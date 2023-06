Alonso, tras su segundo puesto en Canadá: “Estamos más cerca de Red Bull”

Alonso, en rueda de prensa tras el GP de Canadá (REUTERS).

Fernando Alonso tenía una cita con el podio en Canadá tras su mal rendimiento en Barcelona y asisitó puntualmente a ella. Su segundo puesto le permitió tocar metal por sexta vez en ocho carreras y acechar a Checo Pérez por el subcampeonato del Mundial. Algo impensable antes de que iniciara la temporada. Lo visto en el Gilles Villeneuve confirmó el buen funcionamiento de las mejoras y le permitió finalizar la carrera por debajo de los diez segundos de Verstappen, más cerca que nunca. Además demostró que el AMR 23 tiene mejor ritmo que los Mercedes. Sus problemas de freno provocaron que Hamilton se acercara, hasta que quiso Fernando. Cuando el inglés estaba cerca de meterse en zona de DRS, Alonso empalmó cinco vueltas mejorando sus registros y le llegó a meter tres segundos.

Te puede interesar: “El excampeón del mundo Mika Häkinnen cuestiona la edad de Alonso y su velocidad: “Si no gana este año...”

“Fue una carrera muy intensa, 70 vueltas de clasificación. No hubo tiempo para relajarse, perdimos la posición con Lewis en la primera vuelta. Luego intentamos adelantarle y facilitó la estrategia cuando íbamos delante. Al final, el tenía algo más de ritmo cuando iba con medios y yo con duros. He ido muy rápido con el neumático duro y me he distanciado de él. Al final he tenido que empujar al límite, hemos competido contra rivales fortísimos”, aseguró Fernando una vez acabada la carrera.

El nivel mostrado por el AMR 23 confirmó el paso adelante dado tras las mejoras introducidas y desbordó la ilusión tanto en elos ingenieros como en el propio Fernando. “Ha sido nuestra carrera más competitiva, son sólo siete segundos con Red Bull, hemos ido al máximo en cada vuelta, rozando en los muros y en cada protección. Lo dicho, he disfrutado al máximo en este Gran Premio”, afirma un Fernando que no oculta la tensión en las últimas vueltas cuando Hamilton recortaba distancias y tenía neumáticos más nuevos. “Al final he tenido que hacer lift and coast, es decir, he tenido que levantar al final de las rectas, pero bueno, he conseguido aguantar la posición, gran resultado y contento”.

Seguir leyendo:

Noticia en ampliación