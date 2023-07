13 Libros de autores españoles LGTBIQ+ para celebrar el Orgullo

Algunas de las portadas de los libros recomendados: 'Lo que hay', de Sara Torres; 'Boulder', de Eva Baltasar; 'El látigo y la pluma', de Fernando Olmeda; 'La mala costumbre', de Alana S. Portero y 'Los elegidos', de Nando López

En los últimos tiempos una nueva hornada de autores de carácter queer se ha encargado de tomar las riendas de sus propios relatos a la hora de configurar un panorama efervescente en el que predomina la necesidad de expresarse a través de sus propias experiencias e intimidades para demostrar que de lo particular termina siendo universal. Todos estas recomendaciones nacen del dolor y se abren a la esperanza y nos muestran una riqueza literaria que nos lleva desde el lirismo al ensayo más conceptual, de la autobiografía al repaso histórico de nuestro pasado.

‘Lo que hay’, de Sara Torres (Reservoir Books)

'Lo que hay', la primera incursión en la narrativa de la poeta Sara Torres (Reservoir Books)

Una de las grandes revelaciones del pasado año. La poeta Sara Torres se introduce por primera vez en la narrativa y lo hace a través de una obra muy personal en la que aborda el duelo, la pérdida y el deseo femenino. Una novela repleta de reflexiones, honesta y lírica al mismo tiempo que nace de los sentimientos humanos más recónditos y escondidos, de los miedos más atávicos.

‘Una homosexualidad propia’, Inés Martín Rodrigo (Destino)

'Una homosexualidad propia', en la que Inés Martín Rodrigo reflexiona sobre su identidad sexual (Destino)

Después de ganar el Premio Nadal con Las formas del querer, la periodista y escritora sale del armario con este testimonio a modo de libro en el que aborda el descubrimiento de su orientación sexual. Los títulos de cada uno de los capítulos ya suponen una declaración de intenciones: marimacho, pecado, pon un amigo gay en tu vida, lecturas iniciáticas, unas bolleras de cuidado, estereotipos que no se olvidan, yo no no soy valiente. Un texto comprometido en el que se aborda la falta de referentes, el silencio y el estigma, el miedo y la necesidad de liberación.

‘Boulder’, de Eva Baltasar (Random House)

'Boulder', de Eva Baltasar, la única novela española en la shortlist del Booker Prize (Literatura Random House)

Es la única novela española que ha sido incluida en la prestigiosa shortlist del Booker Prize. Boulder es el segundo capítulo de una trilogía que comenzó con Permafrost y se cerró con Mamut. La protagonista se gana la vida en un barco mercante mientras, en cada parada, mantiene relaciones esporádicas con mujeres, hasta que se replanteará su vida con una de sus amantes. Una novela queer que habla de la identidad y del cuerpo femenino.

‘La mala costumbre’, de Alana S. Portero (Seix Barral)

El debut de Alana S. Portero, 'La mala costumbre' (Seix Barral)

El debut literario de Alana S. Portero ha sido un auténtico acontecimiento. La autora aborda el recorrido de una niña trans desde los años ochenta a la actualidad que lucha por reivindicar su identidad en una España repleta de intolerancia y prejuicios. Un viaje crudo, pero al mismo tiempo repleto de empatía y de amor por los personajes, en que que encontramos costumbrismo, mitología, fabulación y buenas dosis de espíritu pop.

‘Dysphoria Mundi’, de Paul B. Preciado (Anagrama)

Un libro-mundo en el que Paul B. Preciado recoge los cambios que se están produciendo en todos los ámbitos sociales, políticos, sexuales. Así es "Dysphoria mundi".

El prestigioso filósofo y activista Paul B. Preciado, autor de obras fundamentales como Manifiesto contrasexual o Testo yonki, aborda en esta ocasión los cambios que se están produciendo en diversos ámbitos políticos, sociales y sexuales a través de un texto mutante en el que se mezcla el ensayo, la poesía y la autoficción para proponer una hipótesis: de qué manera la disforia ha pasado a convertirse en un abismo entre la vieja forma de pensamiento patriarcal para convertirse en otro estadio evolutivo del ser humano.

‘Los elegidos’, de Nando López (Destino)

Mirando al pasado para entender el presente, 'Los elegidos', de Nando López (Destino)

El novelista y dramaturgo, finalista del Premio Nadal con La edad de la ira, se adentra en la época del franquismo para hablar del amor y la identidad sexual de aquellas personas que vivieron sometidas por el miedo y la represión y que está dedicado a la memoria LGTBIQ+. Lo hace a través de una pareja que contrae matrimonio para ocultar a la sociedad sus preferencias sexuales y cuya vida se verá sacudida cuando tomen conciencia de su situación.

