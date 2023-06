Pedro Sánchez, en ‘Lo de Évole’: “He evaluado mal la fuerza corrosiva del antisanchismo”

Pedro Sánchez en 'Lo de Évole'. La Sexta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresó este domingo a la pequeña pantalla para mediarse en una entrevista con Jordi Évole. El candidato del PSOE a la reelección lleva a cabo en los últimos días una suerte de gira por los principales medios de comunicación con el propósito de “pinchar la burbuja de mentiras que se ha inflado”, como reconoció en el espacio televisivo de La Sexta.

En esencia, este fue el asunto que centró la conversación en el programa especial de Lo de Évole. Tras ser preguntado por su ausencia en programas o medios alejados de su zona de confort, es decir, por no ofrecer a lo largo de estos cuatro años entrevistas a Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés, Carlos Herrera, ABC, El Mundo o La Razón, Sánchez reconoció que ha “evaluado mal la fuerza corrosiva del antisanchismo”.

“No he sido capaz ni de evaluar y medir estas consecuencias de la burbuja del antisanchismo que se ha creado por parte de una serie de intereses”, incidió. “Esto que llaman el sanchismo no deja de ser una burbuja en base a las mentiras, manipulaciones y la maldad. No deja de ser el no hablar de lo que hemos hecho”, resumió Pedro Sánchez.

Mentiras, manipulaciones y maldades

En este sentido, expuso varios ejemplos acerca de estos términos. De las mentiras, destacó una de las más repetidas, cuando supuestamente dijo que no quería gobernar con Podemos, a pesar de que no fue así (el presiente aseveró que no quería dar al partido morado las carteras de la Energía, la Hacienda y la Seguridad Social).

“Mentir es el 11 de marzo y ETA. Rectificar o reconocer errores es otra cosa bien distinta. ¿Que yo he cambiado mi posición, sobre, por ejemplo, la política que teníamos que seguir en Cataluña? Eso es evidente. Lo he reconocido (…) Y lo he hecho por un fin mayor, una causa mejor, que es la convivencia. Y hoy Cataluña está mucho mejor que en 2019, y no digamos que en 2017″, sostuvo.

En los últimos 4 años no ha dado entrevistas a:



Ana Rosa Quintana

Vicente Vallés

Carlos Herrera

ABC

El Mundo

La Razón



“He evaluado mal la fuerza corrosiva del antisanchismo”.#LoDePedro pic.twitter.com/XaNclGS5ds — Lo de Évole (@LoDeEvole) June 25, 2023

En cuanto a la manipulación, Sánchez subrayó que se ha manipulado con el uso del Falcon, el avión presidencial: “Es un medio de transporte de las personalidades de nuestro país, fue comprado por Aznar y he hecho el mismo uso que el resto”, defendió con vehemencia.

Asimismo, el presidente del Gobierno secretario general del PSOE se mostró realmente indignado con el PP por su lema “¡Que te vote Txapote!”, en referencia al etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco. “Es maldad, es la utilización sin escrúpulos ni principios del sufrimiento de las víctimas. Es situar al PSOE y a mí en unas coordenadas que no obedecen a nuestra historia”.

Acerca de sus acuerdos parlamentarios con EH Bildu para impulsar leyes de importante calado social y económico, Sánchez reconoció que “lo que más me ha dolido es vincular al PSOE a ETA”. Asimismo, confirmó que “Bildu tiene aún camino por recorrer” y se jactó de los acuerdos con el PNV en el País Vasco para impedir que esta fuerza entre en los gobierno de las instituciones.

En cualquier caso, reivindicó los apoyos en el Congreso para desprenderse de las críticas de la oposición: “Yo para aprobar una mejora social soy capaz de contar hasta con el voto de Casero (PP)”, en alusión al exdiputado popular que salvó por error la reforma laboral.

Su principal error

Sobre los errores cometidos, el presidente del Gobierno aseguró sin dudarlo que el principal ha sido la rebaja de condenas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. “Yo creo que el error para mí más importante que hemos cometido durante estos cuatro años es el de, en un Gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del solo sí es sí, que provocó efectos indeseados y es ver rebajas de penas en agresores sexuales”.

Dentro de los principales logros de Podemos en el Gobierno, Sánchez destacó la reversión de los recortes en dependencia, la reforma laboral y la reforma de las pensiones (esta última junto al Ministerio de Escrivá). Además, sobre el “linchamiento” sufrido por Pablo Iglesias e Irene Montero, el exvicepresidente y la ministra de Igualdad, Sánchez criticó que estas conductas buscan “derogar la España que hemos construido estos años”.

¿Mintió sobre los indultos?



“Rectifiqué. Hoy Cataluña puede respirar más tranquila”. #LoDePedro. pic.twitter.com/wsMCW992jp — Lo de Évole (@LoDeEvole) June 25, 2023

Así, sobre el exlíder de Podemos dijo que su relación “siempre ha sido correcta, nunca estrecha”. Y sobre Montero, negó su intención de cesarla por la ley de libertad sexual. “Yo nunca tuve sobre la mesa ese cese, al contrario. Porque sobre todo, y pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad, en un momento tan crítico como el que ha vivido España, con una pandemia y ahora una guerra”.

En otro orden de cosas, Jordi Évole preguntó al líder del Ejecutivo por la salud mental. Este reconoció que en estos cuatro años no ha ido al psicólogo, pero “hace tiempo” sí lo hizo. “No me parece un estigma, al contrario”, señaló. Previamente, recordó que durante la pandemia de la covid-19 lloró “de rabia y de frustración”.

El secretario general del PSOE también hizo un balance de daños personales más allá de él. Así, afeó los insultos hacia su mujer, Begoña Gómez, quien ha demostrado tener “entereza” pese a no ser política y no disponer de herramientas para defenderse de los ataques en los medios.

El presidente del Gobierno realizó la entrevista en el Bar Labra, donde se fundó clandestinamente el PSOE en 1879. Siete años atrás, concedió una entrevista a Évole en una situación también dramática para él, cuando su partido le defenestró. Ahora afronta un nuevo revés político al partir con desventaja en las encuestas frente a Alberto Núñez Feijóo. El 23 de julio se decidirá su futuro a través de las urnas. Antes, seguirá visitando platós para “evitar que Feijóo y Abascal” lleguen a la Moncloa.

