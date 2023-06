Lara Álvarez se pronuncia sobre sus decepciones amorosas: “No quiero un amor de postureo”

Lara Álvarez en una imagen de archivo. (Europa Press)

Tras decir adiós al programa Supervivientes, en el que ha trabajado durante ocho años, Lara Álvarez ha estado sumergida en la grabación de un nuevo proyecto que, pendiente de fecha de estreno, se ha convertido en su mayor reto hasta la fecha. La asturiana estará al frente de Me Resbala, un formato familiar en el que diferentes cómicos deberán superar pruebas en las que el humor y las risas están más que aseguradas mientras compiten entre sí.

Pero mientras llega el momento de ponerse al frente de su propio programa, Lara está aprovechando para disfrutar de los primeros días de la temporada estival, que llegan cargados de eventos. En su última aparición pública, durante la presentación nueva colección de una marca de zapatos de la que es imagen, la comunicadora ha sorprendido hablando de su vida privada y cómo vive las decepciones amorosas, algo que hasta la fecha no había hecho de una manera tan abierta y es que siempre había destacado por querer dejarla en un segundo plano.

“Estoy harta de tanto postureo”, ha afirmado en esta ocasión rotunda, explicando que su gran referente en temas del amor son sus padres. “Mi padre siempre me dice una frase que me voy a tatuar: ‘Es una persona no es que sea difícil, porque cuando la encuentras todo fluye’. Después de ver a mis padres enamorados con ese tipo de relación real, honesta…”.

Por tenerles como ejemplo Álvarez ha asegurado que no quiere estar con ningún hombre que no apueste por una relación similar a la que ella ha visto desde pequeña en su casa. “A mí me da que soy real, más que exigente, real, yo quiero un amor real, no quiero un amor de un ratito, de minutos o de postureo”, ha desvelado.

Pese a que ha compartido su vida con rostros tan conocidos como Fernando Alonso, Sergio Ramos, Dani Martínez, Ángel Martín o Adrián Lastra, ninguno de ellos era el indicado. A la espera de encontrar a su media naranja, Lara Álvarez ha asegurado que sigue creyendo en los flechazos. “Tiene que aparecer esa persona, te cruzas con esa persona. Yo no espero una conquista, yo espero de verdad a esa persona”, ha dicho.

El último hombre con el que se la relacionó fue Román Mosteiro, con quien se dejó ver en actitud muy cariñosa a principios de año, despertando rumores sobre su reconciliación. Sin embargo, y pese a que se dejaron ver en actitud muy cariñosa, Lara Álvarez terminó desmintiendo que estuvieran juntos. “No hay relación romántica, hay una amistad desde hace 7 años”, declaró la periodista a la revista ¡Hola!, zanjando de una vez por todas el tema.

Por su parte, el empresario explicaba que “Lara es muy amiga” y “una persona maravillosa”. De las muchas cosas que le gustan de ella matizó que lo principal es que “tiene una buena filosofía de vida, de la que se aprende mucho. Una vida surfeada bien, así que, surfeamos la vida”.

