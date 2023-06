Estos son los seis hijos de Karlos Arguiñano que sustentan su imperio

Karlos Arguiñano es padre de siete. Seis de ellos han seguido sus pasos y de alguna manera están implicados en el mundo culinario

Este 2023, Karlos Arguiñano cumple 35 años en televisión, convirtiéndose así en uno de los rostros más conocidos del panorama nacional. Y es que son varias las generaciones que han crecido junto a sus recetas y sus chistes malos. Si bien la televisión es el medio que le llevó a la fama, lo cierto es que el vasco ha sabido aprovechar muy bien estas más de tres décadas y ha formado un imperio que tiene a la gastronomía como punto de conexión. Pero también a su familia, pues ha sabido transmitir su pasión a casi todos sus hijos.

Padre de siete –Eneko, María, Zigor, Karlos, Martín, Joseba y Amaia–, seis de ellos han seguido sus pasos de alguna manera y están implicados en el mundo culinario. La única excepción es Karlos, quien se dedica al mundo del cine a través de la fotografía. Los otros están involucrados en las cuatro empresas principales del imperio familiar: el restaurante y hotel Ka, la escuela de hostelería Aiala y la bodega K5.

Los cuatro hijos mayores de Karlos Arguiñano, Eneko, Karlos, Zigor y Martin. (Twitter.com/karguinano)

Eneko

Es el primogénito del cocinero y tiene uno de los puestos más importantes, ya que dirige la sala del restaurante Ka. De todos sus hermanos, es el más discreto y apenas hay fotografías de él, tan solo algunas que su padre ha compartido en sus redes sociales y es que no le gusta salir en la prensa. “Soy el que está al frente de la sala, y también en lo que es el restaurante en sí. Me dedico sobre todo a hacer el equipo de la sala. Tengo ahí a mis chicas y puede haber hasta ocho”, contó sobre su trabajo en una entrevista a Diario de Navarra.

Zigor

El segundo de los hijos de Karlos es Zigor y trabaja en Ka, concretamente como jefe de cocina del local. Si bien confesó que su idea no era seguir los pasos de su padre, pues estudió mecánica naval, al final dio el salto al restaurante tras estudiar cocina en la escuela de Aiala junto a sus hermanos Joseba y María. Desde entonces triunfa entre los fogones, tanto en los de Ka como en los de casa, ya que ha llegado a ganar varios concursos de pinchos. En el terreno personal está casado con Amaia Jackson, con quien tiene dos hijos, Kemen y Yua.

Martín

Desde las oficinas, Martín se encarga de la parte administrativa, de que las cuentas estén bien y el negocio sea rentable, una gran responsabilidad que antes llevaba su madre, Luisa Ameztoy. En una ocasión desveló cómo consiguen trabajar todos juntos con un gran ambiente: “Mantenemos el buen clima laboral en la familia porque siempre hicimos cosas en grupo, en la casa y en el trabajo. (...) No somos de discutir, nos llevamos muy bien. A ninguno nos gustan las peleas y solemos estar muy de acuerdo en la mayoría de las cosas importantes”, aseguró a Check in news.

Joseba Arguiñano en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/josebaarguinano)

Joseba

Él es, de todos los hijos de Karlos, el que más se le parece. No solo físicamente, también porque es quien ha seguido sus pasos más pulcramente. En televisión, Joseba tiene un programa de cocina en Cocina abierta, presenta Joseba Arguiñano Sukalerrian y participa en Historias a Bocados. Todo ello lo compagina con sus dos obradores, las cuales llevan su nombre y están situadas en el País Vasco. “He perdido la cuenta de los años que llevo haciendo repostería y panadería, y también estuve en el restaurante, así que sí, toda la vida no, pero más de media vida he estado delante de un fuego. Muchos años. Uno sigue pensando que es un yogurín, pero ya no”, declaró en Noticias de Navarra.

En el plano personal, Joseba Arguiñano mantiene una relación con Natali Fuentes, con quien tiene dos hijos, Manex y Kaia.

Karlos Arguiñano y su hija Amaia en una imagen de redes sociales. (instagram.com/bodegak5)

Amaia

Hasta hace poco Amaia era una de las más desconocidas de la familia Arguiñano, ya que no se dedicaba a nada relacionado con la hostelería, sino al motociclismo. La joven ha cambiado los motores por otro de los negocios familiares, la bodega K7, a donde llegó tras siete años como ingeniera telemática.

Amaia estudió actividad vitivinícola en la Universidad de La Rioja, así que, tal y como contó en ¡Hola!, “cuando me ofrecieron la opción de trabajar en la bodega me atrajo la idea. Me encanta la gastronomía y la naturaleza. De hecho, en los últimos años de mi carrera en las motos, empecé a formarme en el mundo del vino estudiando Dirección de Empresas Vitivinícolas y Viticultura en la Universidad de La Rioja para tener unas nociones básicas”.

María Torres en una imagen de redes sociales.

María Torres

La séptima hija de Karlos Arguiñano es también la única que no lleva su apellido, pues fue adoptada en Argentina en los años 90. Trabaja mano a mano con Zigor y desempeñan el mismo rol en las cocinas del restaurante familiar. “Me siento bien, rodeada de cariño. Ellos son mi familia, son mis padres adoptivos, mis hermanos, trabajamos de igual a igual. ¿Dónde podría estar mejor?”, explicó en una revista hace unos años.

