La Guardia Civil avisa sobre las estafas online: cuidado con SMS de tu banco y sospecha si te quedas sin cobertura

El SIM swapping, o intercambio de tarjeta, es un delito que ha ido en aumento en los últimos años, ya que permite a los atacantes eludir las medidas de seguridad adicionales utilizadas por los usuarios. Frente a estos hechos, la Guardia Civil ha publicado un vídeo en su canal de Facebook alertando sobre la estafa. El vídeo forma parte de una campaña de concienciación en redes sociales para alertar de las amenazas de los ciberdelincuentes. La campaña fue presentada el pasado 8 de febrero por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hacer frente a este tipo de delitos.

Una agente de la Guardia Civil explica que cuando un usuario se queda sin cobertura puede que no se deba a un error puntual, sino a un efecto de este fraude. Con el método del SIM swapping, los ciberdelincuentes obtienen acceso no autorizado a las cuentas personales mediante un duplicado de la tarjeta SIM. Esto se logra engañando a la compañía telefónica o al proveedor de servicios móviles para que asigne el número de teléfono a una nueva tarjeta controlada por el atacante. Así, el recibo de cargos de la operadora por servicios multi-SIM, aunque estos no hayan sido contratados, es otro indicador de la posibilidad de ser víctima de este tipo de estafa, como explica la Guardia Civil.

Una vez el delincuente se ha hecho con el control de la tarjeta de la víctima, puede utilizarla para acceder a cuentas en línea que requieren verificación en dos pasos (2FA) a través de SMS. También pueden realizar transferencias bancarias, cambiar los datos de acceso a la banca online, las contraseñas o el número de teléfono habilitado para la recepción de mensajes. Asimismo, usan la información adquirida para venderla a terceros en foros especializados en la comisión de ciberdelitos. Por eso, recibir mensajes del banco pidiendo autorización para movimientos no reconocidos es motivo de alerta y lo que se debe hacer es notificar a la entidad bancaria. El vídeo termina animando a denunciar estos fraudes, ya que uno de cada cinco delitos se produce en la red.

