Brays Efe, protagonista de la surrealista ‘El fantástico caso del Golem’: “Lo que hizo Paquita Salas fue desencasillarme”

Hay vida más allá de Paquita Salas, por supuesto que sí, sobre todo si se trata de una figura tan polifacética como Brays Efe, el actor que dio vida en la serie de Los Javis a la ya mítica representante de actores al frente de PS Management. Ese papel condujo la carrera de Brays Efe a otro nivel, se convirtió en un icono para todo una generación y todavía hoy siguen apareciendo sus memes por Internet cuando uno menos se lo espera. A él, le hacen gracia, pero todo ese fenómeno lo observa ya desde la distancia.

Un actor multiterreno

Y es que Brays Efe lleva fogueándose en la escena alternativa desde hace muchos años, demostrando su versatilidad en todos los campos, aunque la comedia por el momento ha sido el género en el que más ha destacado.

Ha dirigido varios cortometrajes, fue guionista junto a Luis López Carrasco (El año del descubrimiento) y Luis E. Parés de la experimental El futuro (2013). Poco después comenzaron sus apariciones como secundario diversas películas en la que siempre destacaba su presencia y ya por aquel entonces formaba parte de la trouppe de Los Javis. Fue una época en la que todos ellos utilizaban mucho las redes sociales, a través de las que creaban y se divertían. Precisamente de ahí salió el personaje de Paquita Salas, que rápidamente generó entusiasmo por parte de sus seguidores.

Después de tres temporadas y ya instalada en Netflix tras sus inicios en la plataforma Flooxer, se cerró esa etapa, y Brays siguió su camino. Después de papeles secundarios en Orígenes secretos e Historias para no contar, de Cesc Gay, protagoniza la nueva marcianada de los Burning Percebes, El fantástico caso del Golem, donde interpreta a un treintañero que descubre que su mejor amigo no era real, sino una especie de robot construido para hacerle compañía, un golem. Sin saber por qué, se verá envuelto dentro de una trama policiaca en la que cualquier cosa disparatada puede pasar.

Rompiendo estereotipos

El actor conoció a los directores, Juan González y Nando Martínez, cuando ganaron el Premio Rizoma a la mejor película por La reina de sus lagartos, su anterior obra. “La verdad que la primera vez que me leí el guion de El fantástico caso del Golem, no lo entendí del todo”, bromea el actor. “¡Pero eso me pareció algo muy bueno!, porque obviamente era interesante, era divertido y pasaban un montón de cosas que normalmente no tienes la oportunidad de leer en ningún sitio. Así que enseguida dije: sí, por favor, yo quiero”.

Brays Efe y Bruna Cusí en 'El fantástico caso del Golem' (Sideral y Aquí y Allí Films)

Cuentan los directores que lo que querían con este personaje era romper con los estereotipos, que no fuera el típico protagonista masculino. “Y Brays le dio un montón de capas al personaje que no estaban ahí, mucha más profundidad”, cuentan a Infobae España.

Brays Efe está contento con este cambio de registro que aborda en esta película. “Normalmente me dan personajes como más ruidosos, que están todo el rato hablando, pero en este caso es un chico confundido, que no sabe muy bien qué es lo que le está pasando y que lo que quiere es que lo dejen tranquilo”. Normal que, Juan, el personaje, no sepa lo que le está pasando, porque de repente su vida se convertirá en una película de ciencia ficción absurda, con pianos que caen del cielo y matan a la gente y una pareja de policías que lo vigilan a todas horas mientras que él intenta investigar por qué su mejor amigo era un ‘golem’.

Si en Paquita Salas tuvo escenas de sexo con Andrés Pajares, aquí las tendrá con Anna Castillo y Bruna Cusí. “Bueno, es que Juan es como un personaje muy atractivo”, se ríe. “Las escenas que tengo son como muy canónicas. Anna es mi amiga, así que fue muy divertido rodar juntos y a Bruna no la conocía, pero nos había unido una relación muy especial, porque yo le di el Goya, así que ella me relacionaba con el premio, por lo que se creo una conexión muy guay. Además, con Andrés Pajares ya me había desvirgado por todo lo alto”.

Desafiando el algoritmo

En la película, el padre de Brays Efe es Luis Tosar (con peluquín), sin duda una presencia que no te esperas y que cumple a la perfección con el choque de expectativas que plantea la película. “Bueno, los dos somos gallegos”, ríe. “Pero no, nunca me hubiera imaginado tenerlo de padre, y mucho menos con ese pelucón. Cuando me dijeron que el personaje lo iba a interpretar él me puse muy nervioso, porque es muy buen actor. Tenía hasta una escena en la sauna con él... ¡que eso también fue una experiencia!”.

El actor es un cinéfilo empedernido, le encanta repasar filmografías de directores y siente una predilección por el cine de autor. Por eso participar en una película tan libre y original como esta le hace una especial ilusión. “Yo sentía que era algo que me faltaba por hacer, y es una pasada hacer un proyecto así, con una visión tan potente y que escapa a cualquier tipo de algoritmo, pensada para el disfrute del espectador, porque nunca sabe lo que va a pasar en la siguiente secuencia”.

Brays Efe y Belén Cuesta en 'Paquita Salas' (Netflix), serie de Los Javis

Brays Efe nunca tuvo miedo a encasillarse con Paquita porque como comenta, “tampoco es que me fueran a proponer muchos papeles de señora”, aunque reconoce que le llegaron a ofrecer hacer de Rita Barberá y lo rechazó. “Me pareció ya muy atrevido, porque no he venido a usurpar el puesto de las señoras. Pero vamos, yo creo que Paquita Salas lo que hizo fue desencasillarme, darme la oportunidad de arriesgar y hacer algo diferente”.

Reconoce que cuando está de promoción de cualquier cosa, siempre terminan preguntándole de Paquita, si habrá cuarta temporada, etc. “Yo me llevo muy bien con el personaje, pero tiene una identidad distinta a la mía, de hecho yo hablo mucho de ella en tercera persona”.

Su relación con las redes sociales sigue siendo activa, pero quizás no tanto como en otros tiempos, cuando algunos de sus vídeos se hicieron virales, como ¿Por qué estáis todas en barcos? en el que desafiába el postureo vacacional. “Diego San José, el guionista de Ocho apellidos vascos me llegó a decir que era la versión millennial de la empanadilla de Móstoles”.

