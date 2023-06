Pedro Sánchez ve en la victoria del PP una “amenaza” social y económica: “Las consecuencias serían graves en términos de retroceso”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera jornada del 45º aniversario de 'Cinco Días' - Ricardo Rubio / EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a sacar pecho de su política económica. Lo hizo en un acto organizado por el diario Cinco Días, en el que se han dado cita empresarios, autoridades y agentes sociales para analizar los desafíos financieros del mundo actual. El líder del PSOE no utilizó de forma explícita el mantra de que “España va como una moto” que tanto se ha repetido durante los últimos días, pero dejó claro con una batería de datos que el escenario es positivo. Horas antes, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se estrenaba en el atril de Ferraz para poner en valor el modelo de gestión económica de los socialistas.

El PSOE ha decidido aprovechar los halagos internacionales para sacar a relucir, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, su apuesta por la recuperación económica. “Pocos anticiparon la evolución tan positiva de la economía española”, ha defendido Sánchez. El secretario general de los socialistas calificó de “solidaria” la respuesta de España ante la emergencia sanitaria de la covid y la guerra de Ucrania, dos hechos que, sin duda, marcaron la legislatura.

“Las proyecciones constatan la fortaleza de la economía española. Ha sido una legislatura de crisis tras crisis. Pese a ello, España es el país que más crece de la UE, hemos batido récord histórico de afiliación a la Seguridad Social y nuestra inflación es la más baja de Europa. Nada es por casualidad”, continuó el presidente del Gobierno, que achacó los avances al “nuevo modelo” de hacer las cosas que ha puesto sobre la mesa su partido.

La propuesta del PP, el gran “secreto”

Pedro Sánchez ha confrontado su política económica con la adoptada por los gobiernos del Partido Popular. “Su modelo se basa en recortar servicios públicos y facilitar los despidos”, explicó el candidato socialista, que cree que no tendría sentido “dar marcha atrás” y echar por tierra los avances conseguidos hasta la fecha. Para el presidente del Gobierno, una victoria del PP el próximo 23-J podría traer de la mano “serias amenazas sociales” y “las consecuencias serían graves en términos de retroceso”.

El cabeza de lista del PSOE asegura que las alternativas de cara a las elecciones generales son claras: “Hay una que hace y otra que deshace”. Sánchez ha insistido en la necesidad de conocer las propuestas de Feijóo, sobre todo en materia económica. “El PP no habla claro y con la economía no se puede jugar. Los planes económicos no pueden ser un secreto, los españoles tienen el derecho de conocerlos y contrastarlos con nuestro modelo”, ha reclamado. El presidente se sumó a la petición de Calviño e invitó al responsable designado por el PP a un debate económico con la vicepresidenta primera. Para cerrar el acto, Sánchez lanzó un mensaje como anticipo de la campaña: “El futuro depende de que sepamos elegir la ruta adecuada”.

