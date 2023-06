Pablo Iglesias: “Había voluntad de matar políticamente a Podemos o dejarlo reducido a una posición pequeña de cara a las elecciones del 23-J”

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, protagoniza el acto de cierre de campaña de Unides Podem Esquerra Unida en la Comunitat Valenciana (EFE/ Kai Forsterling)

A pesar de que Sumar y Unidas Podemos consiguieron cerrar un acuerdo in extremis, el pacto no ha estado exento de polémica debido al veto a la número dos de los morados, Irene Montero, para que no vaya en las listas. Una cuestión que no han dudado en criticar los líderes de Podemos, así como Pablo Iglesias. El exdirigente de Unidas Podemos ha valorado la situación en la que ha quedado su formación después del acuerdo con Yolanda Díaz, así como los vetos a la ministra de Igualdad. “Había voluntad de matar políticamente a Podemos o dejarlo reducido a una posición pequeña”, ha asegurado el expolítico.

Pablo Iglesias considera que desde el primer momento en que se anunció el adelanto electoral había “una voluntad clara de que Podemos pintara muy poco. Eso se ha conseguido, Podemos pinta muy poco. Nosotros tenemos responsabilidad, participamos y nos ponemos a las órdenes, pero creo que se ha atravesado una línea que no se debe pasar. Es excesivo”. El exlíder de los morados considera que su partido ha demostrado mucha responsabilidad, ha demostrado que en menos de 24 horas puede movilizar a 50.000 inscritos. Sin embargo, ha explicado que “había voluntad de matar políticamente a podemos o dejarlo reducido a una posición pequeña, esta son unas elecciones en las que podemos participa en una posición mucho mas modesta de lo que nos gustaría”.

Respecto a los vetos a Irene Montero, ha asegurado que Podemos ha pasado por “debajo del futbolín”, aunque considera que han hecho lo que debían hacer para minimizar las posibilidades de un Gobierno de derecha y ultraderecha. “Debemos ir con Sumar para evitar eso”. Sin embargo, ha incidido en que el partido está planteando que se rectifique la decisión de Yolanda Díaz sobre el veto. En este sentido, Iglesias ha calificado la exclusión de la ministra de Igualdad como “un error político”, el cual ha generado muchos rechazos en el entorno cercano a Yolanda Díaz y Sumar, a asegurado.

El expolítico considera que la ministra de Trabajo está a tiempo de rectificar, ya que cree que este no sería un signo de “debilidad” sino de escucha. “Hay feministas que sienten que esto es una barbaridad e injusticia”. Además, ha destacado que Irene Montero es un referente en cuanto las políticas feministas y por eso ha sido atacada desde 2016. También cuando fue elegida ministra de Igualdad le criticaron “diciendo que no estaría a la altura del hombre que la puso allí. Se han burlado de ella incluso por haber sido cajera, como si eso fuera algo de lo que arrepentirse”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

¿Yolanda es responsable del veto?

Respecto a la pregunta de si Yolanda Díaz es la responsable del veto a Irene Montero, Iglesias ha explicado que la decisión del veto hay que atribuírsela a los negociadores, a los que le dieron la instrucción. “No lo pones encima de la mesa si no tienes una instrucción directa, estaba en su manos que eso no ocurriera”. Sin embargo, el expolítico confía en una rectificación por parte de Díaz, ya que considera que en política casi todo es posible con voluntad, “todos nos equivocamos, nos pueden empujar a determinados sentimientos. Lo sensato es rectificar”, ha afirmado.

En cuanto a la posibilidad de que Podemos salga de la coalición si no se da una rectificación y se incluye a Irene Montero, Iglesias ha destacado que la formación morada seguirá bajo las siglas de Sumar vaya la ministra de Igualdad o no. “Podemos no va a ser la excusa para que se pueda decir que no hicimos todo lo que estaba en la mano para evitar el gobierno de derechas”. Para concluir ha destacado que el veto a Irene Montero, puede “hacer mucho daño”. A lo que ha añadido: “Cuando planteamos una rectificación es porque entendemos que si se produce partimos con más opciones”.

