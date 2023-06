Jaydy Michel, exmujer de Alejandro Sanz, le expresa su apoyo tras confesar su bache emocional: “Es valiente por su parte”

Jaydy Michel, modelo y exmujer de Alejandro Sanz, posando para los medios. (Europa Press)

Tras la preocupante confesión pública de Alejandro Sanz sobre su estado emocional, han sido muchos los amigos y conocidos del cantante que le han mostrado su apoyo y su cariño. Una de las últimas en hacerlo es su exmujer, Jaydy Michel, con quien el cantante tiene una hija en común, Manuela.

En su último evento, la mexicana ha atendido a la prensa y ha confesado que se llevó una sorpresa al ver la publicación del cantautor. Por este motivo, no dudó en ponerse en contacto con él para saber cómo se encuentra.

Te puede interesar: Alejandro Sanz y Rachel Valdés rompen su relación: ella ya ha abandonado la casa del cantante

“He estado en contacto con él y el motivo de su malestar no lo sé, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos”, expresa Michel, evitando así hablar de la ruptura entre Sanz y Rachel Valdés. “Es valiente por su parte. Mi hija le puso fuerte y valiente”, añade.

En ese sentido, la modelo alaba el gesto de hacer pública una situación tan íntima y personal: “Todos pasamos por malos momentos, todos los hemos pasado y no le damos voz. No hay que esconderlo, y que él se abra y lo diga es de agradecer y de respeto”, afirma.

Te puede interesar: Alejandro Sanz regresa a los escenarios en su momento más complicado: el mensaje en medio de su crisis personal

Sobre los motivos de este bache que atraviesa el cantante, su exmujer pide que se cesen las “especulaciones” e insiste: “No todo el mundo va contando cómo se siente y cuando alguien lo dice es como para no sé si aplaudir, pero para agradecer y tomar en consideración”.

Así, aunque reconoce que “una ruptura nunca es fácil”, Jaydy evita referirse a la separación de Alejandro y Rachel, que estos días se ha apuntado como uno de los motivos del bajón anímico del artista. “Es un caballero y creo que está siendo cómo él es. Bravo por él”, sentencia.

Sonada ruptura

Rachel Valdés y Alejandro Sanz, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Días después de que Alejandro Sanz confesara estar pasando por un mal momento emocional se conocía la noticia de que el cantante y Rachel Valdés habían roto su noviazgo después de tres años. Comenzaban entonces los rumores y especulaciones sobre esta separación, en la que se ha llegado a apuntar a la “lucha de egos” o a la “fuerte personalidad” de la artista cubana como motivo del cese de la convivencia.

Sin embargo, el autor de Corazón partío no tardó en acallar esas voces desmintiendo públicamente las informaciones y defendiendo a la que hasta ahora ha sido su última pareja. “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo”, zanjó en sus redes sociales.

Seguir leyendo: