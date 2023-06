Pedro Sánchez asegura que en “20 días hemos retrocedido 20 años”

El presidente del gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (Joaquin Corchero / Europa Press)

Pedro Sánchez continúa su gira por los medios de comunicación y el último por el que ha pasado ha sido la Cadena Ser, donde ha asegurado que no tiende que el Partido Popular haya permitido entrar a la formación de Santiago Abascal en muchos de los gobierno regionales y municipales. “Vox se está encaramando en las instituciones”, aunque ha destacado que esto no lo preocupante, sino que “el PP se haya derechizado y haya asumido el discursos y el marco ideológico de Vox”. En este sentido, también ha criticado que se haya permitido ubicar en el los gobiernos a representantes antivacunas, machistas o contra el cambio climático.

Y es que, el presidente del Gobierno no ha dudado en hacer una valoración los resultados electorales del pasado 28-M, donde considera que se produjo una “impermovilización” del electorado del PP y de Vox. Aunque también ha explicado que otro de los motivos de que el mapa se haya teñido de azul es que la izquierda se presentó disgregada. Una cuestión que ha quedado solucionada de cara al 23-J gracias a Yolanda Díaz, quien ha conseguido congregar ese espacio bajo las siglas de Sumar. “La izquierda tiene mas opciones de reeditar un Gobierno”, ha explicado en relación a la colación de todas las formaciones en Sumar.

Te puede interesar: Feminismo, Sanidad o Educación: los cambios del ‘socialismo clásico’ de Felipe González a Pedro Sánchez, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero

Respecto a si se abstendría en caso de no ganar para que Feijóo pudiera gobernar sin tener que pactar por Vox, ha afirmado que “el PP siempre quiere que gobierne el PP”. En este sentido, ha puesto como ejemplo lo que está ocurriendo en Extremadura, donde la fuerza política es el PSOE, pero María Guardiola se resiste ha abstenerse para que Fernández Vara gobierne. “Resulta que si son la primera fuerza política tenemos que abstenernos y si son segunda fuerza, PSOE también se tiene que abstener. El Partido Popular quiere un pacto para que siempre gobierne el Partido Popular”. En este punto de la entrevista, ha aprovechado para sacar a coalición la situación del Consejo General del Poder Judicial, que llevan cinco años “incumpliendo la constitución, es porque no reconocen la legitimidad de la izquierda para gobernar este país”.

Te puede interesar: Pedro Sánchez, en ‘Lo de Évole’: “He evaluado mal la fuerza corrosiva del antisanchismo”

Sobre la posibilidad de quedarse en la oposición si no consigue ganar el próximo 23-J, Sánchez no ha dado pie ha cuestionar esa opción, ya que tiene claro que va a ganar. “Estamos viendo una reactivación del electorado progresista, tenemos en nuestra mano reeditar un Gobierno progresista. Nosotros contamos con sumar, con quien creo que nos entendemos. Han funcionado las cosas en las que hemos trabajado conjuntamente”. Aunque ha destacado que hay una responsabilidad del PSOE, somos la gran fuerza progresista del país, tenemos la responsabilidad de ganar las elecciones”.

Prorrogar ciertas medidas

Pedro Sánchez también ha adelantado que este martes se van a prorrogar ciertas medidas que aprobaron con motivo de la guerra entre Ucrania y Rusia como el IVA de los alimentos, el abono transporte, así como nuevas medidas que se van a incorporar a estas. Entre ellas ha confirmado la desgravación de la renta del 15% para la compra de vehículos eléctricos, con el fin de incentivar el transito de los de combustión a estos verdes, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero también el derecho al olvido cronológico, una iniciativa a la que se comprometió el presidente y que este martes se va a materializar en forma de decreto.

Respecto a los motivos por lo que los alimentos están tan altos, el presidente ha explicado que “necesitan tiempo para rebajarlo, y ha instado a mirar la evolución del IPC a la baja. En cuanto a los motivos, ha destacado que se debe al precio de los fertilizantes, los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia (que dificulta la exportación de grano), así como la acuciante sequía que está sufriendo España. En este sentido, ha detallado que se han aprobado una ley de cadena alimentaria y que están trabajando para poner en marcha ayudas para amortiguar el alza de los precios de los fertilizantes. “Soy consciente de las dificultades de las familias, por eso estamos desplegando todos los recursos para proteger a la clase trabajadora”.

Pedro Sánchez en una imagen de archivo. (Getty)

“Perro Sánchez”

El presidente también ha sido preguntado respecto a la apariencia “fría” que transmite, y ha explicado que no es “perfecto ni aspiro a serlo”. Y ha recordado momentos difíciles que ha vivido durante su mandato, algo que ha calificado como situaciones “absolutamente inéditas” para sus antecesores. “Nunca pensé que iba a tener que confinar a 47 millones de personas para luchar contra un virus desconocido. Me decían que la vacuna, si llegaba era en 4-5 años. Y luego tenía que salir a la televisión o al Congreso y no me podía permitir demostrar ni un ápice de debilidad”.

Respecto a cuando le llaman “perro Sánchez”, ha afirmado que “no es agradable”. “He tratado de no perder la calma, de no perder la compostura, de recordar que soy el presidente y gobierno para todos... En efecto, la derecha en su conjunto, y no solo en la política”, ha relatado. También ha criticado que el debate mediático de los últimos años no se corresponda con la realidad sociológica de España, ya que ha explicado que lo que han puesto sobre la mesa de debate es “Sánchez o España”. En este sentido ha destacado: “No estamos debatiendo sobre el balance muy positivo del Gobierno. Y si yo planteo las cosas como o Feijóo o la felicidad? o Feijóo o el planeta? Esto no va a de Sánchez o España. Esto dice que los que no votan a Sánchez son la anti España”.

Reto ecológico y feminismo

El presidente ha resaltado que el sistema energético de España es “seguro”, ya que recibe inversión directa por apostar por el sol o el viento. En cuanto a la energía nuclear, ha recordado el pacto al que llegó con las centrales nucleares para establecer un calendario de cierre en el año 2035. Una cuestión en la que Feijóo discrepa, ya que el candidato popular ha decidido apostar por este tipo de energía. En este sentido, Pedro Sánchez ha destacado que le gustaría conocer su la inversión para ello va a salir de los ciudadanos o del Estado, ya que en el largo plazo es una energía más cara que las renovables.

En cuanto al feminismo y la igualdad, ha destacado que es “fundamental compartir banderas” ya que es una causa que interpela a hombres y mujeres. Además, ha asegurado que seguirá habiendo un Ministerio de Igualdad si gana las elecciones, aunque respecto a quien estará al frente no ha dado detalles. “En la negociación con Sumar veremos en manos de quien recae la responsabilidad. Yo no he tenido resistencia a que un ministerio esté en manos de un partido u otro”. Pero sí ha matizado que quería que transición ecológica y la Seguridad Social dependiera de uno de los ministros socialistas.

Seguir leyendo: