Alonso y Aston Martin ya confían en apretar a Red Bull: se espera optimizar las mejoras en Austria y Silverstone

Fernando Alonso en el podio de Canadá (REUTERS/Evan Buhler)

El optimismo sigue disparado con Fernando Alonso y Aston Martin. El bicampeón del mundo español de Fórmula 1 continúa protagonizando una gran temporada con la escudería británica, amenazando el segundo puesto del Mundial de pilotos que hasta ahora ocupa Checo Pérez. Cómo no, un Red Bull en medio de un camino que bien podría ser sinónimo de título si no fuera por el equipo austríaco: no ha cedido ni una sola victoria al resto de marcas en lo que va de temporada, con Max Verstappen como principal ejecutor de un dominio con puño de hierro. Esta última circunstancia es la que quiere cambiar su perseguidor más inmediato, con un segundo puesto en Canadá que da pie a la esperanza.

Tanto es así que desde el portal alemán Auto Motor und Sport se dice que hay personas dentro de Aston Martin que ya confían en que su monoplaza se coloque a la altura de los de Red Bull una vez que se optimicen las mejoras recientes. Son los datos del túnel de viento y de las simulaciones, muy buenos, los que llevan a algunos integrantes del equipo a pensar que el coche podrá conducirse al nivel del Red Bull. ¿Cuándo se reflejarían en la pista, en forma de oportunidad que no puede dejarse pasar, esas sensaciones óptimas? El propio Alonso responde: “Sólo podremos optimizar el paquete en Spielberg (Austria) y Silverstone”.

Te puede interesar: La frase más viral de Hamilton a Alonso tras el GP de Canadá

Se trata de los dos próximos Grandes Premios del curso, en los que todo apunta a que volverá a haber opciones de sorpaso para Aston Martin. La distancia con Verstappen podría haber sido menor en Montreal, pero tardar hasta 22 vueltas en adelantar al Mercedes de Lewis Hamilton, los neumáticos duros frente a los medios del resto en la segunda mitad de la carrera y el problema que luego no fue tal lo impidieron. Sobre todo, esto último: sin aplicar el lift and coast, la diferencia con el neerlandés habría sido de 3,7 segundos en lugar de 9,5. Quedará en el aire si la culpa de que el asturiano acelerase menos de lo posible fue del combustible o de los frenos, aunque todo resultase ser una falsa alarma.

Alonso en Montreal (David Kirouac-USA TODAY Sports)

Alonso, más feliz que nunca

“Todo está bien. Para ser honestos, no puedo pensar en otro momento en mi carrera en el que tuviera esta confianza con un equipo, porque es un proyecto a medio plazo. No sé si estaré pilotando... Siempre tengo en mi mente que sí. Porque siempre y cuando me sienta rápido y siga disfrutando, ¿por qué voy a parar? Pero de momento estoy disfrutando. Creo que queda mucho por llegar. Quiero ganar una carrera este año. Hoy pensaba que era posible si Max (Verstappen) hubiera tenido un error, una mala parada o algo, pero estuvimos un poco lejos de forzar ese error. Pero el coche está yendo en la buena dirección, por lo que vendrán más oportunidades”, declaró Alonso a Sky Sports tras conseguir su sexto podio en ocho carreras con Aston Martin.

Te puede interesar: ¿Qué es el ‘lift and coast’?

Alonso en su sexto podio de 2023 (David Kirouac-USA TODAY Sports)

El horizonte se presume más bien positivo para los verdes. Sin embargo, hay un aviso a navegantes que deben tener en cuenta de cara al Gran Premio de Hungría (del 21 al 23 de julio): el paquete de carga alta. Tal y como cuentan en el blog italiano FORMU1A.UNO, se tienen que resolver, en lo referente a la aerodinámica, algunos problemas de inestabilidad en las curvas de alta velocidad. Aunque se llevaron a cabo correcciones en la altura respecto al suelo del bólido, el problema no está solucionado del todo. Todavía hay tiempo para atacar el inconveniente, que no es tal en el paquete de carga media (todo lo contrario, de hecho), en las próximas semanas, con tintes trascendentales para Alonso y los suyos.

Seguir leyendo: