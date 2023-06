Feijóo se niega a afirmar que Vox es un partido populista: “Todavía no ha gobernado”

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este lunes en la Cadena SER.

“El populismo del independentismo de Podemos y Sumar es claro y contundente, de Vox no lo sabemos, no ha gobernado, vamos a ver qué ocurre”, ha asegurado Alberto Núñez Feijóo este lunes en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha asegurado que en Madrid, Murcia y Andalucía los gobiernos se han mantenido y se han revalidado tras un acuerdo de legislatura con Vox.

“En Andalucía hemos conseguido mayoría absoluta, en Murcia nos hemos quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y en Madrid hemos alcanzado la mayoría absoluta. Deje que valoren los ciudadanos si les gustan o no los acuerdos de investidura con Vox”, ha lanzado Feijóo.

No ha aclarado si ofrecería a Vox la vicepresidencia de un supuesto gobierno de coalición, “quiero gobernar en solitario, esto es lo que puedo decir”, ha dicho el líder de la oposición, que ha aseverado que no acepta “lecciones de pactos del PSOE”. En este sentido, ha pedido “equidad y decencia” y ha indicado que si a los socialistas les preocupa que Vox esté en el gobierno, que faciliten la investidura, como lo hará el PP si el PSOE gana las elecciones del 23J.

-"¿Descarta un gobierno con Abascal como vicepresidente?"



-Feijóo: "Si a usted le preocupa que Vox esté en el Gobierno de España, si gana el PP facilite su investidura" pic.twitter.com/hJ4UeDypQJ — Hora 25 (@Hora25) June 19, 2023

Feijóo resta importancia al concepto de “violencia intrafamiliar”

Sobre la lucha dialéctica a raíz de los acuerdos firmados con Vox en los que aparece el concepto de “violencia intrafamiliar” pero no el de “violencia machista” Feijóo le ha restado importancia porque “la violencia machista es una obviedad”: “Lo obvio no debe llamarnos la atención que no esté en los textos”, ha defendido el líder del PP, que ha afirmado que esta realidad existe porque “lo dicen los jueces” a través de cantidad de sentencias que acreditan que ha habido asesinatos por violencia machista.

En cualquier caso, ha asegurado que el preacuerdo programático que ha firmado Marga Prohens con Vox en Baleares es “correcto”, viene a garantizar la investidura de la candidata del PP y dice que hay que “erradicar los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra las mujeres”, por lo que “no solo hablar de acciones machistas” sino de “discursos machistas”. Sin embargo, ha insistido en que el texto no es del PP íntegramente.

En cuanto a Murcia, donde el PP se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta y dejó sin un puesto en la Mesa de la Asamblea a Vox, Feijóo ha dicho que espera que no haya una repetición electoral, como amenaza Vox, “si Vox quiere repetir tendrá que explicarle a sus electores por qué”, ha aseverado Feijóo, que ha refrendado la decisión del PP murciano de que “no tiene sentido” esa concesión con los resultados del PP en Murcia.

