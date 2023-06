Un matemático denuncia un problema imposible de resolver en el examen de la EBAU en Madrid

Exámenes de Selectividad de la EBAU. (EFE/Chema Moya)

Las redes sociales se han hecho eco de lo que podría ser un error en la formulación de un problema de matemáticas en el examen de la EBAU que han tenido que enfrentar miles de estudiantes madrileños esta semana. En concreto, el profesor y doctor en física teórica Sergio Montañez Naz ha denunciado, a través de su cuenta de Twitter, el fallo en un ejercicio en el que se le pedía a los alumnos estudiar la continuidad de una función en toda la recta real, algo que el matemático afirma que es imposible.

“No se puede estudiar la continuidad en x=1 porque ese punto no pertenece al dominio de la función. Han metido la pata los que han elaborado el examen”, sostuvo Montañez. Infobae España ha contrastado con otros expertos en la materia y, en efecto, el fallo que denuncia el profesor es cierto y a los estudiantes se les ha pedido que estudien la continuidad de una función sin que esta esté bien definida en el dominio.

En la imagen se puede observar con claridad que la función F está bien definida y en ella todos los valores de x que sean menor o igual a -1 no revestirían problema ninguno ante lo solicitado. En cambio, para la función G el valor x=1 no está bien definido porque no está en el dominio de la función G de x.

Funciones EBAU Madrid (Sergio Montañez Naz)

De todos modos, podría caber la duda de si la intención de quienes elaboraron el examen era que los estudiantes se dieran cuenta de este fallo y argumentaran con él su respuesta. Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que ante la demanda del estudio de continuidad, lo lógico sería contar con funciones bien definidas, por lo que lo más probable sea que se trate efectivamente de un error.

Polémicas entorno a los exámenes

Las discrepancias entorno a si debe existir una única prueba o si debe haber una diferente por cada comunidad se han disparado. El Partido Popular y el PSOE no se ponen de acuerdo sobre cómo debería ser esta prueba. Aunque lo irónico es que sean los populares quienes pidan un examen común en toda España, cuando fue su formación, con José María Aznar al frente del gobierno, quien propició todo lo contrario al ceder las competencias en educación a la comunidades.

En los últimos años, las diferencias por comunidades en cuanto a los exámenes han provocado más de una polémica. Por ejemplo, este año y también en Madrid, le ha tocado al examen de Historia de España: una de las preguntas -el comentario sobre la imagen- ha suscitado críticas por parte tanto del Gobierno como de las asociaciones. La fotografía en cuestión era la de Aznar celebrando en el balcón de Génova (la sede popular) junto a su equipo más cercano la victoria en las elecciones de 1996. “Politización” y “adoctrinamiento” fueron las palabras que muchos han empleado al verla, entre ellos el Gobierno.

