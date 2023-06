Feijóo reúne a sus barones en la toma de posesión de Ayuso y degrada el papel de Vox: “Mi modelo es el de las grandes mayorías”

Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo en su toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. (EFE/ Javier Lizon)

La investidura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha servido para reunir a varios barones del Partido Popular en medio de las discrepancias por los pactos con Vox. Feijóo ha congregado en la Real Casa de Correos al candidato de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y a la candidata extremeña, María Guardiola, con modelos opuestos para sus respectivos gobiernos.

Feijóo ha decidido acabar con la tensión territorial que está dando un protagonismo sobredimensionado a Vox, y ha ensalzado la necesidad de lograr mayorías absolutas para no tener que depender de otros partidos. Lo ha hecho durante la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta autonómica, la primera de los candidatos ‘populares’ desde las elecciones del 28M, algo que ha podido lograr, precisamente, por su mayoría absoluta.

“Mi modelo es el de Madrid, Andalucía, Galicia, próximamente de La Rioja, es el modelo de los gobiernos sólidos, fuertes, de los que salen de las urnas directamente”, ha subrayado el líder del PP tras la toma de posesión de Ayuso.

“En Madrid no hay preguntas que contestar y le pido a todos los españoles que quieran cambiar el sanchismo, populismo y el independentismo, que me den un mandato y les aseguro que no les voy a defraudar. Ese es mi modelo, conocido en todo el territorio nacional”, ha señalado.

Feijóo ha recordado que de las 9 comunidades donde el PP tenía oportunidad de gobernar, lo hará en 5. Ha detallado que en una lo hará con Vox (Valencia), en otra no ha sido posible negociar (Extremadura) y en Baleares y Aragón, donde el PP negocia con la ultraderecha para conseguir gobernar. “Una divergencia importante en Extremadura separa la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo”, ha detallado.

Guardiola ha asistido a la toma de posesión de Díaz Ayuso pese a las discrepancias entre ellas. Ayuso, aun con mayoría absoluta, tendió la mano a Vox tras el 23J para un “cambio de rumbo”. La líder territorial de Vox, Rocío Monasterio, recogió el guante, dejando atrás las diferencias entre las dos al final de la última legislatura. Choca de lleno con el discurso de Guardiola, que rechaza los pactos con la ultraderecha porque niega la violencia machista, deshumaniza a los migrantes y tira a la basura la bandera LGTBI, argumentó en su momento.

Feijóo ha tratado de zanjar con el ruido que generan las diferencias entre sus baronías, asegurando que su partido está siendo coherente en sus negociaciones con Vox, “coherentes con los resultados de las urnas”, y “proporcionados” en sus decisiones. Ayuso, que acostumbra a lanzar algún mensaje polémico o significativo durante sus discursos, se ha contenido en el de este viernes y se ha limitado a hablar de su territorio sin entrar en ningún conflicto.

