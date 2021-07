Lara Álvarez, protagonista del momento más emotivo de la noche

18-07-2019 FINAL DE SUPERVIVIENTES 2019 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Si hay algo que ya es un tópico en 'Supervivientes' es el discurso de despedida que expresa Lara Álvarez el último día y lo cierto es que cada vez que la oímos despedirse de la audiencia y de Honduras nos entra una emoción por el cuerpo incontrolable que hace que nos demos cuenta de la suerte que tenemos de disfrutar de un concurso así.



Lara Álvarez llamaba la atención de Jorge Javier Vázquez y empezaba el discurso así: "Jorge ha llegado el momento de apagar esta palapa y el momento de cerrar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Aunque la emoción y los sentimientos están a flor de piel y las lágrimas quieran derramarse por nuestros ojos, hoy no voy a llorar Jorge hoy quiero sonreír para mostrar el orgullo que siento al formar parte de esta familia inigualable y el agradecimiento profundo que tengo a las personas que después de siete años me han vuelto a permitir ser parte de este programa, de este concurso que cambia vidas".



La presentadora, cada vez más emocionada y entrecortada, no podía evitar emocionarse al hablar del cambio que provoca en todas las personas que se adentran en esta aventura: "Sí, las cambia, claro que las cambia. Que se lo pregunten a nuestros supervivientes que se cogieron un vuelo hace tres meses rumbo a estos cayos que les esperaban con la aventura de sus vidas. Un regalo, un verdadero regalo, porque pese a las condiciones durísimas hambre mosquitos, convivencia, debilidad física y mental, han encontrado la conexión, el valorar, la superación, el volver a la parte más básica y más esencial y recuperar ese yo que tanto nos empeñamos en ignorar".



Lara continuaba su emocionante discurso afirmando que: "Cambia la vida de todo nuestro equipo maravilloso, que se separa tres meses de sus familiares y de sus seres queridos, para entregarse en cuerpo y alma a este programa, a esta aventura que vosotros desde casa vivís como si estuvierais aquí. Aquí con nosotros, abrazando al superviviente que se derrumba y que contiene la respiración en la apnea. A ese superviviente que da todo de sí y disfruta esas natillas en el juego de recompensa".



Y como broche final, Lara Álvarez ha querido recalcar que todo el equipo se vuelve en uno para que todo salga bien y los espectadores puedan disfrutar desde casa de esta aventura: "Y en esas cuatro horas de concurso, todo tiene sentido. Porque audiencia, equipo, y supervivientes, nos volvemos uno. Uno que durante estos tres meses de aventura, ha decidido que este concurso le cambie el día, o le cambie la vida".