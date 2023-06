Feijóo apuesta por perfiles territoriales para sus listas y busca su espacio en Cataluña a través de ex de Ciudadanos

Feijóo interviene durante la última jornada de esta edición del Cercle d’Economia (David Zorrakino / Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el primer plato de sus listas al Congreso de los Diputados. Además de arropar a su núcleo duro, las planchas del PP apuntan a objetivos territoriales: la mitad de los cabezas de lista en Cataluña son ex de Ciudadanos y un tránfuga de UPN encabeza la de Navarra.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se perfilaba para ser la número 2 de Feijóo, pero finalmente ocupará el primer puesto de la lista de La Rioja, lo que abre la puerta a un fichaje sorpresa en la de Madrid.

Feijóo ensalza a los senadores y los gestores territoriales. Su Presidencia en la Xunta de Galicia y su paso por la Cámara Alta tiene un destacado reflejo en las listas. Incorpora a senadores como Félix de las Cuevas (Cantabria), Pablo Pérez (Segovia), Mercedes Cantalapiedra (Valladolid), Antonio Román (Guadalajara) o Sofía Acedo (Melilla). También incluye perfiles territoriales en sus planchas, donde destaca la incorporación de afines al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, algunos aún vinculados a la “era Casado”, y del valenciano Carlos Mazón.

Te puede interesar: El PP pone en Valencia la primera línea roja a Vox: veta a su candidato condenado por violencia machista

En la Castilla y León destacan cuatro nombres, que precisamente son los renovados: el director de gabinete de Mañueco Héctor Palencia para encabezar la lista de Palencia; rescata a Ángel Ibáñez por Burgos tras quedarse fuera del Gobierno de coalición del PP y Vox; para León ensalza a Ester Muñoz, persona de confianza de Mañueco y Mercedes Cantalapiedra, concejala electa en Valladolid, encabezará a lista de la provincia.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante una sesión plenaria en el Senado (Gabriel Luengas / Europa Press)

En cuanto a la Comunidad Valenciana, la cabeza de lista de Alicante es Macarena Montesinos, muy cercana a Carlos Mazón, así como al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra por Castellón. No hay sorpresas en la lista de Valencia, donde su mano derecha Esteban González Pons es cabeza de lista.

Feijóo hace un guiño a su tierra natal, por A Coruña incorpora a su vicesecretario de organización territoral, Miguel Tellado, y por Lugo al vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, que tendrá que dejar sus cargos en la Xunta para ser diputado en Madrid. En Pontevedra mantiene a Ana Pastor como un perfil potente para el PP y Ana Vázquez repite como cabeza de lista en Ourense.

Te puede interesar: Vox tiende la mano al PP en 135 ayuntamientos para evitar gobiernos de izquierdas y asegura que no aceptarán “chantajes”

En Andalucía la renovación es profunda: Maribel Sánchez (Almería) sustituye a Miguel Ángel Castellón, que tiene su puesto orgánico en la secretaría económica de Juan Bravo; Pedro Gallardo irá por Cádiz reemplazando a María José García Pelayo, que será la nueva alcaldesa de Jerez; Isabel Prieto, directora provincial del SEPE, sustituye a Andrés Lorite como cabeza de lista de Córdoba; Carlos Rojas repite en Granada; Bella Verano sustituye a Carmelo Romero; Luisa del Moral recupera su puesto en la plancha de Jaén, y Feijóo encabeza las listas de Málaga y Sevilla con su núcleo duro: Elías Bendodo y Juan Bravo, respectivamente.

Los gestores encabezan las listas de Castilla La Mancha, además de dos vicesecretarias del PP: Carmen Navarro y Carmen Fúnez, Feijóo incorpora al que fue alcalde de Guadalajara durante 12 años, Antonio Román, y a José Manuel Velasco, concejal electo por Toledo el 28M y director de campaña del candidato a la Alcaldía de la capital de provincia. En Baleares también rescata a un conseller, José Vicente Marí, que además de secretario ejecutivo de Industria y Turismo del PP, participó en el grupo de trabajo de las elecciones del 28M y dirigió el departamento balear de Hacienda durante el gobierno de Bauzá. Así como en Ceuta, donde rescata al exconsejero de Educación del Gobierno de Vivas, Javier Celaya.

En Euskadi destaca Javier de Andrés que lidera la lista de Álava, ya que vuelve a la política tras 5 años alejado. Muy cercano a Borja Sémper, es el perfil sorayista que sustituye a Marimar Blanco. También hay recambio para un nombre muy conocido, Alberto Casero, que será relegado como cabeza de lista de Cáceres por Cristina Teniente. Además, el que iba a ser candidato a la Alcaldía de Badajoz, Antonio Cavacasillas, pero al final se situó como número 2, liderará la lista pacense al Congreso tras conseguir la mayoría absoluta el 28M.

Feijóo hace espacio al PP en Cataluña y en Navarra

El ex portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco (KIKE RINCON - EUROPA PRESS)

Dos de los cuatro cabezas de lista de las provincias catalanas son ex de Ciudadanos: Nacho Martín Blanco, el ex portavoz de la formación naranja en el Parlament que abandonó su formación la semana pasada, y a Pere Lluís Huget, ex portavoz de los naranjas en el Ayuntamiento de Tarragona, y que ahora encabezará la lista del PP de esta provincia. Además, en Girona incluye a la que fue exjefa de gabinete de Xavier García Albiol, y en Lleida al único candidato que logró mayoría absoluta en la provincia, Dante Pérez.

En Navarra, Feijóo se lanza al espacio de UPN situando como cabeza de lista del Congreso a Sergio Sayas, que fue expulsado por votar en contra de la reforma laboral. Un anuncio que llega después de la ruptura del acuerdo entre el PP y UPN para concurrir en coalición en las generales.

Seguir leyendo:

<br/>