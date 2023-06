Un campeón del mundo con Francia defiende a Mbappé: “Tiene derecho a hacer lo que quiera”

Mbappé en su último partido con Francia (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Kylian Mbappé sigue en el epicentro de la actualidad en el mundo del fútbol debido a las dudas que desde hace unos días genera su continuidad en el PSG. El futuro de la estrella del conjunto parisino está en el aire, sin que quede claro todavía si va a abandonar Francia este verano o si se quedará hasta 2024. Mientras el asunto se dilucida, las opiniones de todo tipo y protagonizadas por diversos personajes están a la orden del día: el caso es la comidilla del mercado de fichajes, como ya empieza a ser tradición.

El último en pronunciarse al respecto ha sido otro campeón del mundo con el equipo nacional francés, Vincent Lizarazu. El que fuera lateral izquierdo de Girondins de Burdeos, Athletic, Bayern de Múnich y Olympique de Marsella levantó la Copa del Mundo con los galos en 1998 y también la Eurocopa en 2000. Por tanto, es una buena voz autorizada para referirse a todo asunto candente que se precie en el balompié de su país. Mbappé incluido, como ha quedado demostrado en la opinión del exjugador que ha sido publicada en L’Equipe.

Para empezar, Lizarazu deja claro que no encuentra nada escandaloso que Mbappé haya decidido no ampliar su contrato con el PSG más allá de 2024. “No veo qué podrían echarle en cara ahora los dirigentes”, confiesa al recordar que el campeón francés le dio a su estrella la posibilidad de no ejercer su opción para seguir más allá del verano del año que viene cuando renovó en 2022. “Si acepta ser vendido este verano, allá él, pero si quiere seguir adelante con su contrato, como tiene derecho a hacer, su elección es más que respetable. No veo por qué debería sentirse obligado a dejar al PSG una cantidad en concepto de traspaso”, añade.

Mbappé escucha el himno francés pensativo (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El que fuera 97 veces internacional con Francia considera que “nada ha cambiado” desde que Mbappé decidió darle otra oportunidad al PSG hace un año. “Ser el hombre que diera al PSG su primera Champions era sin duda su gran esperanza, pero esa esperanza se desvanece ahora. Ha presionado, ha lanzado mensajes, pero sigue sin ver nada. Si nos fijamos en la temporada pasada, puedo entender por qué es escéptico y no quiere comprometerse más allá de 2024″, opina en el periódico deportivo más importante de su país.

“Mbappé no nos pertenece”

A Lizarazu no le importa cuál será el próximo destino de Mbappé una vez decida poner fin a su etapa en el PSG. Está claro que el Real Madrid es la principal opción sobre la mesa, pero para el exjugador natural de San Juan de Luz tiene mucho mayor peso que el killer “siga progresando y que siga siendo tan bueno como siempre con la selección francesa”. No le parece algo malo que uno de los futbolistas con más caché del momento tenga que hacer carrera lejos de su país, ya que, él mismo lo pone en valor, es algo que hicieron otras leyendas francesas como Platini y Zidane: “Si el PSG no puede ofrecerle el sueño de la Champions que le corresponde, peor para él”.

Mbappé gesticula en un partido con Francia (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El problema, para Lizarazu, es que a Mbappé se le pide “que asuma una responsabilidad que va más allá de un simple papel deportivo”, con injerencias incluso desde el mundo de la política, algo notable en el caso del presidente de la República, Emmanuel Macron. “Le decimos lo que tiene que hacer, analizamos lo que hace, lo que dice, como si fuera algo nuestro, nuestra propiedad. Pero Kylian Mbappé no nos pertenece, es libre y tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera. Aquí o en otra parte”, sentencia alguien que, como el delantero, sabe bien, al haber alcanzado la gloria con Les Bleus, lo que es estar en boca de todos.

