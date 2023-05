La colaboración entre Rosalía y Frank Ocean que nunca vio la luz

Rosalía, en un concierto en el Zócalo de México (AP)

Frank me dice que abra el mundo como una nuez, enuncia Rosalía en Saoko, la primera canción de Motomami. En momentos en los que la artista española no encontraba la inspiración para dar forma a su tercer álbum de estudio, fue Frank Ocean, entre muchos otros, el que aconsejó a la cantante. Que abriera el mundo, que se lo comiera o que simplemente fuese fiel a ella misma.

La relación entre ambos artistas no es un misterio o sorpresa. Es más, durante mucho tiempo, los seguidores de ambos estuvieron esperando la confirmación de que habían grabado algo juntos en el estudio. Lo bueno de Internet es que o propulsa tu carrera o saca los proyectos que nunca querías que viesen la luz. O ambas. Hace unos días se filtraba una canción con videoclip incluido en la que podíamos ver a ambos artistas compartiendo estrofas e imagen. Se llama Changes y se realizó en 2020.

La colaboración entre Frank Ocean y Rosalía

El vídeo está grabado en una mansión. En ella, se suceden imágenes de ambos. La canción, melodramática y con las voces superpuestas a una melodía que se escucha con más fuerza que sus palabras, es testamento de la línea musical exploratoria de ambos. El hecho de que Rosalía y Frank Ocean tuvieran una colaboración juntos no sorprendió a nadie, pues nunca han ocultado la buena relación que ambos atesoran y que va más allá del estudio. Lo que nadie se esperaba es que apareciera tres años después de su creación, cuando los seguidores de ambos ya daban por hecho que nunca sacarían ningún tema juntos.

El desastre de Frank Ocean en Coachella

Frank Ocean, considerado uno de los mejores artistas a nivel global pese a únicamente tener dos discos -channel ORANGE (2012) y Blonde (2016)-, sorprendió a todos al anunciar que actuaría en Coachella, celebrado el pasado mes de abril en Palm Springs, California. El artista ha sido muy protector de su privacidad. No en vano, desde la fecha de su último álbum no ha sacado nada de música y apenas ha realizado conciertos. Tampoco se le ha visto demasiado en público, de ahí que su presencia en el festival musical más importante generase tanta expectación.

Su concierto fue un auténtico desastre: retraso de una hora, cambios rápidos minutos antes de que comenzara la actuación y, según los medios estadounidenses que vieron la catarsis en directo, un cabreo monumental del intérprete, que no estaba contento con el escenario. Frank Ocean canceló su set previsto para la segunda semana del festival sin dar explicaciones. Desde entonces, cuatro canciones suyas sin publicar se filtraron en redes sociales, una de ellas la de Rosalía.

No sabemos si, en un futuro, ambos cantantes volverán a colaborar juntos... y esta vez a dejar constancia de ello en sus proyectos creativos. Lo que está claro es que el estadounidense y la catalana han sido una fuente de inspiración mutua para sus respectivas carreras musicales.

