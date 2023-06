Ansiedad millenial y homenaje a Sean Baker en el Festival Cinema Jove 2023

Cartel del Cinema Jove 2023.

La 38ª edición del Festival Cinema Jove arranca en Valencia desde este 22 de junio y se prolongará hasta el 1 de julio en la ciudad, en la que se podrán ver hasta 11 largometrajes, 12 series y más de 50 cortometrajes de todo tipo de géneros y nacionalidades. Además, este año el certamen contará con un homenaje muy especial dedicado a uno de los grandes cineastas contemporáneos del cine independiente norteamericano, Sean Baker (The Florida Project, Red Rocket).

El director de Red Rocket recogerá el premio honorífico Luna de València durante la inauguración del festival en el Palau de les Arts de Valencia. Además, los espectadores del Cinema Jove podrán disfrutar de un ciclo dedicado al director en el que se podrán ver algunas de sus películas, entre ellas su ópera prima, Take Out. Baker es reconocido por ser uno de los grandes realizadores en mostrar la cara menos conocida de Estados Unidos, esas sociedades y personajes marginales, desde las prostitutas transgénero de Tangerine, las humildes niñas en busca de Disney World en The Florida Project o el excéntrico actor porno caído en desgracia de Red Rocket.

Las películas del festival

Entroncando con ese espíritu vivo y juvenil que habita en las películas de Sean Baker, la selección de películas de este Cinema Jove 2023 están muy enfocadas a la angustia juvenil, con varias películas centradas en adolescentes y millenials a punto de traspasar la barrera de los 30 y enfrentarse a la vida adulta. Así sucede en la australiana Petrol, en la que una joven estudiante de cine entabla amistad con una carismática actriz. También en la pareja homosexual de la nigeriana All the colours of the world are between black and white o sobre todo en los presos del correccional de menores de The Lost Boys.

En definitiva, una selección muy orientada al género coming of age que será completada con el ciclo High School. Tercer Curso. En ella podremos encontrar auténticos clásicos del género adolescente como Rock ‘n’ Roll High School, Donnie Darko o A por todas o cintas más recientes como Lady Bird, Otra ronda o La (des)educación de Cameron Post. No será el único ciclo interesante de este Cinema Jove, ya que en él se proyectarán también las primeras películas de David Crobenenberg bajo el ciclo El joven Cronenberg o joyas recientes de la animación japonesa con Los dioses del anime.

Fotograma de 'The Lost Boys', película del Cinema Jove 2023.

Las series, cada vez más protagonistas

Conscientes de la importancia que están adquiriendo cada vez más las series, el Cinema Jove también ha apostado por este universo contando un año más con una sección oficial dedicada a este apartado. Dentro de ella se podrán ver producciones nuevamente enfocadas en el ámbito de la infancia y la adolescencia, como sucede en la alemana Becoming Charlie, la canadiense Loue et sophie o la rusa Evalive. También habrá lugar para propuestas más radicales como la chilena Poemas malditos o la kazaja Escort, así como un toque español con Putos modernos.

Por último, pero no menos importante, los cortometrajes volverán a ser parte importante del Cinema Jove. Este año contarán con más de 50 obras de todo tipo, que podrán verse agrupadas en distintas sesiones y entre las que destacan Desguace, de David Orea Arribas, o The Garbage Man, de Laura Gonçalves.

