¿Cuándo termina el descuento de Ayuso para el abono transporte en Madrid? Esta es la fecha límite

En septiembre del año pasado, el Gobierno de coalición puso en marcha una reducción de precios del 50% en los abonos del transporte público. De esta forma, el Ejecutivo central asumía un 30% del gasto y las comunidades financiaban el 20% restante. La iniciativa se extendió durante cinco meses, pero en la Comunidad de Madrid se prorrogó durante cinco meses más, aunque con fecha de caducidad: el próximo 30 de junio. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, tiene en su mano la opción de darle continuidad a la medida.

Ayuso aprovechó el contexto electoral para impulsar esta medida de carácter social en la capital, pero ahora que ha pasado la cita con las urnas, la renovación de los descuentos está en el aire. La iniciativa, que más tarde se amplió hasta el 60%, sirvió para facilitar el acceso de muchos vecinos al transporte público y para fomentar su uso en el marco del plan de ahorro energético. La presidenta de Madrid también suprimió los abonos anuales.

¿Cuándo caducan los descuentos?

La Comunidad de Madrid todavía no se ha pronunciado, pero en principio, la fecha del fin del descuento del 60% en los abonos es el próximo 30 de junio, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley 20/2022 del 27 de diciembre. No obstante, Ayuso dijo en plena campaña que “no contemplaba hacer modificaciones” y aseguró que mantendría la subvención. Se espera que en los próximos días el Ejecutivo regional aclare si renueva o no las rebajas.

Con los actuales descuentos, el abono transporte de Madrid tiene las siguientes tarifas:

Abono Zona A : 21,80 euros (sin el descuento, tiene un precio de 54,60 euros)

Abono Zona B1 : 25,40 euros (sin el descuento, tiene un precio de 63,70 euros)

Abono Zona B2 : 28,80 euros (sin el descuento, tiene un precio de 72,00 euros)

Abono Zona B3 : 32,80 euros (sin el descuento, tiene un precio de 82,00 euros)

Abono Zona C1 : 32,80 euros (sin el descuento, tiene un precio de 82,00 euros)

Abono Zona C2 : 32,80 euros (sin el descuento, tiene un precio de 82,00 euros)

Abono Zona E1 : 44,20 euros (sin el descuento, tiene un precio de 110,60 euros)

Abono Zona E2 : 52,70 euros (sin el descuento, tiene un precio de 131,80 euros)

Abono joven : 8 euros (sin el descuento, tiene un precio de 20 euros)

Abono infantil y tercera edad, válido para todas las zonas: gratuito

De suprimirse los descuentos en los títulos de Metro, Renfe y autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), el precio de algunos billetes podría llegar a multiplicarse por tres. Las personas más afectadas serían, sobre todo, las que viven a las afueras de la capital, que son las zonas con las tarifas más elevadas.

