Hablamos con Chenoa ante su maratón de trabajo: “El que algo quiere, algo le cuesta”

El último año de Chenoa ha sido uno de los más emocionantes de su vida. Todo empezaba el 17 de junio de 2022 cuando, tras una larga espera, se daba el ‘sí, quiero’ con Miguel Sánchez Encinas. La pandemia les obligó a cancelar su boda en varias ocasiones, pero finalmente ese día de verano dieron comienzo a una nueva etapa rodeados de sus más allegados y con el impresionante escenario de la Sierra de la Tramontana de fondo.

Desde entonces, la cantante ha optado por mantener su vida privada en un segundo plano y es que, tras protagonizar una bonita exclusiva en la que se mostraron los detalles del enlace, apenas se ha dejado ver en público junto a su marido. Ella, por su parte, está viviendo una etapa muy mediática pues a su trabajo sobre los escenarios y al que hace en Tu cara me suena, donde es uno de los miembros del jurado, hay que sumarle el que próximamente desarrollará en Operación Triunfo 2023.

Sobre este gran momento profesional ha hablado Chenoa con Infobae España durante su asistencia a la presentación de los nuevos contenidos de Atresplayer, en la que se dio un baño de masas. Una cita en la que la cantante mallorquina ha aprovechado para remarcar que aunque su reto al frente de OT será uno de sus trabajos de este 2023, continuará ligada a sus otros proyectos. Y es que hay Chenoa para todo.

¿Cómo te encuentras en esta época de tu vida?

Muy bien y muy emocionada. Ahora estoy un poco expectante por ver qué están preparando en Atresmedia, estamos todos flipando porque, estamos en pleno centro de Madrid y hay mucha gente, es tremendo.

Llevas ligada a Atresmedia desde hace varios años, ¿qué tal la experiencia?

Ya llevo siete u ocho años, ¡y bien! Ha sido un tiempito largo y estoy estupenda, el equipo ya es familia evidentemente y al final esa lealtad y esa manera de trabajar que a mí me gusta tanto, pues la he disfrutado mucho aprendiendo. Al final no es que yo llegara a la televisión sabiendo nada de nada, pero me han guiado mucho para poder llegar hasta donde estoy.

Aunque tu eres cantante, hace unos días afirmaste que uno no tiene por qué encasillarse en una carrera, que puede fluir.

Yo creo que sí. Aparte estoy muy a favor aunque creo que son un método que aquí, en España, se hace poco. Pero al final si tú lo tienes claro... Y hace ocho años yo ya tenía muy claro que quería hacer televisión así que me embarqué en esto y... ¡Para adelante!

Este año llega además tu gran proyecto frente a Operación Triunfo, ¿cómo lo estás viviendo?

Es un gran reto, estoy con muchas ganas y un poco de nervios. Lo estoy gestionando bastante porque para mí va a ser mucha emoción volver a donde todo empezó.

Estás acostumbrada a ponerte delante de miles de personas en los conciertos, pero será tu primera vez presentando sola, en directo...

Sí, pero yo creo que al final es llevarlo con la naturalidad que toca, como todo lo que he hecho hasta ahora, como en Tu cara me suena. Ahí se ve el ejemplo de que lo que prevalece es esa naturalidad de Lolita, de Manel, de todos al final. Y es un programa que gusta mucho, que tiene mucho peso. ¡Y ya estamos con la décima temporada!

Hablando de TCMS, ¿esta temporada te apetecería ser tú quien se transforme en alguien? ¿Quién te supondría un rato?

(Risas) Pues no... Yo he hecho ya de Romina y también de Diana Ross. Pero ahora no sé de quién haría, de alguien que bailara mucho, que me gusta bailar.

Con tu voz te lo puedes permitir.

Puedo pero es complicado bailar y cantar a la vez, lo de Beyoncé no lo hace cualquiera, hay que mirárselo.

Llevas un tiempo muy dedicada al deporte.

Sí, además el escenario te lo exige de alguna manera. También mi vida, este tipo de maratón que hago con tantos programas y tantas horas... Muchas no se ven pero si estás en forma es muy bueno para llegar. Para mí el ejercicio es como tomarte el café por la mañana, es igual de obligatorio. Ahora que hay tanto trabajo pues si tengo algo a las 10, me levanto a las 7 y ya está, me quito horas de dormir porque el que algo quiere, algo le cuesta.

