasión y trabajo con su hermano, que también es cantante, y de un grupo bastante conocido. Tony Mateo, como se llamaba, es uno de los tres componentes de Lérica, grupo con el que Abraham ha hecho varias colaboraciones. De hecho, la formación se ha mostrado muy agradecida con él y es que les apoyó “muchísimo” cuando estaban comenzando. “Ese primer apoyo nos dio el escaparate que necesitábamos y por eso nos conocen así, como el grupo ‘del hermano de Abraham Mateo’. Pero nos sentimos orgullosos”, sentenciaron.

