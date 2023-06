Un laboratorio indemnizará con 119.000€ a una paciente: perdió parte de un pulmón porque identificó como maligno un tumor benigno

Médicos en un quirófano en un hospital madrileño. (Europa Press)

El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Alcobendas ha condenado al laboratorio clínico Labco Quality Diagnostics (ahora llamado Synlab Diagnosticos Globales) a pagar una indemnización de 118.957,82 euros, más intereses de demora y costas, por diagnosticar erróneamente un tumor a una paciente que conllevó la extirpación de parte de su pulmón.

La sentencia señala que hubo mala praxis por parte del responsable médico de anatomía patológica del laboratorio y de dos de sus anatomopatólogos. Los tres confirmaron un diagnóstico equivocado a una mujer de 35 años, con tres hijos, que es enfermera en un hospital privado. Todo comenzó en abril de 2017, cuando a esta paciente se le encontró un tumor en el pulmón derecho tras realizarle una radiografía.

Tras este primer hallazgo, a la paciente se le extirpó en mayo de ese año el tumor, que los médicos del hospital La Moraleja calificaron como “tumoración pleuropulmonar de aspecto benigno”. Siguiendo el protocolo, el tumor fue enviado al laboratorio para sus análisis. Synlab Diagnosticos Globales es uno de los principales laboratorios de este país, que trabaja con la mayoría de las aseguradoras médicas. El laboratorio examinó el tumor, de 4 centímetros, y señaló que era maligno, un adenocarcinoma.

Al recibir este diagnóstico, el Jefe del Servicio de Cirugía Torácica del hospital La Moraleja trasladó a la paciente (enfermera del mismo centro) su sorpresa ante dicho resultado, ya que la tumoración extraída en la primera intervención era de aspecto benigno. El hospital contactó de nuevo con el laboratorio para pedir una confirmación y exigiendo un nuevo diagnóstico. La respuesta fue que el tumor no solo era maligno sino metastásico.

Perdió un 25% de pulmón

Tras el diagnóstico del laboratorio, la paciente fue derivada a oncología donde se programó una segunda intervención para el 21 de junio de 2017. Se le practicó una lobectomía inferior derecha, es decir, se le estirpó uno de los lóbulos de ese pulmón. Las muestras obtenidas fueron enviadas de nuevo al laboratorio Synlab, que confirmó de nuevo un “mínimo componente de adenocarcinoma residual y dos ganglios linfáticos con carcinoma metastásico”. La enfermera necesitaría quimioterapia.

Para recibir la quimio, a la paciente se le colocó quirúrgicamente un reservorio venoso en el cuello para el inicio del tratamiento oncológico. Pero ante las dudas que seguía mostrando los médicos que la atendieron, la paciente decidió recabar una segunda opinión en el Hospital La Paz, donde tras varias pruebas se la informó “con total certeza” de que su tumor era benigno, un diagnóstico que también confirmó otro hospital, el de La Princesa. Ya no era necesario el tratamiento oncológico.

“Pero ya le habían quitado parte de un pulmón. Va a padecer de por vida unas secuelas físicas, estéticas y anímicas a causa de los diagnósticos erróneos de Synlab”, señala su letrado Manuel Castellanos, director del bufete MCP Abogados. “Intetamos llegar a un acuerdo amistoso, pero fue imposible. El laboratorio alegó que el diagnóstico de esta paciente era difícil, y que incluso recurrieron a especialistas extranjeros, informes que nunca vimos. Lo único cierto es que se equivocaron varias veces”.

Seis años después, la justicia le ha dado la razón a esta paciente, que recibirá casi 119.000 euros. Castellanos explica que no existe un baremo para fijar las indemnizaciones de una negligencia médica, como sí existe en los accidentes de tráfico. “Pero este caso tiene una relevancia jurídica, no solo porque una trabajadora, con tesón y paciencia, ha vencido a poderoso laboratorio y a sus aseguradoras, sino porque hemos podido elevar hasta en un 50% la indemnización que se suele pagar en estos casos”. La enfermera, con sus limitaciones (no puede coger peso ni fatigarse), ha vuelto afortunadamente a su trabajo.