‘La pluma y el látigo. Homosexuales en la España de Franco’, de Fernando Olmeda (Dos Bigotes)

Se reedita este ensayo fundamental de Fernando Olmeda sobre la homosexualidad en la España de Franco

Nueva edición de este ensayo de referencia escrito por Fernando Olmeda sobre la homosexualidad en la España de Franco. En sus páginas se reivindica el honor de todos aquellos que fueron perseguidos, ultrajados y mancillaos por el régimen, al mismo tiempo que reconstruye la realidad del momento a través del testimonio de sus víctimas que fueron condenadas por la Ley de vagos y maleantes, y sometidas a palizas, encarcelamiento, trabajos forzados y humillaciones públicas. Un documento imprescindible.

‘Días simétricos’, de Bob Pop (Alfaguara)

Los diarios de Bob Pop en 'Días simétricos' (Alfaguara)

Bob Pop compone un diario poco convencional, a modo de collage experimental en el que se mezclan las voces de grandes autores con la suya propia en diferentes etapas de su vida. Se podría considerar como una ampliación de Días ajenos, que también se convirtió en monólogo. Un recorrido muy personal en el que se abordan todo tipo de cuestiones que tienen que ver con la aceptación, la enfermedad, la reivindicación, la literatura y la necesidad de encontrar una voz propia.

‘Señoras ilustres que se empotraron hace mucho’, de Cristina Domenech (Plan B Ediciones)

Lesbianas a lo largo de la historia

¿Dónde están las lesbianas en la historia? Es lo que intenta abordar este ensayo a través de toda una serie de mujeres que desafiaron las convenciones de las distintas épocas en las que les tocó vivir, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y que incluye nombres como la escultora inglesa Anne Seymour Damer, Anne Lister, considerada como la primera lesbiana moderna o Joséphine Baker, vedette, actriz, espía en la Alemania nazi activista por los derechos de las personas negras. También poetas como Safo, Emily Dickinson o pintoras como Tamara de Lempicka, Frida Kahlo y escritoras como Virginia Wolf.

‘Coto privado de infancia’, de Paco Tomás (Planeta)

Cuando la infancia está marcada por el bullying

El activista y periodista Paco Tomás, aborda en este volumen autobiográfico sus propias experiencias durante su infancia en la que sufrió bullying y de cómo ese miedo y dolor se incrustó en su vida generando una serie de heridas complicadas de cerrar. Una novela honesta y repleta de verdad en la que el autor, a través de un alter-ego, emprende un viaje emocional para entender su presente.

‘Niño santo’, de Luis Maura (Dos Bigotes)

Religión, despertar sexual y sentimientos de culpa, así “Niño Santo”, el nuevo libro de Luis Mauro

Luis Maura también aborda el acoso en la infancia pero desde elementos como la religión, el despertar sexual y el sentimiento de culpa. A través de la mirada de un niño, en un pequeño pueblo manchego, que quiere ser santo y que se hace monaguillo, nos adentramos en un viaje a los infiernos de la vergüenza al ser el pequeño objeto de todo tipo de burlas por parte de sus compañeros.

‘Esto no se dice’, de Alejandro Palomas (Destino)

Un documento biográfico sobre los abusos a los que fue sometido el autor por parte por un miembro de la Iglesia católica

Alejandro Palomas, que ya denunció públicamente que fue abusado durante su infancia por un cura de su colegio, ahora vierte este testimonio en un libro desgarrador donde se alterna el recuerdo de ese pasado marcado por las constantes violaciones, y un presente en el que se intenta reconciliar consigo mismo, aunque todavía el dolor permanezca ahí y de cómo la literatura le salvó la vida y se convirtió en su refugio.

‘¡Larga vida al trash!’ El cine de John Waters como nunca te lo habían contado’, Varios Autores (Editorial Dos Bigotes)

Un poco de gamberrismo para hablar de John Waters

Un ensayo colectivo coordinado por Javier Parra (autor de Scream Queer) que aborda la figura del cineasta desde ángulos originales y subversivos, como el propio espíritu de John Waters, siempre marcado por la irreverencia expresiva. En este volumen participan Valeria Vegas, Esty Quesada (Soy una pringada), los críticos Álex Mendíbil y Xavi Sánchez Pons o el investigador Álex Anderson, autor de la primera monografía de la icónica Divine.

