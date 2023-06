Así queda el ranking ATP después de Roland Garros: Alcaraz pierde el número 1 y Nadal obtiene su peor puesto en 20 años

Alcaraz se queja del bloqueo sufrido por la tensión del partido ante Djokovic (AP).

El final de un Grand Slam siempre viene acompañado de una actualización en la clasificación mundial de la ATP. Cuya principal novedad es el asalto a la primera posición de Novak Djokovic. El serbio, que había perdido el cetro del tenis mundial tras el gran inicio de temporada de Alcaraz sobre la arcilla, recupera un mes después el número del ranking. Nole escaló por primera vez hasta lo más alto de la clasificación en julio de 2011 y doce años después comenzará su novena etapa como líder de la ATP.

Es una de los premios recogidos tras ganar Roland Garros por tercera vez en su carrera, su histórico 23º Grand Slam. Llegó París en tercera posición, por detrás de Medvedev y a 860 puntos de Carlos Alcaraz y se marchó de la Philippe Chatrier encabezando el ranking con 7.595, 420 más que el murciano. Ambos mejoraron su resultado respecto a los 360 puntos obtenidos la pasada edición, cuando cayeron en cuartos de final, pero el serbio sumó 2.000 como campeón, mientras que el español se quedó en 720. Djokovic estrenará su semana número 388 al frente de la lista, récord histórico que sigue aumentando.

Te puede interesar: El ranking de Nadal se desploma: fuera del top-100 dos décadas después

Nadal cae hasta el puesto número 136

Rafa Nadal tuvo que apartarse de las pistas debido a su lesión en el psoas ilíaco y ver desde la barrera como Djokovic le superaba en Grand Slams ganados y recuperaba el número uno. Los 2.000 puntos que se ha llevado el serbio son la misma cantidad que ha restado el balear de su cuenta. Este recorte ha provocado que haya perdido 121 puestos en el ranking ATP y descendido del 15º al 136º puesto, una clasificación desconocida para el tenista español en los últimos veinte años.

Rafa Nadal se muestra feliz tras su exitosa operación (Comunicación Rafa Nadal).

Se trata de su peor ranking histórico desde marzo de 2004, cuando era el número 152 del mundo. Una posición poco habitada por el jugador con más semanas de permanencia en el top-10, desde abril de 2005 hasta marzo de este 2023, es decir, 913 semanas ininterrumpidas. Su retiro obligado de las pistas ha sido el detonante, no compite desde el Open de Australia del pasado mes de enero. Tan sólo ha disputado cuatro partidos saldado con tres derrotas y una única victoria.

Te puede interesar: Djokovic gana Roland Garros, supera a Nadal y ya es el tenista con más Grand Slams de la historia

Alcaraz podrá recuperar el número uno en la hierba

La diferencia entre Novak y el murciano es de 420 puntos por lo que el cetro ATP volverá a estar en juego en la gira de hierba. Alcaraz acudirá la semana que viene al torneo de Queen’s que reparte 500 puntos y al que no irá Djokovic. El serbio descansará e irá directamente a Londres para revalidar un título que ha ganado de forma consecutiva los últimos cuatro años. Ahí, sobre el césped del All England Club, ambos tenistas protagonizarán el pulso por ganar los 2.000 puntos que reparte el tercer Grand Slam de la temporada.

Será una suma continua para ambos porque los torneos británicos no repartieron puntos el curso pasado tras la decisión de la ATP, que actuó así como respuesta al veto de la Federación Británica de no acoger en sus eventos a rusos y bielorrusos. La carrera entre Djokovic por el número uno no ha terminado. Nadal, deberá seguir viendo los toros desde la barrera mientras se recupera de la mejor manera posibles.

Seguir leyendo: