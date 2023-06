Pedro Sánchez llama “trumpista” al PP, niega haber gobernado con Bildu y se pone “un notable”

Carlos Alsina y Pedro Sánchez, este lunes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado una nueva semana de precampaña concediendo una entrevista al programa Más de Uno, de Onda Cero. El secretario general socialista, que hace cuatro años que no acudía a esta emisora, sabía que no iba a ser una cita sencilla y se ha ‘defendido’ de las preguntas incómodas (como ya esperaba) que le ha lanzado el entrevistador. La primera, directa a la yugular, si Sánchez es un hombre “fiable y de palabra”.

¿Fiable? “Los hechos están ahí. He tratado de acertar, pero he cometido errores”, reconoció Sánchez, que ha recalcado que ha tenido que “gobernar en cuatro años inéditos” con una pandemia sanitaria, una crisis económica derivada de la misma, un volcán en La Palma y ahora una guerra en Ucrania que dificulta el contexto internacional, “más un Gobierno de coalición y en minoría”. Con todo este panorama, “España lidera el crecimiento económico”, ha respondido el presidente, que se ha puesto un “notable” en su gestión.

Te puede interesar: Pedro Sánchez se pone modo campaña: de solo dar entrevistas en una radio a copar su agenda con visitas a todos los medios

“¿Por qué nos ha mentido tanto entonces?”, le preguntó Carlos Alsina, que incidió en los indultos a los condenados por el proceso soberanista en Cataluña. “He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado porque he tenido que tomar decisiones difíciles y complejas. He intentado resolver problemas y aportar soluciones”. Sobre sus buenas relaciones parlamentarias con Bildu, el presidente ha negado la mayor.

📻💬 Pedro Sánchez denuncia una desproporción en los medios de voces progresistas



👇 Sigue la entrevista en directo https://t.co/PGeaea1cxV pic.twitter.com/lSv7fh7Y6I — Onda Cero (@OndaCero_es) June 19, 2023

“¿Qué significa gobernar con Bildu? No es cierto que gobierne con Bildu. No hay un acuerdo de Gobierno con Bildu, no hay ministros de Bildu en el Ejecutivo. Lo que ha habido ha sido una dinámica parlamentaria para sacar adelantes avances sociales”, señaló Sánchez, que enfatizó que ha aprobado más reales decretos leyes con el apoyo del PP (51) que con Bildu (48).

Sánchez ha aprovechado la cuestión de Bildu para cargar contra el PP, Vox y los medios conservadores que les apoyan. El presidente ha calificado de “trumpista” al partido liderado por Alberto Nuñez Feijóo. Así argumentó sus palabras. “El PP es trumpista porque incumple con la legalidad, lleva incumpliendo la Constitución cinco años. Porque ha puesto en duda la legitimidad de los resultados electorales. Y porque quiere deshumanizar a su adversario político. Que si soy un bolivariano, que si no tengo sentimientos, que hay que acabar con el ‘sanchismo’. El PP defiende que Sánchez o España, ¿es una coña, no? La disyuntiva es Sánchez o Feijóo (...) Hay dos palabras que definen al PP: el bloqueo y la deslealtad institucional”.

“El PP defiende que Sánchez o España, ¿es una coña, no? La disyuntiva es Sánchez o Feijóo

El presidente también fue interpelado por lo que dijo hace semanas antes su grupo parlamentario en el Senado, cuando señaló que durante la campaña que se avecina el PSOE no cuenta con un apoyo mayoritario de los medios: “Es una realidad. Hay una desproporción en la representación de voces conservadoras en tertulias y medios de comunicación respecto a la realidad sociológica. Este es un hecho indiscutible. Hay una absoluta desproporción del número de medios conservadores frente a los progresistas y denuncio un desequilibrio a favor de las opciones conservadoras”.

Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que pasa por sus peores horas políticas tras el veto impuesto desde Sumar, también ha sido protagonista de la entrevista. “¿Está orgulloso de Irene Montero?”, le pregunto Alsina. “Ha habido discrepancias con la ministra de Igualdad”, contestó el presidente tras mencionar la fallida ley del ‘solo sí es sí'. “Reconocí el error y estuve intentando persuadir a mi socio de Gobierno del error que se había producido. Asumo en primera persona ese error, pedí disculpas y rectifiqué. Son públicas y notorias mis discrepancias con ella, pero también se han producido avances en materia de igualdad y en la agenda feminista”, señaló Sánchez.

Preguntado finalmente sobre si el PSOE se abstendrá para facilitar un Gobierno en solitario del PP, sin Vox, Sánchez ha evadido la respuesta señalando que “el PSOE sale a ganar estas elecciones. Ya sabemos quién es el vicepresidente de Feijóo, Santiago Abascal. Hay dos posibles gobiernos de coalición: PSOE y Sumar y PP y Vox. Que el PP plantee un debate sobre la lista más votada cuando hace lo que hace en Extremadura, por ejemplo, es un cinismo”.

“El PP quiere gobernar con Vox. Más peligroso que gobernar con Vox es un partido como el PP que asume sus postulados como la negación de la violencia de género o del cambio climático. El discurso de PP y Vox es el mismo: derogar lo que se ha hecho estos cuatro años (...)”, sentenció el presidente, que aseguró que “no hay compromiso alguno del PP de respetar la lista más votada. En más de 50 ciudades donde el PSOE ha sido el más votado, el PP gobierna con Vox. El PSOE ha perdido poder institucional porque el PP ha decidido pactar con la ultraderecha”. No habrá, por tanto, abstención del PSOE tras el 23-J para impedir un gobierno de coalición con Vox.

Ferraz ha diseñado una campaña con menos mítines y más platós, principalmente en forma de entrevistas ante la negativa del PP de acceder a su petición de un debate cara a cara con Feijóo por semana. Está previsto que el presidente acuda a El Hormiguero de Pablo Motos y el próximo domingo protagonizará el programa de Jordi Évole. “¿Tendría usted un debate con el señor Feijóo en ‘Onda Cero’?”, le preguntó Alsina. “Mañana mismo”, sentenció el presidente.

Seguir leyendo: